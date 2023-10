Ávila festeja las Fiestas de Santa Teresa

Las celebraciones ya han comenzado, con orquestas, conciertos, pasacalles, charangas y numerosos actos que tendrán su máximo esplendor este domingo 15 de octubre, sin olvidar las conmemoraciones religiosas en honor a su patrona, la primera mujer Doctora de la Iglesia y fundadora de la Orden de Carmelitas.



Ávila fue declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad, por la conservación de sus murallas entre las mejores conservadas de Europa -con sus 2.516 metros de longitud, 87 torreones y 9 puertas- y por su casco histórico que encierra bellos templos románicos y góticos y palacios renacentistas.

Una visita inexcusable, durante estos días, es el Convento de Santa Teresa de Jesús, iglesia, levantada sobre la casa natal de Teresa de Cepeda y Ahumada, con la gran cripta abovedada, actual Museo Teresiano y única dentro de la arquitectura religiosa española.

Un paseo por entre murallas



Sin duda, la Catedral de Cristo Salvador es el principal monumento religioso de la ciudad, no sólo por ser la primera catedral gótica de España, proyectada como templo y fortaleza, con su ábside integrado como un torreón más de la muralla, sino por la monumentalidad interior. Alrededor de ella se ubican varios palacios, siendo los más importantes el de los Velada, el del Rey Niño y el de Valderrábanos, los cuales tenían asignada la defensa de La Puerta de los Leales o del Peso de la Harina; recodos blasonados, mercadillos y eventos medievales es lo que el visitante advierte entre plazas y callejuelas en estos días festivos.

Los estilos románicos y góticos, que no se pueden dejar de ver, están presentes en numerosos templos, como el convento el de Santo Tomás, con el sepulcro llorado del Príncipe Juan; el Monasterio de la Encarnación; la iglesia románica de San Pedro, con el gran rosetón abierto a la Plaza Grande.

Donde Comer

La propuesta gastronómica abulense está de moda, con sus numerosos restaurantes situados tanto dentro de sus murallas como los que se agrupan fuera de sus torreones. Los que deseen tomar un buen menú tradicional -con judías del Barco, patatas revolconas y la famosa carne de Ávila, dulces postres lugareños y vinos de Castilla y León (35 €)- tienen que reservar mesa en el claustro renacentista cubierto del Palacio de Los Velada. Plaza de la Catedral, 9. Tel. 920 211 023.

Donde dormir

La oferta hostelera es importante y variada.

El último establecimiento inaugurado es el hotel de 5 estrellas de la cadena Fontecruz, La Casa del Presidente (C/ Telares, 1, Ávila. Tel. + 34 920 23 69 02. recepcion@lacasadelpresidente.es) posiblemente el establecimiento más lujoso de la ciudad, palacete de piedra que linda con la muralla y vendido por la familia Suárez en los años 90 que se halla a escasos metros del Convento-Casa Natal de Santa Teresa. Sus muros han sido testigos de hechos históricos y políticos de la Transición Española. Afamado restaurante dirigido por Andrés Madrigal, galardonado por estrellas Michelín. Calle Los Telares, 1

Hotel Palacio de los Velada. 4 estrellas (Plaza de la Catedral, 10.05001-Ávila.Tel:+34 920 25 5100. reservas.avila@hotelesvelada.com). Integrado en un palacio renacentista del siglo XVI, remodelado y ampliado, en pleno centro histórico de la ciudad, considerado un monumento de interés cultural. Carta de almohadas, bar de estilo inglés y parking con puntos de recarga para automóviles eléctricos Tesla y universales.



Posiblemente, el más céntrico de todos es el Hotel Palacio Valderrábanos, a 15 metros de la Catedral, a 400 del Convento-Museo de Santa Teresa, a escasos 200 metros de las principales plazas de la ciudad y 15 minutos a pie del Real Monasterio de Santo Tomás. El interior del establecimiento presenta un estilo moderno que a su vez conserva la esencia de este Palacio del Siglo XIV, con varias zonas de estar, salones para eventos y banquetes, así como el Café del Hotel, dónde se puede disfrutar buenas meriendas y bebidas con vistas a la rica fachada de la Catedral.



Su director, Raúl Francisco Domínguez, con una trayectoria de más de 30 años en el sector hotelero donde ha ejercido distintas jefaturas de departamentos y dirección de hoteles en Madrid, Valladolid, Segovia, y desde hace ya una década director de este hotel abulense, comenta que ha puesto en marcha diferentes reformas y mejoras en este hotel considerado como uno de los punteros de la ciudad de Ávila.

“El Hotel Palacio Valderrábanos cuenta con 80 espaciosas y confortables habitaciones con vistas a la Catedral; tres Suites distintas y tematizadas: Duque Suárez, Torreón y Teresa de Jesús; esta última con pinturas de bellos paisajes y famosas frases de la Santa abulense en sus paredes. Todas las habitaciones disponen de TV vía satélite, conexión Wi-Fi gratuita por todo el edificio, minibar, caja fuerte, aire acondicionado y diversos artículos de aseo en los baños. Ofrecemos unos espléndidos desayunos buffet, con gran variedad de frutas, bollería, cereales, zumos, mermeladas, embutidos, además de platos calientes. Señala satisfecho y sonriente Raúl.

Palacio Valderrábanos Plaza de la Catedral, 9 05001 Ávila, España

reservas@hotelpalaciovalderrabanos.com

+34 920 211 023.



Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León. Tel. 920 21 13 87. www.turismocastillayleon.com Pl. Catedral, 4, 05001-Ávila.