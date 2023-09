Si eres de los que te gusta disfrutar de una buena mesa, con una propuesta de calidad a un precio razonable, y además estás en Madrid y echas de menos algunos de los platos típicos de un buen puerto de mar (chanquetes, boquerones, chipirones…), no puedes dejar de ir a Taberna Puerto Lagasca, un acogedor restaurante, situado en pleno corazón del barrio de Salamanca.

El artífice y fundador de este pequeño local es Pepe Caldas, dueño también de la conocida Taberna los Gallos, un empresario canario que iba para óptico pero que cambió el rumbo de su vida para cumplir un sueño, abrir su propio restaurante. Su esfuerzo, dedicación, su “gran paladar comercial”, rodearse de un gran chef al frente de sus fogones y de buenas materias primas, hizo el resto.

Con más de 12 años a sus espaldas Taberna Puerto Lagasca continúa siendo un referente en la zona, uno de esos locales que no defrauda, con platos tradicionales, donde el chef Paco Carrascosa nos ofrece una carta sencilla pero muy acertada, y nos seduce con los mejores productos de mar y tierra.

En su carta se recogen todas esas raciones que no pueden faltar en ninguna taberna: Patatas bravas, torreznos de Soria, croquetas… Con la posibilidad de pedir raciones enteras o medias, que para las que nos gusta picotear un poco de todo esta fórmula es perfecta…



En nuestra visita pudimos degustar algunas de sus especialidades, como su deliciosa ensaladilla rusa, sus berenjenas fritas con miel de caña acompañada de un riquísimo salmorejo, sus langostinos salteados con guacamole y salsa de mango, sus fabulosos callos o el original arroz socarrado con magret de pato. Para terminar, y como colofón, disfrutamos de su riquísima tarta de queso y su impactante milhojas (dicen que se agota los fines de semana y hay que reservar con tiempo).



Un dato curioso, cuando te descargas la carta en tu dispositivo te permite seleccionar tu alergia, y a continuación te desplegará la carta seleccionando sólo aquello que puedas pedir, se acabó buscar entre tanto simbolito de alérgeno de cada plato…



En definitiva, un pedacito de mar en plena Milla de Oro madrileña que no te defraudará y al que volverás seguro…

Taberna Puerto Lagasca Lagasca, 81 Madrid https://puertolagasca.com Horario: de lunes a domingo de 13:00 a 1:00