Hotel Cándido, 4* Superior, un ambiente de lujo y sosiego, en Segovia

He estado alojado, recientemente, en este hotel y me ha sorprendido el alto nivel de calidad que se disfruta, la exquisita decoración con muebles de estilo, cuadros, pinturas murales, arañas de cristal de la Real Fábrica de Cristales de la Granja; el cuidado del entorno, las piscinas para adultos y niños al aire libre, la tranquilidad que se respira, la cordial y atenta profesionalidad del personal y de los sabrosos platos que se realizan en su cocina.

Alberto López Cuerdo, Director del Hotel Cándido



Su director, Alberto López Cuerdo, titulado en Dirección Hotelera por la UAB (Barcelona, 1998) y Master en Dirección de Empresas Turísticas por el IE Business School (Madrid, 2010) nieto de Cándido López Sanz, “Mesonero Mayor de Castilla” me comenta: - Ese título que le concedió a mi abuelo la Cofradía de los Doce Apóstoles de la Gastronomía Española, lo ostentaría con orgullo toda su vida, título que fue refrendado por el Rey Juan Carlos I.

¿Es cierto que la fama de su abuelo tuvo repercusión internacional? - Así es, en el año 1960, en París, Cándido fue proclamado Príncipe de la Gastronomía Española por los méritos de un mesonero segoviano que, exaltando la cocina castellana, había convertido su Mesón en la máxima referencia de una gastronomía tan rica, diversa y variada como la que caracteriza a España.



Transcurrieron los años y la familia, encabezada por su hijo Alberto junto con su esposa Angelines y sus hijos Cándido y Alberto, levantó este lujoso hotel. - El hotel lo inauguramos en el año 2006 y cuenta con una historia centenaria en la hostelería de la ciudad. Tras más de 100 años y el paso de varias generaciones, nuestra familia Cándido ofrece toda su experiencia, cariño y atención para que el cliente se encuentre, si cabe, mejor que en su propia casa”. Contamos con 108 amplias y confortables habitaciones con preciosas vistas, minibar y WI-FI gratuito, todas ellas con ducha y bañera independientes. Además, de las piscinas que has citado (piscina de agua caliente en el Spa y piscina de verano al aire libre), disponemos de un magnífico Spa, con gimnasio, que goza de gran prestigio entre nuestros clientes.



Y, ¿por qué ese prestigio? - Porque contamos con bañera de hidromasaje, sauna y hammam, y ofrecemos una amplia gama de tratamientos de deliciosos masajes para reequilibrar y recuperar la energía perdida, con bálsamos y aceites de especias orientales embriagadores para tratar tensiones musculares; también con efectos antioxidantes que frenan el envejecimiento y libera endorfinas. El spa del hotel incluye un gimnasio.

Cándido, regente del Mesón, posa junto la efigie de su abuelo



El restaurante del Hotel Cándido, ¿sigue la línea del famoso Mesón Cándido de la Plaza del Azoguezo segoviano? - En efecto, allí, junto la famosísimo Acueducto, es donde Alberto, mi padre, junto con mi hermano Cándido ofrecen días y noches los sabrosos asados conocidos mundialmente. Aquí, en el hotel, seguimos esa línea de elaboraciones tradicionales castellanas junto con algunos platos creativos elaborados por el chef Lorenzo Sanz.

Hace unos días, en el Salón comedor del Hotel, festoneado de cuadros que el pintor segoviano Lope Tablada se ha inspirado en ilustres personajes de Diego Velázquez, compartí una serie de platos con un grupo de amigos. Comenzamos con unas sabrosas berenjenas asadas con miel y jamón (11,50 €); ricos judiones de La Granja con oreja y pie de cerdo (12 €); cocochas de merluza con su pil-pil y puré cremoso de langostinos (23,50 €) y un espectacular cochinillo asado al Estilo "Cándido" (25 €) Para rematar, un Ponche Típico Segoviano (6 €).

Carta de vinos con etiquetas de las principales D.O. españolas e importantes elaboraciones internacionales a precios aceptables. El vino de la Casa “Emina Pasión” de Matarromera, D.O. Ribera de Duero.

Un recinto para grandes eventos

- Dentro de nuestras instalaciones, - señala, con cierto orgullo, Alberto López Cuerdo- disponemos de la finca anexa Los Jazmines, un elegante entorno, con magníficas instalaciones en sus 4 amplios salones, todos ellos luminosos y diáfanos, donde podemos acoger hasta 700 invitados para eventos empresariales y celebraciones familiares. Con nuestra experiencia y el buen hacer de nuestro experto personal, tanto de la restauración como de la hostelería, logramos que las conmemoraciones sean únicas.

Hotel Cándido Av. Gerardo Diego, s/n. 40006-Segovia. España-Spain. info@candidohotel.es Tel.+34 921 41 39 72. Edificio de dos plantas. Aparcamiento exterior y WI-FI gratuitos. Precio medio: 110€-160€.

Mesón Cándido Plaza del Azoguejo, 5. Junto al Acueducto romano de Segovia. Tel. +34 921 425 911 - +34 921 428 103; candido@mesondecandido.es