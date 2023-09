Guía definitiva para proteger una billetera Bitcoin

Ha habido un aumento preocupante en los ataques cibernéticos dirigidos a las billeteras de Bitcoin. Aquí está la guía definitiva para proteger su billetera Bitcoin.

La creciente popularidad de Bitcoin no es una sorpresa. Su fuerza motriz es el reconocimiento del valor de Bitcoin y sus otros beneficios. Para un usuario común, Bitcoin ofrece una forma más conveniente de pagar bienes y servicios. También proporciona una forma más económica, rápida y segura de enviar dinero al extranjero.

Para los inversionistas, Bitcoin es un excelente activo digital. El valor de Bitcoin es altamente volátil. Sin embargo, en general, sigue aumentando. Alcanzó su valor más alto en noviembre de 2021, cuando el precio alcanzó los 68.000 dólares. Para alguien que hubiera comprado suficiente Bitcoin un año antes, la ganancia de vender parte de él en este momento habría sido enorme.

Seguridad de la billetera Bitcoin

Las billeteras de Bitcoin se han convertido en los principales objetivos de los piratas informáticos que intentan robar Bitcoins. Si un pirata informático puede acceder a su billetera Bitcoin, puede robar todos sus Bitcoins. El valor creciente de Bitcoin es un impulsor importante del aumento de los ataques cibernéticos en las billeteras de Bitcoin.

Igualmente, diferentes entidades de la red blockchain de Bitcoin ofrecen billeteras de criptomonedas. Esto significa que aunque sus Bitcoins pueden estar seguro dentro de la red blockchain, que es casi imposible de piratear, no disfruta del mismo nivel de seguridad que tiene en su billetera de Bitcoin. Además, es posible que su proveedor de billetera Bitcoin no ofrezca un seguro para cubrir los casos de robo debido a la piratería.

Por lo tanto, con el aumento del riesgo de seguridad y el hecho de que es posible que no tenga cobertura de seguro, debe tomar varias medidas para garantizar la seguridad de su billetera Bitcoin. En general, su estado de alerta consciente y su conocimiento de los problemas de seguridad serán fundamentales.

Tipo de billetera

Las billeteras de Bitcoin vienen en dos versiones. Billeteras calientes (hot wallets) que se conectan a internet. Estas aplicaciones o plataformas en línea le permiten acceder en tiempo real a sus Bitcoins. Las billeteras frías (cold wallets) están fuera de línea y almacenan las claves privadas de los usuarios fuera de línea.

Es vital tener ambos tipos de billeteras. Una billetera caliente es conveniente debido a su facilidad de acceso desde cualquier lugar. Sin embargo, es más vulnerable a los ciberataques. Una billetera fría no es susceptible a los ataques cibernéticos porque no se conecta a internet. Puede almacenar parte de sus Bitcoins en una billetera fría para mayor seguridad.

Contraseñas seguras y autenticación

Nadie puede acceder a su billetera Bitcoin sin sus claves privadas. Por lo tanto, es fundamental proteger sus claves privadas. Una forma de hacerlo es usar contraseñas seguras y únicas, las que necesitará para acceder. Además, cuando use su teléfono inteligente o computadora, asegúrese de que el dispositivo esté bloqueado y use una contraseña, huella digital o rostro para abrirlo. También es fundamental instalar las últimas versiones de antimalware para protegerse contra los ataques de malware.

Respaldo (backup)

Ha habido informes de personas que olvidan sus claves privadas y por lo tanto, pierden sus Bitcoins porque no pueden acceder a sus billeteras de Bitcoin, es fundamental hacer una copia de seguridad de su clave privada en un lugar diferente para evitar que suceda. Por ejemplo, podría tener una copia de seguridad en papel el cual ocultará de cualquier otra persona. Si olvida sus claves privadas, puede recuperarlas recuperando la copia de seguridad en papel.

Conclusión



La seguridad de su billetera Bitcoin es principalmente su responsabilidad. Sea proactivo para asegurarse de que los piratas informáticos no lo superen y pierda todos sus Bitcoin. Mantenerse actualizado sobre las nuevas tendencias de seguridad para billeteras Bitcoin es crucial.