¿Cómo preparar la piel tras el verano?

Con la llegada del mes de septiembre toca renovar y completar tu rutina de belleza para devolverle hidratación y luminosidad, disminuir los efectos del sol y reducir las manchas que hayan podido hacer acto de presencia… El cambio de aires, la subida y bajada de temperaturas, pueden alterar el estado actual de la piel y necesitar una rutina adaptada a las condiciones ambientales, con una protección y cuidado extra.

Consultados algunos de los mejores centros de estética, estas son las recomendaciones para preparar la piel tras el verano:

OXIGENACIÓN de Cristina Galmiche

Lo primero y más importante, antes de cualquier tratamiento, es realizarse una buena limpieza. Para ello, siempre recomiendo la Oxigenación de Cristina Galmiche, perfecta para empezar con buen pie.

“Después de castigar la piel en verano, hemos de recuperar rutinas y buenos hábitos. El secreto de una piel bonita es que respire y esté limpia”, así de contundente es Cristina Galmiche, referente indiscutible en estética. La llegada del mes de septiembre es un buen momento para retomar hábitos y rutinas, especialmente después de haber sometido a nuestra piel y organismo a excesos veraniegos.

La facialista Cristina Galmiche aconseja comenzar la rutina de vuelta a la oficina con una oxigenación facial artesanal, una limpieza profunda de rostro, cuello y escote para recuperar la luminosidad y la hidratación de la piel. Un método propio que ha desarrollado durante sus 38 años de experiencia en el sector y que combina con su propia línea cosmética 100% biocompatible y personalizada.



“Nuestro método propio comienza con la oxigenación artesanal, que es el fármaco más efectivo contra cualquier grano, espinilla o erupción, pero también es el punto de partida para disfrutar de una piel que respire, más nutrida, joven e iluminada, especialmente después de la alta exposición solar. Se trata de sanear desde el origen de forma progresiva y con paciencia, en lugar de ofrecer una solución express que, en realidad, agrede al tejido y al organismo”, asegura Cristina Galmiche.

Este proceso de higiene siempre va acompañado de un diagnóstico exhaustivo, un tratamiento personalizado, un ritual cosmético en cabina y en casa adaptado a cada cutis y un seguimiento cercano, riguroso y constante. Un tratamiento que ayuda a limpiar la piel en profundidad a través de un baño de vapor y, posteriormente, una extracción.

Cristina Galmiche, ha desarrollado cinco tipos de oxigenaciones faciales, que se aplican en función del tipo de piel: Oxigenación Artesanal (para pieles jóvenes, mixtas o sensibles), Oxigenación Balance + (para pieles acneicas), Oxigenación Oceánica (primeros síntomas de flacidez y pieles sensibles), Oxigenación Dermowhite (para reducir manchas, rojeces y léntigos) y Oxigenación Expert (combate los síntomas del envejecimiento de la piel).



Precio de la oxigenación facial artesanal: A partir de 90€ Sesión: 90 minutos de duración Calle Núñez de Balboa, 103 | Madrid Calle San Isidro, 1 | Alcalá de Henares Calle Maestranza, 4 | Málaga

INSTITUTO DE BENITO

Desde el Instituto de Benito, uno de los centros de estética de vanguardia y de mayor prestigio de España, y considerado por muchos uno de los mejores del mundo, nos dan las claves para tratar nuestra piel tras el verano con estos dos tratamientos:



WELL AGING BY IdB

Con la aplicación de microinyecciones en el rostro se estimulan los procesos biológicos de la piel, se nutre y aumenta su densidad, consiguiendo un aspecto más rejuvenecido.

“Además de mantenerla hidratada, para luchar contra el envejecimiento, es esencial aplicar una combinación de componentes naturales presentes en la piel, que consiguen un efecto regenerador a la vez que le aportamos una protección antioxidante. La frecuencia de este tratamiento dependerá del estado de cada piel.", nos explica el Dr. Daniel Zarza.

Se recomiendan tres sesiones en rostro, cuello y escote, separadas por un plazo de tres semanas. A partir de 300€

GLOW CELL REGENERATION

El verano nos ha dejado la piel deshidratada y sin vitalidad y hace necesaria una terapia profunda de revitalización.

Aunque la mesoterapia se puede realizar cualquier época del año, este tratamiento es perfecto para la “vuelta al cole”. Los activos de “Summer Cell Regeneration By IDB, proporcionan hidratación, unifica el tono de piel, aporta luminosidad, naturalidad y previene el fotoenvejecimiento.

Para ello, el Instituto de Benito nos propone una biorevitalización celular intensiva con uno de los últimos activos estrella, el argibenone, que contiene péptidos biomiméticos: activando los procesos de regeneración dérmica y acelerando los mecanismos que revierten el envejecimiento celular. Junto al argibenone, la vitamina C con su acción antioxidante, el DMAE, que aporta elasticidad y firmeza y el Sicilio que regenera el tejido cutáneo, sin duda, el cóctel perfecto.



Precio: a partir de 200€ Avinguda Diagonal, 490, 1º, 1ª | Barcelona Serrano, 87 (bajo) | Madrid Bellefontaine | Kompozitorskaya 15/8 | Moscow

MARIBEL YÉBENES

La firma de belleza y medicina estética Maribel Yébenes es otro referente internacional en el cuidado médico – estético.

Desde aquí su directora Myriam Yébenes nos comenta: “Los cambios de temperatura son los factores más determinantes a la hora de preservar la juventud y la salud de la piel. Si no te proteges de las inclemencias del tiempo, la piel puede sufrir deshidratación, arrugas, envejecimiento, aparición de manchas, flacidez…”.



Estos son algunos de sus tratamientos estrella:

Titanium US

Dos años después de su creación en EE. UU, el Instituto de Belleza y Medicina Estética Maribel Yébenes trae a España, por primera vez Titanium US, un tratamiento revolucionario y no invasivo en rejuvenecimiento de la piel que mejora la firmeza y la tersura del rostro, cuello y cuerpo y disminuye las manchas con una gran eficacia demostrada.

Utiliza una tecnología altamente efectiva para combatir los signos del envejecimiento (firmeza, tersura, arrugas) en el rostro, cuello y escote. Con resultados de efecto lifting visibles en tan solo una sesión, Titanium US se destaca por su potencia y capacidad para desnaturalizar el colágeno, estimulándolo y generando colágeno nuevo.Titanium US puede aplicarse en diversas zonas, incluyendo la cara, el cuello, la zona submental, las líneas finas, la laxitud del cuello y el cuerpo en áreas como los brazos, el abdomen, las rodillas y la zona interna de las piernas. Myriam Yébenes, directora de Maribel Yébenes.



Precio desde 800-1200€/ zona

Emface

Emface es lo último en tratamientos faciales del mercado. En tan solo 20 minutos, este tratamiento facial revolucionario, combina dos tecnologías avanzadas en un solo aplicador: RF sincronizada y HIFES™.

Estas energías actúan, por primera vez, en la piel como en los músculos del rostro al mismo tiempo. Se aumentan los niveles de colágeno y elastina, restaurando y elevando el soporte de los tejidos faciales mediante la contracción selectiva de los músculos.

Este tratamiento es ideal para aquellos que huyen de las agujas y desean un rejuvenecimiento facial sin cirugía, ni tiempo de recuperación, ya que es un procedimiento indoloro y no invasivo sin agujas. ¿El resultado? un efecto lifting inmediato, reduciendo arrugas, líneas de expresión y mejorando la luminosidad.

Precio: varía según las zonas tratadas, siendo 1100€ para una zona (frente o pómulos) y 1400€ para ambas zonas.

Alma Q

Tratamiento que ofrece resultados asombrosos, incluyendo firmeza, luminosidad y reducción de líneas de expresión. Láser no invasivo totalmente seguro, indoloro y que permite poder realizarse en cualquier época del año.

Paseo de la Habana, 14,

28036 | Madrid Paseo Reding, 39,

29016 | Málaga 4308 Alton Rd #750

Miami Beach, Florida 33140