Premio de comunicación gastronómica para la empresa ibicenca NM Events in Ibiza

NM Events in Ibiza, la destacada empresa ibicenca especializada en la organización de eventos, ha sido honrada con el prestigioso premio a la Mejor Empresa de Comunicación en Gastronomía en la séptima edición de los Premios Gastro&Cía de La RAZÓN, celebrados el pasado jueves 28 de septiembre. La gala, conducida por el presentador de Atresmedia Roberto Brasero, se llevó a cabo en Sanlúcar de Barrameda y reunió a los principales actores del mundo gastronómico.

Con una destacada trayectoria y una profunda experiencia en la organización de eventos, NM Events in Ibiza ha establecido un estándar excepcional en la comunicación gastronómica. Su capacidad para comprender a la perfección las necesidades de sus clientes, satisfacerlas y añadir un valor único a cada proyecto les ha valido el reconocimiento como líderes indiscutibles en su campo. Este reconocimiento destaca el excelente trabajo y la trayectoria de NM Events en el ámbito de la gastronomía.

Nuria Moreno, la fundadora de NM Events in Ibiza, compartió su emoción y agradecimiento al recibir este prestigioso premio: "Mejor que LA RAZÓN nadie puede comunicar". Estas palabras reflejan el compromiso incansable de la empresa con la excelencia en la comunicación gastronómica y su constante esfuerzo por superar las expectativas.

La CEO y fundadora de la empresa también aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras de agradecimiento a su equipo, Marta y Belén, por su arduo trabajo y dedicación diaria. Asimismo, instó a todos los premiados a continuar avanzando en sus respectivos sectores para asegurar que la gastronomía siga siendo una fuente de inspiración y deleite para todos.

NM Events in Ibiza se enorgullece de recibir este galardón y se compromete a seguir brindando servicios de comunicación gastronómica de la más alta calidad a sus clientes y a la comunidad gastronómica en general.