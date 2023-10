"A medida que los mercados avanzan hacia la temporada de resultados, es probable que emerjan ganadores y perdedores"

“Uno de mis cuadros favoritos en el Met de Nueva York es la obra maestra de Vincent Van Gogh, "Campo de trigo con cipreses". En el idílico escenario de un campo de trigo dorado enmarcado por un alto bosque de cipreses a la derecha y un cielo azul en la parte superior, el espectador ve que ha pasado una tormenta de verano, y ahora los rayos dorados de luz calientan el campo. Después, el ojo de quién mira el cuadro se ve “capturado” por un movimiento en el campo de trigo. Algo se está moviendo. ¿Es solo una brisa benigna y suave, o algo más aterrador? ¿Y esa nube que vemos es una "nube de buen tiempo" o puede ser turbulenta e impredecible?

Mi suposición es que la mente atormentada de Van Gogh percibió un poco de ambas cosas: sabemos por sus cartas que le interesaba el juicio final, cuando se separaría el trigo de la paja, y los ganadores de los perdedores.



A medida que nos acercamos a los resultados del tercer trimestre, no puedo sacar a Van Gogh de mi cabeza. Mientras las tormentas del verano pueden haber pasado, las nubes aún se ciernen y el camino que tenemos por delante no está del todo claro. ¿Realmente ha alcanzado su punto máximo la inflación o fue la lectura del IPC de EE.UU. para septiembre una señal preocupante de que otra oleada se avecina? ¿Realmente ha terminado la Reserva Federal? Y, es más, ¿cuánto tiempo puede la economía soportar el ya famoso "higher for longer"? ¿Cuándo empezará a notarse realmente la subida de tipos en el crecimiento económico? ¿China va a recuperarse alguna vez o está entrando en su propia versión de la "década perdida" de Japón? ¿Ayuda o perjudica a estas tendencias la Inteligencia Artificial? ¿Y los crecientes riesgos geopolíticos? Y lo más importante, ¿cómo serán los beneficios en este entorno? ¿Significará el aumento del PIB nominal mayores beneficios en el futuro, o la presión de los costes reducirá los márgenes y hará que los beneficios bajen, en lugar de subir?

Si está familiarizado con nuestros comentarios, sabe que nuestra respuesta a estas preguntas importantes siempre tiene matices. Al desvanecerse las preocupaciones macroeconómicas, creemos que las presiones mixtas antes mencionadas generarán resultados dispares dentro de cada sector y entre sectores, y lo que es más importante, entre empresas. Como en el "Campo de trigo" de Van Gogh, se acerca una cosechadora y surgirán ganadores y perdedores. Y esperamos que la temporada de resultados de este trimestre empiece a dejar claro este punto”.

Comentario económico de Stephen Auth, Director de Inversiones de Renta Variable de Federated Hermes Limited.