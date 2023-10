​Disney lanza una subasta benéfica a favor de Make-A-Wish

The Walt Disney Company lanza la subasta Create 100, una celebración a favor de la creatividad a nivel internacional con motivo de los 100 años de historias Disney. Algunos de los artistas, diseñadores y marcas más famosos a nivel internacional donarán piezas, artículos y experiencias inspirados en sus conexiones personales con los personajes e historias de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y 20th Century. Una subasta pública online disponible en 18 países hasta el 30 de octubre que dará la oportunidad a los fans de adquirir estas piezas únicas cuyos fondos irán destinados a favor de Make-A-Wish.



Beyoncé, el cantante Sebastián Yatra o los diseñadores Tommy Hilfiger y Marc Jacobs son algunos de los artistas y diseñadores internacionales quecontribuirán a esta subasta benéfica con artículos y piezas únicas inspiradas en su experiencia personal y personajes e historias favoritas de Disney.

La artista Beyoncé donará el mono estampado que lució en la película “Black is King”, disponible en Disney+, con la que logró enriquecer el legado de la película clásica “El Rey León” a toda una nueva generación. El cantante colombiano Sebastián Yatra, que participó en la banda sonora de la película de Disney “Encanto”, donará una guitarra de su colección personal en la que la artista mexicana Roberta Lobeira Alanís ha añadido preciosas ilustraciones inspiradas en la relación entre los personajes Andy y Woody de la película de Disney y Pixar “Toy Story”. La presencia del diseñador estadounidense Tommy Hilfiger aparece en dos piezas de la colección: su icónica chaqueta Varsity con Mickey Mouse y el vestido polo Tommy Hilfiger que unifica el legado del diseñador en un vestido inspirado en una Princesa Disney donado por Clarence Ruth de Cotte D’Armes. La firma de moda Marc Jacobs dona también una pieza histórica: un jersey rojo de Mickey que pertenece a los archivos de la firma.

Listado de algunos artículos incluidos en la subasta:

Mono utilizado por Beyoncé en la película Black is King

en la película Black is King Chaqueta ‘Un Niño En La Tierra Del Olvido’ por Carlos Vives y Gusi

y Retrato de Kate Moss inspirado en Campanilla por Charlotte Tilbury

Zapato ‘The Sea Queen Shoe’ por Christian Louboutin

Sudadera Mickey Mouse de Archivo por Marc Jacobs

Retrato inspirado en Mufasa (El Rey León) por Meji Alabi y Mayowa Alabi

y Hariko a tamaño real de papel maché de Yoda por NIGO®

‘The Pink PP Hulk’ por Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino

director creativo de ‘NAMASTE MICKEY’ por Sabyasachi Mukherjee

Escultura de zapato de cristal ‘The Boy and the Bird’ por SCHIAPARELLI

Guitarra pintada al óleo ‘Together Forever’ por Sebastián Yatra y Roberta Lobeira

y Chaqueta varsity Disney por TOMMY HILFIGER

Impresión a tinta de archivo del collage ‘For Art’s Sake’ de Mickey Mouse por Vik Muniz