Sólo dos de cada diez influencers son hombres, frente al 80% restante que son mujeres, según Grupo GO. Un dato que se explica por una mayor querencia de las marcas por las creadoras femeninas para desarrollar sus campañas. Es más, existe una tendencia entre las marcas a difundir productos para público masculino más a través de ellas que de ellos. De este modo, salvo nichos como el gaming o ciertos deportes, en sectores tan protagonistas como la moda o la belleza el talent masculino está un escalón por debajo.

Todo ello a pesar de que los resultados de las campañas que se hacen con hombres son tan buenos como los que se consiguen con mujeres, pero existe un cliché en las marcas sobre que las mujeres son más reactivas a los contenidos.

Si bien hay sectores donde quizás el hombre esté aún un paso por detrás como consumidor, en otros como la moda el hombre toma sus propias decisiones de compra.

Superar la visión sesgada de instagramers mujeres y youtubers hombres

Por todo ello, conscientes del hándicap que tienen los creadores masculinos, pero también de su potencial, desde el Grupo GO se insta a que más hombres se sumen a la creación de contenidos en redes sociales como Instagram y TikTok y se deje atrás la visión tradicional y sesgada de instagramers mujeres y youtubers hombres.

Y para ese crecimiento e impulso a la presencia de hombres en las campañas de las marcas, es clave trabajar un contenido de mucha calidad para enganchar a su público, primando la calidad sobre la cantidad y con mucho mimo y cuidado. No obstante, también es crucial ser constante, orientar los objetivos a largo plazo y ser natural y creíble.

Según Paloma Miranda, CEO de Grupo GO, “la participación de creadores de contenido masculinos supone toda una oportunidad de entrada en el ámbito lifestyle, ya que al haber un menor número de opciones, cuando las marcas buscan a un hombre, las posibilidades de ser elegidos aumentan. Y esto tiene un impacto en el caché, que en el caso de los más top puede ser parecido al de las mujeres”.