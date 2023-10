La resistencia antimicrobiana y las tasas de consumo de antimicrobianos en nuestro entorno son un problema real cada vez más preocupante y la OMS ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad.



De hecho, las bacterias multirresistentes ya causan 700.000 muertes cada año en el mundo y generan un gasto sanitario adicional de unos 1500 millones de euros en Europa. En España, los fallecimientos por esta causa se estiman en 4.000 anuales.



En este sentido, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), el Grupo de Infecciones en Urgencias de SEMES (INFURG-SEMES) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria SEMERGEN, con la colaboración de Meiji Pharma, han presentado el libro ‘Microbiología para no microbiólogos’, proyecto de la Fundación iO.

En las últimas décadas han surgido resistencias bacterianas a los antibióticos en las infecciones y síndromes más frecuentes. Los Servicios de Urgencias y Emergencias son uno de los puntos asistenciales dónde más se prescriben antibióticos, por lo que controlar su prescripción para llegar a controlar las resistencias que producen millones de muertos en Europa es otro de los retos de la profesión. De hecho, se prevé que para 2050, la resistencia antimicrobiana causará 10 millones de muertes.



El doctor Juan González del Castillo, coordinador del grupo de enfermedades infecciosas SEMES, ha comentado durante la presentación que estamos ante una emergencia sanitaria mundial: ‘El problema de las resistencias y el uso adecuado de antimicrobianos es una teoría que preocupa las sociedades científicas y profesionales que han avalado esta guía en base al conocimiento científico actual: seleccionar el antimicrobiano con el espectro más estrecho para la etiología probable del paciente en función del modelo de infección y aquel con menor efecto sobre su microbiota y con menos efectos adversos es el objetivo de cualquier médico cuando se enfrenta a la decisión de prescribir un antibiótico’.



Por ello, el objetivo de este libro es poder transmitir de una manera simple a los profesionales sanitarios de Urgencias y Atención Primaria, tanto extra- como intrahospitalarias, algunos conceptos microbiológicos clave que ayuden a utilizar mejor los antimicrobianos.

Por su parte, el Dr. Manuel Linares, presidente de Fundación iO, agrega su perspectiva sobre esta preocupante situación: "La resistencia antimicrobiana es una amenaza inminente que no podemos ignorar. Las bacterias multirresistentes están cobrando un alto precio en vidas humanas y recursos económicos en todo el mundo. Es fundamental que los profesionales de la salud, especialmente en Urgencias y Atención Primaria, comprendan los conceptos microbiológicos esenciales para tomar decisiones informadas en la prescripción de antimicrobianos. Este libro y el curso en línea son pasos cruciales en la lucha contra este problema global de salud. Debemos actuar con rapidez y responsabilidad para abordar este desafío y prevenir un escenario en el que la resistencia antimicrobiana cause un impacto en la salud de millones de personas ".