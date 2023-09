'Jazz con sabor a club 2023' desvela su programación con más de 60 conciertos en 20 salas

Durante todo el mes de noviembre, las salas de Madrid en Vivo, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y el festival JAZZMADIRD23 devolverán el jazz a su hábitat natural: los clubes.





Desde hace más de 15 años, noviembre es sinónimo de jazz en Madrid. JAZZ CON SABOR A CLUB 2023 regresa a las salas de Madrid en Vivo en el undécimo mes del año, enmarcado en el Festival Internacional JAZZMADRID23 y con el apoyo del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

Un años más, el ciclo tiene como premisa devolver al jazz a sus orígenes, al entorno de los clubes y salas de jazz, y brindar al público la oportunidad de disfrutarlo y sentir su esencia a escasos metros de los músicos. Y, aunque cada vez es más complicado, ha logrado otro de sus objetivos, conformando un cartel que supera la calidad artística de ediciones anteriores y que aglutina estrellas nacionales e internacionales, músicos prometedores y eminencias de este estilo, y da voz a todas las vertientes de y músicas que comprenden ese maravilloso abanico denominado jazz.

JAZZ CON SABOR A CLUB 2023 se desarrollará entre el 2 y el 30 de noviembre, prácticamente de manera incesante, en 20 salas y tablaos de Madrid en Vivo con un total de 63 conciertos. El toque de corneta inicial el jueves día 2 será triple y toda una declaración de intención del calado artístico del ciclo: Javier Colina y Cucurucho Valdés homenajearán al gran Bebo Valdés en el Café Berlín, el urban jazz de Escandaloso Xpósito retumbará en El Intruso en formato cuarteto, y Lian Harmon ofrecerá una velada acompañado de amigos en Vesta. Continuando con un adelanto de los más de 60 conciertos que conforman la programación completa, tomarán el relevo el día 3 bandas como la Crazy Cabin Big Band en Moe. La primera nota flamenca llegará de la mano de uno de los músicos más punteros del momento, Cristian de Moret, estará presentando su nuevo trabajo, Caballo Rojo (2023), el sábado 4 en Clamores. El primer fin de semana se cerrará con propuestas tan frescas como la de Fitasha el domingo 5 en el Café La Palma.

Uno de los conciertos que protagonizarán el comienzo de la segunda semana del ciclo será el de la estadounidense Madison McFerrin, que más allá de lo anecdótico de ser la hija del icónico Bobby McFerrin, ha sabido labrarse su propio camino como demuestra en el trabajo, I Hope You Can Forgive Me (2023), que estará presentando en Tempo Audiophile Club el 8 de noviembre. Con tendencia al soul y el funk, el jueves 9, Beat Bronco Organ Trio y su formación infalible (Casanova-Mulder-Pax) destellarán en Hangar 48. Ya entrados en el fin de semana, el sábado 11, en El Sótano, el bajista Vicen García, en formato quinteto, demostrará que su versatilidad al bajo en las redes sociales también se traslada al directo. Para la jornada dominical del día 12 nos propone actuaciones de proyectos en clave femenina tan contrastados como el de Karla Silva Dúo en Maravillas o Natalia Calderón & Sebastián Chames en The Irish Rover.

En la tercera semana de JAZZ CON SABOR A CLUB 2023 el ritmo no decae, y el flamenco seguirá estando presente con actuaciones como Laura Abadía y Jesús Montoya en Cardamomo el jueves 16. Día en el que también podremos disfrutar de propuestas internacionales como la del candente soul-funk de los australianos The Bamboos, en Villanos. Abrirán el fin de semana, el 17 de noviembre, actuaciones como la del estadounidense Sean Clapis Quartet que estará en El Despertar presentando su flamante álbum Paths Unfold In The Dark. También desde el país norteamericano, el maestro del swing Dan Barret mostrará su buena sociedad con Enric Peidro Quartet en Big Mama Ballroom el sábado 18, con opción a maridaje durante la actuación.

Encarando la última semana del ciclo, el 23 de noviembre Luis Suardiaz Electric Band romperán el pulso en Rockville con la destreza de su líder a las seis cuerdas y una sólida base rítmica. Definido por New York Times como “un saxofonista tenor con un estilo enigmático, elegante y duro” llega, desde Detroit al Café Central, JD Allen, que el viernes 24 será uno de los protagonistas de JAZZ CON SABOR A CLUB 2023, acompañado del Sebastián Chames Quartet. El día 25, en el Rincón del Arte Nuevo, disfrutaremos de la querencia flamenca del pianista Alejandro III. De flamenco, precisamente, sabe un buen rato Jorge Pardo, que invitará al escenario de Galileo Galilei al guitarrista brasileño Guinga, en una de las actuaciones estelares del día 29. Cerrará el ciclo el jueves 30 la presentación del disco The Inward Eye de Emmet Crowley junto al contrabajista Ander García en Fulanita de Tal.