"La Desconocida": Alicia en la madriguera

Filmin estrena el próximo 20 de octubre "La Desconocida", el thriller de Pablo Maqueda ("Dear Werner") protagonizado por Laia Manzanares ("El Reino"), Manolo Solo (ganador del Goya al mejor actor de reparto por "Tarde para la ira") y Eva Llorach (ganadora del Goya a la mejor actriz revelación por "Quién te cantará"). Basada en la exitosa obra de teatro Grooming, del Premio Nacional Paco Bezerra, la película cuenta con guion del propio Maqueda, Haizea G. Viana y Paco Bezerra.

"La Desconocida" tuvo su estreno mundial en la Sección Oficial del Festival de Málaga, fue seleccionada en el BCN Film Fest y pasó por los cines españoles el pasado mes de junio de la mano de Filmax.



La obra original de Bezerra –cuyo título, Grooming, es un neologismo que significa "ciberacoso virtual a menores"– llegó a los escenarios en 2012. "En ese momento, esta práctica llevaba poco tiempo en España y había un vacío legal", explica el dramaturgo. "No era delito mantener relaciones con menores a través de internet". A lo que el director de la adaptación cinematográfica, Pablo Maqueda, añade: "Salí fascinado tras ver la obra. Recuerdo las caras de los espectadores, estaban en shock. Me interesan estas historias retorcidas que nos retan como espectadores, que nos introducen en una madriguera... es una idea muy potente para adaptar al cine".

Con este pretexto, la trama sigue a Carolina, una joven ingenua que conoce a Leo en un chat. Él es un hombre adulto que, haciéndose pasar por un chico de 16 años, queda con ella en un apartado parque de la ciudad. Pero a medida que Leo conoce a Carolina, empieza a sospechar que quizá ella no es tan inocente como aparenta. Sobre lo que Maqueda comenta: "Hemos filmado la historia en un contexto madrileño muy naturalista y reconocible con el propósito de plantar la semilla de que cualquier persona con la que te cruces, incluso de tu propio entorno, puede esconder un secreto muy oscuro".

La Desconocida País y año de producción: España, 2023. Duración: 88 minutos. Dirección: Pablo Maqueda. Guion: P. Maqueda, Haizea G. Viana, Paco Bezerra Música: Elena Hidalgo. Fotografía: Santiago Racaj. Intérpretes: Laia Manzanares, Manolo Solo, Eva Llorach, Blanca Parés, Inés Fernández.





















Pablo Maqueda DIRECTOR Y GUIONISTA Madrid, 1985. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la UCM, ha producido más de 25 largometrajes, incluyendo trabajos de Chema García Ibarra o Marçal Fores. En 2020 estrena el documental "Dear Werner" en colaboración con Werner Herzog, que fue seleccionado en festivales como el de Sevilla, Zinebi, Torino y Trento, además de recibir varios premios. En 2023 dirige y escribe el thriller "La desconocida", adaptación al cine de la obra teatral Grooming del Premio Nacional Paco Bezerra.