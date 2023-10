​‘Flora iberica’ recibe la medalla de plata de la organización botánica OPTIMA como proyecto de interés internacional

Carlos Aedo, último coordinador general de Flora iberica, posa en su despacho, con el galardón junto a varios tomos de la obra. © Jesús G. Rodrigo | RJB-CSIC



El proyecto Flora iberica, que desde su creación a finales de 1979 fue impulsado y dirigido por el Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), acaba de recibir la medalla de plata concedida por la Organización para la Investigación Fitotaxonómica del Área Mediterránea (en inglés OPTIMA: Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area).

Este reconocimiento, que ha sido recibido físicamente por el último coordinador de Flora iberica, el investigador del CSIC en el RJB Carlos Aedo, y que forma parte ya de la nómina de galardones que custodia el Real Jardín Botánico, ha sido entregado por el botánico y profesor español Benito Valdés, miembro del Consejo Ejecutivo de OPTIMA, del que fue su presidente entre 1989 y 1996.

La medalla de plata que otorga esta organización cada tres años se entrega a los mejores proyectos o publicaciones relacionados con su área de actuación, siendo éste su máximo reconocimiento en este apartado. La medalla de oro, que igualmente se entrega cada trienio, está reservada a un botánico que, como persona física, haya realizado una contribución destacada a la fitotaxonomía del área mediterránea.

Un proyecto coral de cuatro décadas y más de 250 autores

Flora iberica es un proyecto coral que aglutina el inventario más completo de plantas vasculares de la Península Ibérica y las Islas Baleares después de más de cuatro décadas de esfuerzo colectivo en el que han participado más de 250 autores. Algunos de ellos no habían nacido cuando Santiago Castroviejo Bolíbar, impulsor y primer coordinador general de la obra, director del RJB-CSIC entre 1984 y 1994, arrancó el proyecto que no pudo ver culminado por su repentino fallecimiento en 2009.

Fueron necesarios varios años de trabajo para que en 1986 viera la luz el primer volumen de Flora iberica. Los editores de este ejemplar pionero fueron Santiago Castroviejo, Ginés López, Félix Muñoz, Pedro Monserrat, Luis Villar, Jorge Paiva y Manuel Lainz.

También ha sido relevante en el proyecto la labor de las universidades españolas. En la solicitud de proyectos relacionados con la obra, desde sus áreas administrativas, han colaborado las de Alicante, Barcelona, Córdoba, Salamanca y Sevilla. Otras muchas han aportado su personal a los equipos de investigación.

Con la publicación en el verano de 2021 del último de sus 21 volúmenes en 25 tomos dedicado a las gramíneas se culminaba la obra más importante de la botánica española y portuguesa, con una importante repercusión internacional como lo confirma este reconocimiento que ahora recibe de OPTIMA. Una vez concluida, constituye una sólida base de estudios sobre biodiversidad vegetal y una herramienta e la ciencia básica tremendamente útil para realizar investigaciones aplicadas.

La Organización para la Investigación Fitotaxonómica del Área Mediterránea (OPTIMA) es una asociación internacional de botánicos interesados en el Área Mediterránea. OPTIMA engloba la botánica en su sentido más amplio, y se ocupa de todos los grupos de plantas y de hongos de todas las disciplinas, con un foco en estudios de sistemática.