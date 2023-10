ASESCON alerta de un nuevo fraude relacionado con la plataforma Disney+

Hasta la Asociación Española de Consumidores han llegado diversos avisos de fraude relacionados nuevamente con supuestos correos electrónicos recibidos cuyo “remitente” se señala que sería la plataforma Disney+ indicando que se daría de baja la cuenta que tengamos abierta.

Durante los últimos años, los intentos de estafa por medio de técnicas de suplantación de identidad han estado creciendo de una manera alarmante. Mediante estos fraudes, los ciberdelincuentes aprovechan para tratar de robar nuestros datos a través de estos mails en los que se hacen pasar por una determinada empresa, en este último caso sería Disney Plus.

Entre los correos electrónicos fraudulentos que se hacen pasar por Disney Plus, algunos de los más comunes son los que solicitan que se actualice la información de pago o que la cuenta del usuario será suspendida a menos que se realice una acción inmediata.

Al contestar a este mail con lo que nos piden estamos revelando información personal o bancaria. Se trata de una nueva presunta estafa de phishing, haciéndose pasar los estafadores por Disney Plus y amenazan con suspender la cuenta del usuario a menos que actualice sus datos personales.

El enlace que proporcionan en el correo electrónico es fraudulento y redirige a una página web falsa en la que se solicita al usuario que ingrese información confidencial, como datos bancarios y personales. Una vez que la víctima proporciona esta información, los delincuentes la utilizarán para cometer fraudes y suplantaciones de identidad.

En primer lugar, cabe señalar que, desde las empresas, mediante correo electrónico, nunca nos solicitan información confidencial.

Como consejos para evitar ser víctimas de estos fraudes, ASESCON recomienda:

Verificar el remitente: Los correos electrónicos fraudulentos suelen utilizar direcciones de correo electrónico que parecen similares a los reales.

Verificar la dirección URL: Si se solicita que se haga clic en un enlace en un correo electrónico, debemos comprobar la dirección URL antes de hacerlo. Los enlaces fraudulentos suelen usar direcciones URL que parecen similares a las reales, pero que en realidad redirigen a un sitio web falso.

En el caso de Plataformas de contenidos audiovisuales como esta objeto de este fraude, recomendamos que se vaya al perfil que tengamos abierto, sin entrar en ningún enlace que te envíen, y compruebemos que la cuenta esté bien sin ningún cargo pendiente de cobro ni ningún mensaje de actualización de datos.

Los mails fraudulentos suelen tener errores ortográficos o gramaticales y un tono de urgencia o amenaza para presionar al usuario. No nos dejemos llevar por un impulso.

No debemos revelar información personal: Nunca des datos confidenciales por correo electrónico a menos que estés seguro de que el mensaje es oficial y que la persona o empresa que lo envía es segura.

Además, a los afectados les solicitamos que hagan denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de que sean investigados estos hechos y, además, les pedimos que nos alerten de casos similares en el correo electrónico asescon.consultas@gmail.com con el fin de servir de altavoz para que no caigan en la trampa más ciudadanos.