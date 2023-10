​Especismo: sale a la luz la realidad de los conejos criados para la carne

La continuación del especismo (discriminación por especie) hace que unos 40 millones de conejos estén sufriendo en las granjas de cría y engorde de España para la carne. Según las autoridades europeas, son tratados en las peores condiciones posibles y casi el 20% de conejos ni siquiera llega al oscuro y apartado matadero al no poder aguantar las condiciones en las que son utilizados como un mero producto y como algo, no como alguien.





A pesar de la disminución en el consumo de carne de conejo, España sigue siendo el líder en producción y consumo en Europa, seguido de cerca por Italia y Francia. AnimaNaturalis se ha infiltrado en varias granjas poniendo de manifiesto toda la miseria que conlleva el consumo de carne. La crueldad está clarísima y nunca saldría a la luz si no fuera por gente que se infiltra, pero es más fácil ocultar todo esto de los debates por intereses económicos...

La producción de carne de conejo en la Unión Europea se centra principalmente en la zona del Mediterráneo, con España a la cabeza. Se trata del segundo animal más criado y sacrificado para consumo humano en la UE, con 180 millones de conejos (la mayoría de datos aportados en este artículo, son de la propia web de Animanaturalis).

LA MISERIA DOCUMENTADA

En España, existen actualmente 1.412 granjas de conejos de engorde en funcionamiento, y en el año 2022, se asesinaron 33,3 millones de conejos por su carne en los mataderos. Sorprendentemente, la estimación de la EFSA sugiere que, en realidad, habrían nacido 41,25 millones de conejos ese año, con una quinta parte de ellos destinados a contenedores de basura.

Las imágenes obtenidas durante la investigación de AnimaNaturalis revelan el sufrimiento inimaginable de los conejos en todas las etapas de producción: desde la maternidad y la cría hasta el engorde. Esta cruda realidad se documentó en 10 explotaciones en algunas de las regiones con la mayor población de conejos en España, como son Castilla y León, Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha.

Las impactantes imágenes muestran conejos vivos compartiendo espacio con cadáveres, animales amontonados en jaulas convertidas en fosas comunes, gazapos aplastados, animales agonizantes, instalaciones descuidadas y sucias, y más. La falta de atención médica, las deformaciones, el estrés o las deficiencias nutricionales son habituales.

Cadáveres de conejos amontonados en jaulas, gazapos moribundos, animales que se comen entre sí y abortos que asoman entre tumores u heridas de animales son las prácticas habituales que se han documentado. Las malas condiciones higiénicas, con conejos devorando cadáveres y viviendo entre heces, elevan las posibilidades de que los animales padezcan enfermedades. De hecho, las imágenes recogen algunos ejemplares con tumores y heridas sangrantes que no parecen tener supervisión veterinaria.

"Hemos visto gatos dentro de un módulo devorando cadáveres que algún trabajador había abandonado en el pasillo para recoger en otro momento. Volvimos varios días después y los cuerpos seguían en la misma posición, tratados como basura. En aquella explotación la imagen era grotesca. Por las telarañas era evidente que no se había limpiado en mucho tiempo, pero además de animales muertos en cada esquina, el suelo estaba lleno de colillas apagadas entre paja y pelo", expresan los investigadores que han conseguido adentrarse en las explotaciones.

FALTA DE SUPERVISIÓN TOTAL

Una de las revelaciones más aterradoras fue el hallazgo de una granja abandonada desde 2018, donde cientos de conejos yacían momificados en sus jaulas. La falta de atención y la inanición habían condenado a estos animales a un destino macabro y sin piedad.



La investigación puso al descubierto la inhumanidad lógica de la industria.

El informe preparado por AnimaNaturalis también revela un declive continuo en la industria cunícola en España, con la disminución de explotaciones y el descenso del consumo de carne de conejo.

Yo no quiero que estos animales vivan mejor, lo que quiero es que no sean explotados y utilizados teniendo la certeza de que es la única solución real, ya que es imposible que no sufran desde que nacen hasta que mueren cuando están siendo utilizados al antojo de los humanos.

SOLUCIÓN: ÚNETE AL CAMINO DE RESPETO A TODAS LAS ESPECIES DE ANIMALES

El veganismo es una facilísima filosofía ética de vida que excluye a los animales de la alimentación, vestimenta, experimentos inútiles o por ejemplo, la peletería. Cada vez más personas se informan tras visibilizar un infierno inconcebible para cualquier persona con un mínimo de sentido común y en consecuencia, simplemente es cambiar los hábitos que, en este caso, no son nada privativos porque el mercado de los productos veganos ha evolucionado muchísimo.

Existen alternativas vegetales como el seitán, soja texturizada, embutidos o Heura para disfrutar de una manera respetuosa con los animales y el medio ambiente mientras cuidas tu salud. También, hay un montón de recetas para que puedas hacer en casa de forma sencilla y económica, excluyendo los productos de origen animal.

Los conejos y otros animales, como incluso perros, también son utilizados en la ciencia sádica para experimentos que nos quieren hacer creer que sirven para avances cuando ya se ha demostrado más que de sobra que la experimentación animal está obsoleta y es completamente inútil.

En este caso, puedes mirar que los productos de cosmética, champús y otros no hayan sido testados en animales que cada vez más marcas lo hacen así y por supuesto, también que sea vegano (sin ingredientes de origen animal).



Probablemente, el que compres a día de hoy ya sea así porque cada vez más marcas están optando por este tipo de productos.

En el entretenimiento ya sabes de sobra que el tiro de arrastre, la tauromaquia, la caza o el tiro al pichón, entre muchos otros, son anacrónicos e innecesarios, al igual que vestirte de animales, usar lana, plumas, cuero o utilizar a los animales como meras cosas en general.

En la pesca, los animales mueren al salir fuera del agua mediante una asfixia muy lenta y dolorosa hasta dejar de respirar completamente y las redes de pesca suponen el 46% de plásticos en el mar. NECESARIO CAMBIO POR LOS ANIMALES Y SUBSIDIARIAMENTE, EL PLANETA, EL HAMBRE EN EL MUNDO O LOS PROBLEMAS DE SALUD.

Hasta la ONU afirma que una alimentación 100% vegetal es necesaria para evitar los problemas medioambientales, el hambre en el mundo y la escasez de combustible. Estamos criando a millones de animales más que humanos y utilizando recursos vegetales masivamente para cebarlos y "alimentarlos" mientras que si se destinaran directamente a los humanos, habría comida más que de sobra para todo el mundo y en cuanto al impacto medioambiental, el consumo animal es responsable de la sequía y de arrasar con todo a su paso.



Respecto a la salud, nos dicen desde pequeños que tenemos que comer fruta y verdura, pero luego se dedican a acosar a las familias y niños que se alimentan mediante el veganismo, pese a que ni siquiera se han parado a mirar lo que dicen nutricionistas, la academia Americana de nutrición y dietética o entre muchísimas otras, la asociación española de pediatría.

Todas estas fuentes expertas avalan la alimentación vegana en cualquier etapa de la vida e incluso señalan la multitud de enfermedades que previenen. Mucha gente que tiene odio, aprovechan por ejemplo la muerte de un bebé para atacar al veganismo cuando era por una madre que le daba patatas fritas y poco más (nada tiene que ver con el veganismo y es bastante miserable utilizar la muerte de un bebé para atacar con falsedades a las personas que quieren no hacer daño).

Los países con bajos recursos, que únicamente tienen acceso a productos vegetales, es donde hay más esperanza de vida.

Respecto a todas las excusas incoherentes, ya han sido desmontadas durante años y hay gente que dice preocuparse por la soja cuando prácticamente toda se destina a cebar a los animales explotados y un muy pequeño porcentaje a los productos veganos y en cuanto a "los sentimientos" que dicen de las plantas, no tienen sistema nervioso ni cerebro, no sería comparable por ejemplo con esta investigación de los conejos bajo ningún concepto y además, volvemos a lo mismo la mayoría de vegetales son para alimentar a los millones de animales más que humanos (criados exclusivamente para explotar lo que carece de toda lógica).

A la infancia se le manipula desde que nace para que no piense en la realidad que millones de animales sufren hasta llegar al plato y precisamente se hace esto para evitar que su empatía se desarrolle respetando a todas las especies animales y el medio ambiente sabiendo la verdad. Si se les oculta, es porque sabemos que está mal hecho y se prefiere que no lo sepan porque siempre crecen en un mundo fantasioso en el que los animales les acompañan en su imaginación, ilusión y crecimiento.

¿Llevarías a tus hijos a un matadero o a todos estos lugares en los que los animales viven en condiciones terribles?

Si la respuesta es no, lo lógico sería contarles el porqué y cambiar su alimentación en la ética.

CONCLUYO AMPARANDO A VUESTRA EMPATÍA

Este artículo de opinión que me he tomado tiempo en preparar, es por todo el vacío narrativo que la industria cárnica y otras que explotan animales crean. En la industria láctea los animales acaban en el mismo matadero, pero casi es peor, puesto que esos animales viven más tiempo de esclavitud, inseminaciones forzadas, muerte de sus hijos, los terneros...



Y todo para productos lácteos que no necesitas y al igual que no te bebes la leche de perra, camella o rata, ningún sentido tiene hacerlo con otra especie de animales. ¡Si no es tu madre, no es tu leche! Existe el queso vegano, bebidas vegetales, yogures, cualquier receta de toda la vida que la puedes hacer sin lácteos ni huevo...

Lo de que necesitas leche o lácteos para crecer o para tus huesos, es otra de las falsedades desmontadas y nada más tienes que hacer una simple búsqueda: "Problemas de salud por los lácteos".

En cuanto a las aves, los pollos son criados entre porquería y engordados por la fuerza para mandarlos al matadero después de 40 miserables días de vida en los que viven en granjas con un aire irrespirable y sin ver la luz del sol. Respecto a la industria del huevo, los pollitos machos se trituran vivos nada más nacer o se les deja agonizando en una bolsa de basura cerrada por no servir para la producción y las gallinas, toda su vida encerradas, ya sea en naves industriales grandísimas y llenas de porquería o en jaulas más pequeñas que un folio como es lo más habitual.

Las gallinas sufren prácticas como cortarles el pico sin anestesia y son manipuladas genéticamente para poner masivamente huevos de manera artificial y por supuesto, después un cuchillo les cortará el cuello en el matadero apartado en aquel oscuro polígono industrial en el que aunque tú no lo veas, la sangre y mala vibración está ahí y luego todo eso va a tu estómago (por no hablar de los medicamentos y antibióticos).

Y así es como funciona toda la explotación animal, crueldad y miseria para los animales, desde su primer aliento hasta el último siendo innecesario, responsabilidad absoluta en la crisis climática que estamos atravesando, en el hambre en el mundo o problemas de salud cuando puedes vivir perfectamente excluyendo a los animales de todo y encima, sin privarte de nada. Es también falso que sea más caro, puesto que solamente tienes que saber hacer cosas y no comprarlo todo procesado, pero igualmente, hacer el bien no tiene precio.

Esta investigación de AnimaNaturalis sobre la carne de conejo, deja muy claro que consumir animales es tremendamente cruel y conlleva un terrible sufrimiento. En la propia web del colectivo, tienen una sección en la que puedes informarte más del veganismo e incluso tienes recetas: https://www.hazteveg.com.



"El peor pecado hacia nuestras criaturas semejantes no es odiarlas, sino ser indiferentes a ellas. Esa es la esencia de la humanidad"(George Bernard Shaw).