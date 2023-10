​La obra de Juan Cobos Wilkins llega a Islas Canarias

Juan Cobos Wilkins presentará su último libro “Los no amados”, de la Editorial Bartleby, y las Islas Canarias serán el escenario inédito donde el autor andaluz, Premio Andalucía de la Crítica, inicie su gira de presentaciones.



Siguiendo las líneas literarias de las anteriores jornadas, el Observatorio Internacional para la Defensa De Los Derechos Humanos y el Círculo Artístico Cálamo organizarán la XVII JORNADA - CICLO DE LECTURA DEL ATLÁNTICO, con la presentación del último libro de poemas “Los no amados”, del escritor y poeta Juan Cobos Wilkins, Premio Andalucía de la Crítica, y que organizarán varias presentaciones a lo largo de las Islas Canarias, e concreto, en la isla de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Los actos se desarrollarán bajo el auspicio del Ateneo de La Laguna, la Real Sociedad Cosmológica de La Palma, la Asociación Blanco y Negro, de Santa Cruz de Tenerife, y el Centro Cultural Desván Blanco, de Santa Cruz de Tenerife, dirigido por el artista plástico Román Hernández. Juan Cobos Wilkins, nacido en Riotinto (Huelva), de donde es Hijo Predilecto, ha sido director de la Fundación Juan Ramón Jiménez, de la colección poética que lleva el nombre de dicho Premio Nobel y de la revista de literatura ConDados de Niebla, también codirigió el Aula de Poesía de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y la colección de poesía Pliegos de Mineral. Durante años ha ejercido la crítica literaria y teatral en diversos medios especializados, El País -Babelia- Revista de Libros, Turia, Mercurio... y ha sido guionista del famoso programa El loco de la colina. Traducido a varios idiomas e incluido en numerosas antologías y estudios de literatura contemporánea. Ha sido galardonado, entre otros, con los siguientes premios: Premio Andalucía de la Crítica; Gil de Biedma, de poesía; Ciudad de Torrevieja, de poesía; Premio Internacional Emilio Castelar a la Defensa de las Libertades, en la categoría de Cultura; Premio NH, de relatos; Ciudad de Huelva, de relatos; Instituto de Cinematografía y Artes Visuales, de Guiones Cinematográficos; El Público, de novela; Ciudad de Torrevieja, de novela; Uva Literaria de las 12 Uvas de la Cadena SER, Premio Encuentro Escritores Verdes, Botón de Oro y Nácar de la Cultura, Premio Ciudad Priego de Córdoba a la Trayectoria Literaria. Juan Cobos Wilkins ha sido distinguido por la ciudad de Huelva con la Medalla de las Letras.

El CICLO DE LECTURA DEL ATLÁNTICO, tomando como referencia la singularidad de las Islas, su tradición y su Historia, junto con los principios y valores inherentes de la concordia, las libertades y los derechos humanos, tiene como objetivo crear una plataforma cultural literaria y artística donde Tenerife y las Islas Canarias se constituyan como un punto de encuentro común de reunión y convivencia de los diferentes movimientos literarios y artísticos actuales.

En esta ocasión, la XVII JORNADA - CICLO DE LECTURA DEL ATLÁNTICO estará dirigida a todos aquellos escritores cuyas trayectorias literarias ha supuesto un enriquecimiento cultural y literario a la Cultura y a los Derechos Humanos. Para esta ocasión, tenemos el placer de presentar el último libro de poemas “Los no amados”, de la Editorial Bartleby, del escritor y poeta, Juan Cobos Wilikins, Premio Andalucía de la Crítica.

El corazón de la Tierra es el título de la primera novela de Juan Cobos Wilkins, seguida por millares de lectores, continuamente reeditada y llevada al cine por Antonio Cuadri, Premio a la Mejor Película en el Festival de Cine Latino de Los Ángeles y nominada en varias categorías a los Goya. Su segunda novela, Mientras tuvimos alas, obtuvo el premio de El Público como mejor novela de 2004, y El mar invisible fue la finalista del Premio Ciudad de Torrevieja en 2007, y en 2015 publicó Pan y cielo. En 2020 vuelve a reeditarse El corazón de la Tierra, enriquecida con prólogo y epílogo del autor.

Uno de los objetivos del CICLO DE LECTURA DEL ATLÁNTICO es volver a convocar, como en las anteriores citas desde el año dos mil dieciséis, a escritores y artistas cuyos textos hayan influido y enriquecido nuestro panorama cultural. Siguiendo el rigor y la exigencia que autores y autoras canarias como Cecilia Domínguez Luis, Premio Canarias de Literatura, María Teresa de Vega, Roberto A. Cabrera, Premio Pedro García Cabrera de Poesía, Isabel Medina, Antonio Carmona, Premio Internacional de Poesía Tiflos, Ricardo Hernández Bravo, Premio de Narrativa Félix Francisco Casanova, entre otros, han caracterizado y marcado la línea de trabajo de las propuestas que se han organizado dentro del marco que supone el Ciclo de Lectura del Atlántico. También han participado autores de otras regiones de la península, como Antonio Manilla, Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés, al que le fue otorgado la Beca de Literatura Valle Inclán, que concede el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Academia de España en Roma; David Guijosa Aeberhard, José María Cumbreño, Premio de Poesía Ciudad de Badajoz y Premio de Narrativa Breve Generación del 27, entre otros.

Juan Cobos Wilkins también ha publicado relatos, recogidos en los volúmenes Siete parejas y un solitario, La soledad del azar, Sombras del cielo y Luchino Visconti pasea por Riotinto seguido de Siete relámpagos sobre los círculos del infierno. Es autor del libro de investigación La Huelva británica, de la biografía Álbum de Federico García Lorca (edición especial conmemorativa del centenario del poeta), y de piezas teatrales recopiladas en el libro Mysterium. Su obra poética suma, entre otros, los siguientes libros: Espejo de príncipes rebeldes, Llama de clausura, Escritura o Paraíso, Biografía impura, Para qué la poesía, El mundo se derrumba y tú escribes poemas, Matar poetas y las antologías Donde los ángeles se suicidan, La imaginación pervertida, A un dios desconocido y Huella en las hojas. Tras once años sin publicar poesía, en 2009 se edita su libro Biografía impura, que rápidamente alcanza la segunda edición y que obtiene el Premio de la Crítica de Andalucía. Con poemas de Biografía impura el cantaor Arcángel grabó su disco Quijote de los sueños. Además, poemas suyos han sido musicados por los compositores y pianistas Rafael Prado y José Zárate, cantados por Carita Boronska, e incluidos en el espectáculo Nueva York ego fui. También el grupo Planeta Jondo ha creado el espectáculo Golpea con poemas de sus distintos libros.

El martes, 17 de octubre, a las 19.30hrs, en el Espacio Colaborativo Blanco y Negro, en Santa Cruz de Tenerife, bajo los auspicios del Ateneo de La Laguna.

El miércoles, 18 de octubre, a las 18.30hrs, en la Biblioteca Pública del Estado de las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria.

El jueves, 19 de octubre, a las 20,00hrs, en el Espacio Gourmet La Revuelta, en El Médano, Granadilla de Abona, Tenerife.

El viernes, 20 de octubre, a las 19.30hrs, en la Real Sociedad Cosmológica de La Palma, en Santa Cruz de La Palma, La Palma.

El sábado 21 de octubre, a las 18.30hrs, en el Centro Cultural Desván Blanco, en Santa Cruz de Tenerife.

Los actos estarán presentado por la escritora, poeta y editora Elsa López, Premio Canarias de Literatura, Cecilia Domínguez Luis, Premio Canarias de Literatura, y el poeta y Experto en Psicomotricidad, Carlos Caraballo.