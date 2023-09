Lancia Stratos, uno de los coches más exitosos de la historia de los rallyes, celebra los 50 años de su primera victoria internacional

"Hoy celebramos 50 años desde la primera victoria del Lancia Stratos, uno de los coches de rally más exitosos de todos los tiempos, conocido por el público como "la bête à gagner". Junto con 037 y Delta, el Lancia Stratos se ha convertido en una leyenda en el mundo de los rallyes. Pero eso no es todo. Lancia Stratos es uno de los coches más icónicos de la historia de la marca. Este coche brutal y eficiente tenía elementos de diseño esenciales que entraron en el imaginario colectivo y nos guiaron en el diseño de los futuros coches de Lancia", afirmó Luca Napolitano, CEO de la marca Lancia.



El 25 de septiembre de 1973, Lancia Stratos escribió el primer capítulo de lo que se convertiría en una historia memorable. De hecho, en 1973 participó en competiciones, todavía entre prototipos, conducido por el dúo de Munari y Mannucci. En septiembre del mismo año, logró su primera victoria internacional en el Tour de France Automobile. Un éxito que siguió a su primer triunfo en abril de ese año en el Firestone Rally, que se convirtió en un precursor de una carrera increíble. De hecho, Lancia Stratos se convirtió en un verdadero conquistador de los rallyes, acumulando una victoria tras otra: el coche ganó el Rally de Montecarlo tres veces seguidas, tres Campeonatos del Mundo de Constructores, del '74 al '76, e incluso tres Campeonatos de Europa de Pilotos. Conduciendo un Stratos, Munari también ganó la Copa de Pilotos de Rally de la FIA en 1977.

Y a partir de la temporada de carreras de 1975, lució los colores blanco y verde de su patrocinador Alitalia, con el logotipo tricolor de la aerolínea, doblado y armonizado en forma de cuña para crear una de las libreas más bellas de la historia del automovilismo.



Con motivo de esta celebración, el Circuit de Remparts d'Angoulême ha organizado un evento especial en la ruta histórica de Nouvelle-Aquitaine, que alberga autos clásicos, exhibiciones y rallyes excepcionales, con una amplia gama de invitados presentes, incluido el ex piloto Bernard Darniche, que está inextricablemente vinculado a Lancia Stratos. Al volante, ganó dos Campeonatos Europeos de Rally y no menos de cuatro de las siete rondas que ganó en su carrera como parte del Campeonato Mundial de Rally.

Lancia Stratos es definitivamente un automóvil "brutal y eficiente", creado específicamente para ganar y romper moldes, dadas sus grandes diferencias con los modelos de la época. Inspirado en el prototipo "Strato's Zero" de 1970, la versión final del Lancia Stratos se presentó al año siguiente. Todo en este automóvil futurista en forma de cuña fue diseñado para los rallyes: la parte delantera era afilada y estaba en armonía con los pasos de rueda, mientras que el parabrisas inclinado abarcaba el pilar delantero y continuaba hacia las ventanas laterales. El techo caía verticalmente sobre la pequeña ventana trasera, envuelta por el gran capó. El capó y el maletero, que consistían en dos carcasas ligeras, incluían sus respectivos guardabarros, con una amplia abertura para una acción rápida durante el apoyo a la carrera. Los faros redondos y un ala asertiva se destacaban en la parte trasera, mientras que el motor era un V6 basado en el 246 de Dino Ferrari. Pero el Lancia Stratos también fue revolucionario en su interior, totalmente centrado en el conductor y diseñado para los resultados y la emoción: dos asientos y solo dos compartimentos para cascos de carreras, una característica distintiva de la versión de carretera también. El llamado "bloqueo de color" en el interior creó juegos continuos de contrastes para un eclecticismo totalmente Lancia, utilizando los colores primarios de azul, rojo y amarillo.

Esta fascinación disruptiva con esa época estableció al modelo como un icono histórico también desde otro punto de vista: el diseño. Componentes como las luces traseras redondas, el ala aerodinámica y la combinación ecléctica de colores primarios en el interior hicieron del Lancia Stratos un modelo de diseño futurista que sigue siendo contemporáneo hasta el día de hoy. No es casualidad que se haya convertido en uno de los nueve coches históricos de la marca que han inspirado a Lancia para crear futuros modelos.



El equilibrio perfecto entre las formas geométricas primarias y el máximo rendimiento, el sello distintivo de los autos Lancia antiguos como el Stratos, 037 y Delta, es uno de los elementos esenciales que se han conservado y revisado en el diseño de los autos Lancia del futuro. Un diálogo constante entre pasado y futuro también se puede encontrar en Lancia Pu + Ra HPE, el manifiesto de la marca para los próximos 10 años. El concept car 100% eléctrico encarna la visión de la marca en términos de diseño, sensación de hogar interior, sostenibilidad, electrificación y tecnología sin esfuerzo. La parte trasera del concept car Lancia presenta sus propios faros redondos icónicos, una clara referencia al espíritu más brutal y radical de la marca, y al legendario Lancia Stratos.

Lancia

Con casi 117 años de historia, Lancia representa la elegancia italiana atemporal, una marca que hizo soñar a personas de todo el mundo, gracias a sus vehículos icónicos: los elegantes Flaminia y Aurelia B24 Spider, el Delta de alto rendimiento, Stratos y 037, el ecléctico Fulvia, el Beta HPE y muchos otros.

Lancia ahora está lista para comenzar su Renacimiento con un plan estratégico de 10 años que ahora avanza muy rápidamente.

La innovación y el diseño atemporal siempre han sido los principios fundamentales de la marca. Y ahora la sostenibilidad, la centralidad en el cliente y la responsabilidad social también se han vuelto esenciales, porque Lancia está decidida a mirar hacia el futuro con gran compromiso y ambición.

La frase del Campeón del Mundo Ayrton Senna: “No sé pilotar de otra forma que no sea arriesgada, cuando tengo que sobrepasar el límite, lo sobrepaso. Cada piloto tiene un límite, el mío está un poco más allá”.