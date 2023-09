Restaurante Jatetxea Anastasio, en Donostia-San Sebastián

He estado recientemente en este grato, sencillo y acreditado establecimiento, porque en sus mesas bien vestidas se reúne y se saborea todo el bello paisaje vasco, junto con los inigualables frutos del Cantábrico.

Regentado, desde hace casi tres cuartos de siglo, por la familia Eceiza y situado a unas docenas de metros de la donostiarra Playa de La Concha, elaboran una propuesta diaria, a precios competitivos, basada en productos de temporada.



Los hermanos Anastasio e Iñaki, cocineros y propietarios de este restaurante me ilustran casi al tiempo: “Fue en 1950 cuando nuestro aitona, nuestro abuelo, Anastasio lo fundó. En aquella época se conocía como Bodegón Anastasio y es que lo más importante era el vino. Se buscaba servir el mejor vino de Rioja e incluso se hacían competiciones con otros establecimientos. Los clientes llevaban su propia comida y aquí se calentaba. Años después, el negocio fue evolucionando y pasó a manos de nuestros aitas Plácido Eceiza y Carmen Martínez, momento en el que ya se convirtió en lo que hoy conocemos como restaurante. Nuestra ama era la cocinera y gracias a ella aprendimos a trabajar duro entre fogones. En 1998 nosotros recogimos el testigo, por lo que somos la tercera generación. Siguiendo los pasos de nuestros aitas, la cocina que elaboramos es la tradicional vasca y el trato con el cliente es muy familiar”. Señalan sonrientes y con cierto orgullo ambos hermanos.



Unos agradables comensales próximos a mi mesa me comentan: “Esta casa está muy ligada a la ciudad de Donostia-San Sebastián. En 1956 fundaron la primera peña de la Real Sociedad, la Peña Anastasio y los jugadores del equipo de la Real Sociedad, los txuri urdines, los blanquiazules, acudían con asiduidad a celebrar sus triunfos. En nuestras fiestas patronales de San Sebastián, que comienzan a las 0,00h del 20 de enero y terminan a la misma hora del siguiente día, también participan activamente con las Tamborradas de la Peña Anastasio”. Además, -interrumpen cordialmente la charla Anastasio e Iñaki- Gracias a todo esto y a la inquietud de nuestro aita por organizar actividades en la ciudad, en 1997 se le concedió la Medalla al Mérito Ciudadano”.

A la hora de pedir

Mi recomendación es elegir el menú del día (21 €) que cambia cada jornada y que incluye un apetitoso y abundante guiso de verdura; como segundos: fresco pescado a la espalda o un entrecort a la parrilla; y, para endulzar el paladar, Pantxineta o deliciosas natillas caseras. Vino de la casa, el navarro Señorío de Ayanz.

Obviamente, los precios de la carta están sujetos al ascendente y cambiante mercado.

Entre los 8 entrantes, una rica sopa de pescado al estilo de Anastasio (10 €); pimientos del piquillo de Navarra con aceite de oliva virgen (9,50) o ensalada templada de hongos, pato, y crujiente al Pedro Ximénez (16); tortilla de bacalao (11).

Pescados y mariscos: Kokotxas de merluza en salsa verde (27,50). Lomos de merluza de anzuelo con kokotxas, almejas y gambas (29) Rape a la parrilla (28). Rodaballo salvaje a la parrilla (2 per. 68). Txipirones a la plancha con cama de pimientos y ajos frescos al vinagre de Jerez (21). Colas de cigalita rebozadas (23). Txangurro al horno (21).

Los carnívoros disponen de: Chuletillas de cordero lechal a la parrilla (22). Pierna o paletilla de cordero lechal asada en su jugo (27,50). Solomillo de viejo a la plancha (22). Solomillo de viejo con foie fresco y salsa de Oporto (26).

Postres Queso de Idiazabal con membrillo y nueces (8). Tarta de queso con mermelada de arándanos (7). Pantxineta caliente sobre ligera crema inglesa (7). Café e infusiones: 1,80 €.

Servicio profesionalizado atento, cordial y rápido.

Anastasio Restaurante Jatetxea Reservas: +34 943 426 320 C/Easo, 19 • 20006 Donostia-San Sebastián info@restauranteanastasio.com www.tamborradaanastasio.com Cerrado: Domingo noche y Lunes entero por descanso semanal.