​La nueva droga que nos traen a Europa

La permisiva y frívola Holanda, pionera y lanzadera de venta legal de drogas y exposición pública de prostitución, ya encabeza la promoción de una nueva droga de particularidades muy diferentes y consecuencias y alcance que supera a todas las demás juntas. Así, se ha ganado méritos suficientes para llamarla “la tailandia de Europa”, ya que a esas legalizadas, se le suma la droga pedófila, a partir del caldo de cultivo de la perversión de menores institucionalmente promocionadas con coberturas docentes y jurídicas.



A favor de los sufridos niños holandeses, en 2023 se ha dado el hecho forzado de que el gobierno por fin ha detenido la distribución del “Manual para Pedófilos” en años protegida por la justicia y promovida por el partido político amante de la “Fiesta Pedo”. Permitido por un Ministro de Justicia (Ferd Grapperahus) afín a esa movida pedófila, por fin la “Fundación contra el Abuso Infantil” para luchar contra estos horrores, consiguió que el gobierno detuviera la distribución de este manual, a pesar de que el Ministerio afirmara que no contenía nada ilegal y por lo tanto, debería permitirse.

Podemos preguntarnos ¿cómo demonios un ministro de Justicia se negaría a prohibir un manual de pedofilia que explica cómo violar bebés y niños pequeños, cómo borrar sus huellas de ADN de la policía, cómo seducir a los niños, y así sucesivamente?. Se pregunta el autor del informe que denuncia….

El Comité Internacional de Juristas (CIJ) y ONUSIDA (una división de la ONU) publicaron un informe en el que piden la despenalización del sexo entre adultos y niños. Afirman que los niños pequeños pueden dar su consentimiento para tener relaciones sexuales, lo que hace que esté bien. Aquí su declaración oficial en la página 22: “Con respecto a la aplicación del derecho penal, toda edad mínima prescrita para el consentimiento sexual debe aplicarse de manera no discriminatoria. La aplicación no puede estar vinculada al sexo/género de los participantes o a la edad de consentimiento para contraer matrimonio. Además, la conducta sexual que involucra a personas que no tienen la edad mínima prescrita para el sexo en el país puede ser consensual, de hecho, si no en la ley”. La única droga que se consume repetidamente y no se gasta, y en muchos casos es gratuita pues se “cultiva” en el mismo hogar del consumidor.

El currículo escolar oficial en los Países Bajos, lo publica School Curriculum Education (School Leerplan Onderwijs), el editor oficial de todos los currículos escolares. Podemos ver que implementa directamente las “Normas para la Educación Sexual” de la OMS y la “Orientación Técnica Internacional sobre Educación Sexual Integral (ESI)” de la ONU cuyo objetivo es que los niños comiencen a tener relaciones sexuales lo antes posible.

Tal y como lo anuncian, es de alcance para todos los países de su órbita: “Hemos adoptado una decisión histórica sobre un conjunto de objetivos y metas universales y transformadores integrales, de gran alcance y centrados en las personas.” Su documento “Standards for Sexuality Education in Europe” contiene las siguientes instrucciones para jardines de infancia y escuelas primarias: ✔︎ Los niños entre 0 y 4 años deben aprender sobre la masturbación y desarrollar un interés en su propio cuerpo y en el de los demás. ✔︎ Los niños entre 4 y 6 años deben aprender sobre la masturbación y ser alentados a expresar sus necesidades y deseos sexuales. ✔︎ Los niños entre 6 y 9 años deben aprender sobre las relaciones sexuales, la pornografía en línea, tener un amor secreto y la autoestimulación. ✔︎ Los niños entre 9 y 12 años deben tener su primera experiencia sexual y aprender a usar pornografía en línea, masturbación, orgasmo diferencias entre identidad sexual y sexo biológico.

La OMS instruye a los maestros de todo el mundo para educar a los niños de 9 años sobre tener relaciones sexuales por primera vez, cómo experimentar el sexo utilizando Internet y teléfonos y aprender diferentes técnicas sexuales.

En Países Bajos está la sede de una editorial mundial de esta “Educación Sexual Integral (ESI)”: la Fundación Rutgers. Un miembro del personal de Rutgers, Ineke van der Vlugt, fue colaboradora de los “Estándares para la Educación Sexual en Europa” de la OMS, lo que demuestra cuán estrechamente trabaja esta fundación con la Organización Mundial de la Salud.

El autor del artículo cita como ejemplo, en qué consisten los juegos sexuales direccionados: “Los niños pequeños se manosean entre sí, se llevan los genitales a la boca, los lamen, ponen sus dedos en la vagina de las niñas. Eso sucede en los grupos tres y cuatro de la escuela primaria De Springplank en Den Bosch, dicen los padres de los niños a Omroep Brabant. Los padres están furiosos con la junta de la escuela primaria”….”Parte del programa escolar de Rutgers / OMS / ONU “Spring Fever” está entregando clítoris en 3D a las niñas para alentarlas a comenzar a masturbarse”.

Las Naciones Unidas publicaron el documento “International Technical Guidance on Sexual Education”. Es la guía oficial para las escuelas primarias de todo el mundo. En la página 16 “justifica”: Su objetivo es equipar a los niños…para desarrollar relaciones sexuales cuanto antes. En la página 17: Estas habilidades pueden ayudar a los niños a formar relaciones con parejas sexuales”. En la página 71, se instruye a los educadores para que enseñen a los niños pequeños a partir de los 5 años sobre besarse, abrazarse, tocarse y comportamientos sexuales: A los niños de 9 años se les debe enseñar sobre la masturbación, la atracción y la estimulación sexuales.

Siendo entidades privadas no gubernamentales ni elegidas, ¿cómo permiten tener ese poder sobre países soberanos? ¿Porqué insisten en legalizar la pedofilia? ¿Por qué la OMS insiste en derribar la barrera saludable del pudor que protege a los niños naturalmente? se pregunta el autor del artículo. ¿Cuál es la verdadera motivación detrás de la operación estratégica mundial para sexualizar a los niños pequeños?...y él mismo se contesta: “En la próxima parte de este informe, revelaremos evidencia innegable de cómo esto es parte de la agenda para normalizar la pedofilia en todas las naciones del mundo. Esto es evidente cuando consideramos al editor que fue elegido por la OMS y la ONU para ejecutar esta agenda en 27 naciones: la Fundación Rutgers”.

Jan Rutgers fue un apasionado defensor de la pedofilia legalizada, sexo libre y desaparición de la familia. Una máxima del conocido pedófilo de la fundación Brongersma y del presidente Andreé van Es: “Una familia es una prisión y los niños deben ser liberados de la familia por los pedófilos” …..para los pedófilos.

Una agenda globalista asumida en Euskadi por falsos autonomistas desde EH-Bildu y LAB hasta el obispado de Donostia y Bilbo, que desde el curso pasado ya va entrando en las aulas de las ikastolas….y nadie sabe, nadie protesta….¿quizás no se lo creen?...nadie contesta. Pues sepan esos padres despistados que una hora de sexualidad “Integral” no lo reparan años de psicólogo.

Quienes falsamente miran para otro lado y entretienen a su gente de manera tibia y turbia, con una soberanía que ni ellos se lo creen, lo único que logran es desviar la atención de tantos padres jóvenes, que sin saber pudieran poner a riesgo el futuro psicoafectivo y psicoemocional de sus niños, siendo la mayor riqueza de este país. Información de sobra; falta crear cauces y complicidades.

Somos uno de esos 27 países señalados para implantar la Guía de la OMS en las ikastolas. Pero, aún con un gobierno (PNV) de derechas y ultracatólico, no somos una de esas 6 CCAAs que en defensa de sus niños, les honra haberla rechazado. El gobierno de Paraguay forzado por sindicatos, partidos políticos, grupos sociales y asociaciones de padres, se vio obligado a rechazar en sede parlamentaria, la oferta de 85 millones de euros que la UE le concedía por impartir en sus colegios la misma agenda de Ideología de Género y Educación Sexual Integral (ESI) que el Gobierno Vasco implantará con el falso y cobarde silencio de todos los partidos y sindicatos...de esta Euskadi adormilada.

Como Maialen Iriarte, pienso que hay parlamentarios de EH-Bildu con niños menores, que deberían pedir explicaciones al lehendakari Urkullu, no sobre el contenido de los valores de “Educación Sexual”, sino en particular sobre el contenido técnico-operativo del apéndice: “Integral” De otra manera, quienes en su día lo coreaban contra el PNV, no pasarán dos años en que escucharán a sus votantes, padres y aitonas de la mano de sus niños: “EH-Bildu traidor”. Recuérdelo Sr. Otegi, tendrá que rendir cuentas en las urnas, pues no le servirá decir que no lo sabía, ya que son muchos artículos preguntándole. También rendir cuentas con su conciencia, tanto su militancia fanática como una disidencia enmudecida que parece ser que… ya dio su mejor versión.

Para los días 22 y 23 de septiembre la plataforma cívica Bizitza organizó en Donostia y Bilbo sendas charlas-coloquio en el salón de actos de la iglesia Reina Madre y en Salesianos de Deustu respectivamente, como en ocasiones lo ha hecho en esos dos foros con otras temáticas, una disidencia comprometida.

De ponentes, el pedagogo, sexólogo y educador Fernando Artal, la monja-teóloga y doctora en medicina Teresa Forcades y el gran divulgador especialista en hierbas silvestres comestibles, saludables y medicinales Josep Pamies.

Convenido con los responsables de los locales, ya estaban anunciadas en redes sociales su celebración con el cartel de presentación desde hace 15 días. Pero hete aquí que la víspera (por si fuera poco la censura de los medios y la desidia de partidos hoy intelectualmente alineados con la oficialidad), con modales inquisitoriales, se inmiscuyen el obispo de Donostia y el de Bilbo para imponer a los responsables de esos foros, la prohibición de acceso a todos esos indeseables negacionistas, antivacunas y divulgadores de fakes …..”sepulcros blanqueados que mas les valdría atarse una piedra al cuello y tirarse al mar”.

Es el último quebranto sociocultural, de valores democráticos y morales que, desde la primavera de 2020 se viene dando en esta decadente Euskadi que con acierto enmarcó el poeta a la comunidad política de nuestro país: “Ustel Herria edo Euskal Irría. ¡Cuanta cobardía! ¿Que estamos eligiendo ser con nuestros silencios cómplices? He abierto la caja de Euskal Herria y resulta que estaba vacía. Me entran escalofríos al pensar si aún hay alguien vivo ahí fuera”.

Euskadi a diferencia de una plácida y festivalera Holanda (ocupa por mucho el primer lugar de suicidios en la UE), tiene memoria rebelde aunque muy venida a menos. Solo necesita concienciarse de este nuevo acoso dejando de lado la hechicería política nacionalista-soberanista y despertar una nueva conciencia de progreso cívico-humanista a favor de nuestro mejor tesoro: los niños. Hoy con su inocencia en peligro como nunca en otro tiempo y a tiempo de evitarlo.

En todos los tiempos y en muchas culturas, una minoría eligió divinizar su existencia sublimando la energía sexual, cuando la gran mayoría terminó con esa civilización al sodomizar con prácticas incestuosas las familias y comunidad.