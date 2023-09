Bases, tonos y reflejos para un cambio de 'look' en otoño

Hace ya semanas que dejamos atrás los días de playa y piscina pero tal vez nuestro cabello, no se haya recuperado e incluso ha perdido color y brillo, razón de más para atrevernos con un look diferente y renovado a nivel de tono: “Es posible que las escamas de la superficie de nuestro cabello estén abiertas y el pelo se haya visto afectado por las altas temperaturas que en agosto hemos tenido, por la polución o por la humedad. Lo que ahora necesita es densidad e hidratación, tratarlo con termoactivación y proteger su materia interna” – nos comenta Sonia Atanes, que hace tan sólo dos meses abrió su segundo salón en el centro de Madrid.





Entre los tonos elegidos por las estilistas de Sonia Atanes Hair Beauty para un cambio de color este otoño, destacan el dark chocolate, el ceniza pálido y el tweed. El primero es el típico de la morenaza auténtica, ideal para chicas jóvenes por su marrón intenso y brillo espectacular: “Una de sus principales ventajas es que en todo momento da una apariencia de cabello saludable, rejuvenecido y brillante. Recomiendo siempre cuidarlo con productos para pelo teñido al igual que mascarillas capilares para nutrirlo”.

Por su parte, el ceniza pálido se asemeja a un rubio frío y elegante que parte desde más abajo de la raíz, dando un efecto más natural porque no va desde el nacimiento del pelo: “Queda muy bien en pieles rosaditas y algo pálidas, una buena opción para mujeres más maduras”.

La última de sus recomendaciones es el tweed, una redefinición de las mechas balayage que combina distintos tonos para un efecto degradado y tridimensional: “Es muy interesante para quiénes buscan algo más suave entre el tinte y la mecha, el efecto es bonito porque no se sabe bien lo que es, parecido a las shatush pero con más color. Además, es uno de los tonos que más gustan a las chicas jóvenes por la cantidad de fotos y videos que vemos en redes sociales como Instagram y TikTok”.

Las preferencias de las españolas

Experto colorista, Asbed Kehyeian crea tonos mezclando pigmentos puros, siempre pensando en el tono de piel y la base de cabello de cada clienta, usando agua oxigenada muy baja para no dañar el pelo, pues lo más importante para él es siempre su textura y salud: “En España, la mayoría de bases son castaño oscuro y castaño claro, predominando el rubio de mechas claras. Tonos cálidos como el gingerbrown o las rubybrownlights son muy atractivos, llaman mucho la atención y sobre todo, dan mucha personalidad y seguridad, muchas mujeres no se atreven por el miedo a los lavados, a que se oxide el color y quede rojo o anaranjado”.

Para Asbéd, los tonos más deseados en España son las meltedashy mocha lights, los rubios sunlitblondlights y las blendedashyblondlights… es decir, tonos claros, suaves, apagados y sutiles queen cambio, se ven muy naturales. Especializado enbalayage, le encanta difuminar los tonos sutilmente sin marcas ni usar foils (papel plata): “Todos los tonos son bonitos, solamente hay que saber cómo mantenerlos y combinar con el outfits y el make up para salir a la calle con toda la seguridad y el poder. Esos matices que necesitan son responsabilidad de los profesionales, hay que retocar cada cierto tiempo para que se mantengan sin dañarlo. Yo recomiendo siempre usar una mascarilla con pigmento en vez de un champú con pigmentos, dependiendo del color que lleve la persona, la mascarilla tiene una base de hidratación y nutrición de la que carecen esos champús”.