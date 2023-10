Observo no sin cierta indignación que en toda la parafernalia de entrega y celebración de los Premios Planeta, el asunto se ha circunscrito a la Tierra y aledaños, pasando de rondón por el resto de la diferentes convocatorias que se han celebrado simultáneamente a lo largo del Sistema Solar, lo que nos deja como una mezcla de chauvinistas y poco enterados (o directamente vagos) a la hora de informar de aquellas.



Sin ir más lejos el Premio Planeta Marte ha recaído en Yrrr Xvysxr, autor de una road movie que se desarrolla lo largo del Valle Mariner, una especie de Cañón del Colorado que cruza de norte a sur el planeta Rojo. Por su parte la finalista, Xyvvv Vvvxy, cuenta las impresiones de una adolescente marciana tras el aterrizaje de una sonda Pathfinder venida de otro mundo, lo que trae consigo el descubrimiento de la rueda por parte de los científicos del planeta.

El Premio Planeta Saturno, por su parte ha reconocido el tesón de la 4 veces finalista Brhweihf B, con “Anillos de oro”, que trata de la relación entre una chica de clase alta de Titan, y un artrópodo gigante pero de clase media, que vive en el anillo exterior del planeta, y que suele apoyar todas las decisiones que toma Isabel Diaz Ayuso, aunque ésta viva a 1500 millones de kilómetros de distancia. El finalista de estos premios no solo tiene un nombre impronunciable sino que ha comentado que ni se nos ocurra entender su obra, calificada por el Grupo Planeta Saturno como una excentricidad genial (el autor vive en uno de los satélites con órbita más excéntrica del Sistema Solar).

El Planeta Mercurio ha retrasado unas semanas su entrega de premios pues varios de los presentadores han sufrido síncopes y desvanecimientos en los ensayos generales, por las altísimas temperaturas registradas este mes en su superficie, efectos del cambio climático mercuriano que causa grandes inquietudes a sus mass media. Los últimos años del certamen se han sucedido historias con el Leitmotiv de un charco de sudor gigante, y el Grupo Mercurio espera algo diferente y a ser posible, más original. Se rumorea que a la próxima ceremonia, a realizar en Mercuriona, acuda Jacobo Siruela como invitado estrella.

Tres babosas gigantes han usado en Júpiter el seudónimo de una famosa escritora de novela histórica Jovina, en particular la época en que toda la población de Júpiter tenía segundas residencias en Ganimedes. La obra en cuestión es una crónica sobre la Guerra Civil entre Júpiter y la Mancha Roja de su atmósfera, y la larga posguerra que conducirá a una Transición democrática llamada Régimen del 478 (que corresponde al número máximo de calorías que deben ingerir los habitantes del planeta para conservar la línea). La inmensa gravedad existente en el planeta ha obligado a entregar el premio tumbados en divanes. El finalista, presentador de un late night show multitudinario (y eso que allí la noche solo dura 4 horas), cuenta la vida de 3 generaciones de su familia, grandes productores de nitrógeno para restaurantes de diseño.

Indicar finalmente que los Premios Planeta Júpiter están despertando interés en lugares tan lejanos como Alfa Centauri, donde sus habitantes sonríen de manera parecida, es decir en vertical.