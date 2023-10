​El nuevo campo de batalla geopolítico del Hindu Kush y las cuestiones de seguridad relacionadas

Afganistán sigue estando en el centro de los sangrientos juegos de las potencias en guerra regionales y globales. Este eje se considera la base del espíritu de entendimiento o de sumar puntos en otras áreas en disputa. Se argumenta que Afganistán ya no disfruta de su antiguo estatus entre las grandes potencias. Pero por algunas razones, Afganistán ha podido mantener su importancia.



El autor discutirá estas razones al comienzo de este análisis. Pero para entrar en la discusión, debemos analizar la centralidad geopolítica del Hindu Kush en este campo de batalla. El principio del nuevo gran juego, que encaja en la doctrina de la desestabilización regional, se centra en el Hindu Kush en un juego de seguridad peligroso y de múltiples niveles. El centro de este juego es en realidad el campo de batalla del Hindu Kush, que es el lugar de encuentro de las políticas de las potencias regionales y extra regionales. Porque este juego no tiene campo en el sur de Afganistán y no es rentable para las potencias luchar en el sur. La topografía, la geopolítica y los beneficios económicos que esta geografía (Hindu Kush) ha proporcionado a las potencias implicadas en el campo afgano demuestran que sólo la zona sur puede considerarse su generadora de costes. En otras palabras, en el norte hay guerras y conflictos, y el sur cubre sus gastos e ingresos mediante el narcotráfico. Por este motivo, se eligió el punto de encuentro del Hindu Kush porque el sur tiene el carácter económico y la financiación de esta guerra. La razón de esto es la proximidad de esta geografía al polo norte de poder en Asia Central y China, cuyo objetivo final es desafiar a ambos nuevos competidores en el campo de la competencia global.

Las razones por las que el eje sur de este juego no es sangriento son las siguientes:

Primero: si luchan en el sur, ¿por qué deberían luchar y de dónde obtendrán sus recursos?

En segundo lugar, si luchan en el sur, tendrán que luchar con los pastunes y las tribus radicadas en Pakistán. Esta estrategia se considera errónea y desafiante en los últimos veinte años, a pesar de los abundantes recursos económicos que se obtuvieron a partir de la comprensión del cultivo y la producción de drogas y que permanecieron ocultos a la sombra de la guerra y los conflictos militares y de seguridad.

En tercer lugar, no existe ningún rival fuerte de Estados Unidos e Inglaterra en el sur. Irán está en un compromiso estratégico con las agendas de Estados Unidos y este juego ha continuado durante muchos años. El norte de Afganistán y especialmente el campo de batalla del Hindu Kush se consideran el principal escenario de confrontación y conflicto entre las potencias regionales y principales;

Cuarto: como argumentan los rusos, el cinturón de desestabilización se resume en desafiar a Rusia y China en el eje Hindu Kush y se implementa bajo la doctrina de desestabilización regional estadounidense.

Con base en las siguientes razones, he dedicado el presente análisis a la importancia geopolítica del Hindu Kush y la característica principal de este juego, y estoy tratando de hacer el cuerpo principal de este análisis detrás de este problema de inestabilidad causado por una cuestión de seguridad. Para ello, escribiré brevemente algunas razones claras que señalan el carácter principal de este conflicto y que han provocado que Occidente y la región se comprometan con los talibanes y elijan el eje Hindu Kush como su escenario principal:

Primero: el eje Hindu Kush, que domina el radio de seguridad de China y Rusia, tiene una gran sensibilidad estratégica. Esta zona no sólo ha adquirido importancia en la confrontación entre Rusia y China con Estados Unidos y sus aliados, sino que seguirá siéndolo en las futuras batallas entre India y China.

En segundo lugar, el Hindu Kush se encuentra dentro del fuerte cerco de un radio de seguridad invisible pero muy eficaz, y su naturaleza estratégica lo ha hecho invencible. Al darse cuenta de esto, las grandes potencias intentan llegar a este punto y superarse unas a otras;

Tercero- El eje del Hindu Kush tiene la característica histórica de defender la civilización del norte contra la del sur. Este norte y este sur son válidos para Afganistán y pueden discutirse más allá de eso. En la situación actual, donde el orden mundial enfrenta una difícil prueba para su supervivencia, el Hindu Kush y su centralidad son los factores más decisivos para establecer la posición de las grandes y revolucionarias potencias en la teoría de Hartland;

4º- El gran esfuerzo de los talibanes es establecer un establecimiento fiable en el centro del Hindu Kush. Si prestamos mucha atención, encontraremos que la concentración de fuerzas militares, instalaciones armamentistas y el especial interés de los extranjeros en la centralidad del Hindu Kush muestra algo inusual;

Quinto: El Hindu Kush es un muro defensivo fiable. Si algún tipo de tormenta viene del sur, este muro confiable y defendible será un bastión que atraerá el interés de las potencias regionales y globales;

Sexto. El Hindu Kush es el foco principal de la competencia geopolítica chiita y suní. Irán, Arabia Saudita y la región, que nutre en sus entrañas a las dos principales religiones chiíta y sunita, no pueden pensar separadamente del eje Hindu Kush para competir. El sur, cuna del pensamiento deobandi, y la autoridad religiosa y el reino wahabí de Arabia Saudita, no tienen nada en común en este eje que reconciliar.

Pero la naturaleza de la actual crisis en Afganistán, que tiene principalmente aspectos de seguridad e inteligencia, está progresando con la ayuda de una guerra híbrida. La guerra híbrida, que tiene todos los componentes de hardware y software a su disposición y cubre todos los aspectos de esta guerra, es el nuevo aspecto de la competencia en Afganistán. Al mismo tiempo, la multidimensionalidad de esta guerra y la competencia entre potencias regionales y extrarregionales ha hecho que el radio dañino de su seguridad cubra toda la región y se expanda cada día, alimentando sus preocupaciones.

Otras características de esta guerra son numerosos actores con diferentes capacidades, agendas de seguridad hostiles y conflictivas, alianzas temporales de seguridad y consideraciones de información que son en su mayoría de naturaleza preventiva. La región con la región extra, la región con la región y la región con la región extra contra la región (Irán, Rusia, China e India - China contra Rusia e Irán - Pakistán y China contra otros y Pakistán en el triángulo de Inglaterra y Estados Unidos) es una de las maravillas de esta guerra. Mientras tanto, los talibanes han ganado la mayor parte de este juego. Quienes permanezcan en el poder y creen las bases de esta competencia estarán a favor de quien dé puntos. Pero existe un temor para la región y más allá de la región: que este juego multidimensional se salga del control y sea colocado en la órbita de su rival. Aquí es donde la situación se complica. Se produce una colisión y prevalece el misterio de seguridad. Se derrama más sangre y aumenta el volumen de inversiones regionales y extra regionales contra los talibanes en Afganistán. Por eso digo que no hay esperanzas de un mañana brillante y libre de talibanes. Esto no debería hacerse planteando la cuestión, que es principalmente informativa y propagandística, de que "los talibanes no tienen alternativa". estar equivocado. Los talibanes tienen alternativas, pero su carácter más práctico y aportan más beneficios a las potencias regionales y extrarregionales, que sus oponentes no tienen por ahora esa posición.

Es cierto que lo que dicen los rusos es la causa de crear un cinturón de inestabilidad en el eje de seguridad y de intereses políticos de Rusia y sus aliados, pero sólo Afganistán se ha convertido realmente en su campaña. No olvides que estamos hablando de Asia. La cuestión de Ucrania y Europa, así como las cuestiones relacionadas con África, forman parte de otra ecuación compleja.

Pero la cuestión de Afganistán está realmente en el eje estratégico de desestabilización de Estados Unidos tras la salida de este país. En este juego, que se promueve en forma de doctrina de desestabilización de Asia bajo la influencia de China y Rusia, no existe un frente regular y esta es la característica extraña del juego. Todos los partidos luchan en el mismo frente y unos contra otros. La única valla de seguridad que puede separar la frontera entre la región y la región extra es el Hindu Kush. Pero todavía no todos los jugadores están de acuerdo en este eje. Por lo tanto, no es posible trazar una línea regular a partir de las colas. China está con los talibanes, con Irán y Rusia contra Estados Unidos, pero los talibanes están con Estados Unidos y con China, Rusia e Irán. Pakistán juega en ambas escalas. Está con China y sigue haciendo lobby junto a los talibanes, pero está con Estados Unidos y está promoviendo una nueva estrategia de desestabilización regional en forma de doctrina del nuevo gran juego en beneficio de Estados Unidos e Inglaterra. Irán con los talibanes y Rusia con Irán y los talibanes en entendimiento con Pakistán. Entonces podemos decir que no existe una línea clara de amigos y enemigos, aliados y oponentes. Pero la base de este juego se basa en el principio y las reglas de que cada uno cosecha según sus intereses y recibirá según su poder, fuerza y carácter práctico.

Por otro lado, la guerra por poderes, que tiene una larga historia en Afganistán, muestra su nueva cara. Esto se debe a que los representantes suelen ser grupos que sirven a los intereses de las grandes potencias y no gestionan ni controlan la estructura política regular. Pero la guerra por poderes de hoy en Afganistán se ha utilizado en beneficio de otros, independientemente de si es oficial o no, por medio de una estructura política regular que está bajo el control de los talibanes. Tanto la región como la extra región están intentando aprovechar esta oportunidad excepcional.

Además, se puede ver que el uso instrumental del suelo afgano, el oportunismo y pasar y retirarse de este juego se han convertido en sus reglas generales. En el campo actual no parece existir una agenda fija, ni amigos ni enemigos permanentes, ni una línea clara ni un plan a largo plazo. Todos tienden una mano de amistad reconociendo sus intereses, y en ocasiones terminan en el camino de la enemistad. Esto ha hecho que cada jugador juegue según su habilidad en el campo de Afganistán y tenga derecho a elegir amigos y enemigos.

En términos de agenda, la región y la extra región están en conflicto en un punto: que la región está a favor de mantener la existencia existente para evitar la propagación de las vastas dimensiones de esta crisis a las fronteras de Afganistán y no permite su radio de seguridad e información se atan a sus puntos débiles y terminan beneficiando a la región. Mientras que la trans región está en la dirección de utilizar el campo de Afganistán para aprovechar las oportunidades de la frontera hacia las fronteras de Afganistán. Entonces, ambos lados tienen este principio en mente y continúan el juego hasta cierto momento.

Ya hemos dicho que los talibanes son conocidos por ahora como el único actor importante en el ámbito de Afganistán. Este trabajo se ha convertido en una carta ganadora para los talibanes debido al hecho de que la cálida presencia de inteligencia de la región y de la región extra es básicamente posible bajo la sombra de un gobierno falso. Por eso dicen que "los talibanes no tienen alternativa". Según las potencias regionales y extra regionales, considerando este principio, no permiten ningún tipo de alianza, y lo que se muestra como un alineamiento, en realidad son alianzas de seguridad con dudas. En tales casos, el campo común es fuente de conflicto y sus actores destacados buscan oportunidades para desafiar a otros.

Además, todas las partes saben que la guerra actual no tendrá un ganador. Pero definitivamente hay un perdedor: el pueblo de Afganistán. Por lo tanto, las partes en conflicto, sin considerar las consecuencias de este peligroso juego de seguridad, sin temer sus resultados y sin preocuparse por sus costos, continúan jugando. Pero como se dijo antes, la principal preocupación de la región y más allá de la región es la ampliación del radio de seguridad basado en impacto y anti impacto, lo que reduce un poco su intensidad. Y la guerra no tendrá fin a menos que sus recursos financieros los obtenga de sí misma. Hay otra diferencia en este juego: la región quiere llevarse bien con los talibanes unidos y asegurar sus intereses, pero la transregión, con la visión de dividir a los talibanes, está tratando de crear una alianza con cada grupo talibán por separado y hacer Por lo tanto, tanto la región como la región extra en el conjunto de los talibanes buscan lo que se llama la provisión de intereses económicos, políticos y de seguridad. Tanto la región como la región extra tienen una interacción táctica y estratégica con un jugador que lleva la narrativa de la violencia.

Nadie puede siquiera estimar el resultado. Todas las predicciones sobre el futuro se basan en especulaciones. ¿Por qué es eso? Como se desconoce la naturaleza del juego, las reglas generales son vagas; No hay objetivos finales ocultos ni jugadores permanentes. En todo momento, el carácter dinámico del juego en el campo de Afganistán confunde a todos. Amigos y enemigos son inciertos y el principio de la regla (región contra extra región, región con extra región contra región) aún prevalece. Actualmente se está utilizando a los talibanes como herramienta de presión en este complejo conflicto de seguridad. Este trabajo es muy beneficioso para la región y la región extra en lugar de involucrarse en ella. Entonces, si el acuerdo es así, ¿cuál será el destino de más de 30 millones de personas hambrientas, analfabetas y pobres que carecen de los elementos de cohesión política y unidad de la nación?