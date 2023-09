Las llantas del coche son un importante elemento técnico, pues marcan el tamaño de los neumáticos, tanto su anchura como su perfil; y también el diámetro máximo de los discos de freno. Además de anchura y diámetro, su peso es otro factor que afecta decisivamente al comportamiento dinámico de un vehículo. Las llantas son una parte importante de la masa no suspendida de un vehículo, que afecta directamente al comportamiento y eficacia de la amortiguación. Unas ruedas más ligeras ayudan a mejorar la maniobrabilidad y el confort de marcha, y también a reducir el peso del coche y mejorar su eficiencia.



Pero las llantas son mucho más que eso y, más allá de su parte técnica, siempre han sido un decisivo elemento de diseño. Cuando un niño dibuja un coche suele comenzar haciéndolo por las ruedas, que representan la esencia del movimiento y el elemento alrededor del cual se conforma todo el vehículo. El tamaño y la anchura de las ruedas están estrechamente relacionados con la postura del coche y la sensación que transmite de estabilidad y aplomo visual. La superficie que ocupan las ruedas en relación con el tamaño del coche, o el tamaño de los neumáticos también afecta mucho a la estética del conjunto. Del mismo modo, también influye su ubicación, más o menos cerca de las esquinas del coche, y más o menos alejadas de su eje longitudinal. Por otro lado, las llantas se ajustan al lenguaje de diseño y al carácter perseguido en cada modelo, por ese motivo se diseñan y fabrican llantas nuevas para cada nuevo modelo que se lanza al mercado.

Un elemento clave en los coches eléctricos

Además de todos estos factores, en los últimos años ha entrado en juego otro muy importante en las llantas: la aerodinámica. En los coches eléctricos, unas llantas ligeras, con las dimensiones justas, y eficientes contra el viento, consiguen reducir el consumo de energía y aumentar la autonomía. Desde el punto de vista de la aerodinámica de sus llantas, los coches eléctricos tienen dos grandes ventajas. Por un lado, sus discos de freno necesitan menos refrigeración, ya que el freno regenerativo les quita mucho trabajo. Esto permite que las llantas tengan menos orificios y que sean de menor tamaño, lo que aumenta la eficacia de la llanta contra el viento al mejorar su penetración o generarse menos vórtices. Esto ofrece crear nuevos patrones de diseño, pero tiene un punto negativo: cuantos menos orificios, mayor peso de la llanta.

Por otro lado, las llantas de un coche eléctrico suelen tener un desplazamiento de rueda mayor que el de un vehículo con motor de combustión interna. El desplazamiento u offset de una llanta es la distancia entre la superficie de montaje del cubo y la línea central de la rueda. Cuanto mayor sea el valor del desplazamiento, más se adentrará el neumático en la carrocería del automóvil, y cuanto menor sea, más saldrá el neumático.

Además, se tiene en cuenta el trabajo aerodinámico del todo el conjunto de las ruedas, que también incluye los huecos de los pasos de rueda. Por ejemplo, un aumento de la diferencia del 5% en la relación del área de la rueda y del hueco de rueda, hace que el coeficiente de resistencia al aire (CD) aumente en más de 0,003 puntos.



Las ruedas del Kia EV9 son un ejemplo paradigmático de la evolución del diseño de ese elemento en la era de los coches eléctricos. Sus formas geométricas se ajustan la filosofía de diseño de Kia de "Opposites United" y al concepto de diseño general del coche. Los diseñadores han conseguido algo muy difícil en el terreno de las ruedas: que se vea como una obra independiente y, al mismo tiempo, que enfatice la armonía y la unidad con el diseño general, que es el factor más importante en el diseño de ruedas. La ruedas del Kia EV9 son un elemento tan característico que servirían, por si solas, para explicar la filosofía de diseño de Kia, en general, y del EV9, en particular.

Las ruedas del nuevo Kia EV9 también son excelentes en términos de rendimiento. Trabajan alineadas con el flujo de aire que recorre toda la carrocería, reduciendo la resistencia al aire y dirigiendo el flujo hacia los lados. Además, son muy ligeras. Si el coeficiente de vacíos de una rueda de aleación se reduce a menos del 8%, se vuelve considerablemente más pesada. En el EV9, la aleación se utiliza para el cuerpo de la llanta, que debe garantizar la rigidez y la durabilidad, y el plástico se emplea en la cubierta exterior, que solo afecta a la aerodinámica. De esta forma, se completa una rueda equilibrada, que es eficiente a la vez que ligera.

