“La literatura es un viaje de descubrimiento, una búsqueda de significado, una conexión profunda con el alma humana a través de las palabras”

Hay artistas, que sin duda alguna nacieron para llevar su voz y su obra tan lejos como se les permitiera. Todo esto, creo yo, lo hacen posible cuando sostienen con sus manos la rigurosidad en el oficio y la profundidad de la expresión artística que cultivan. A esto también, le debemos agregar la eterna devoción y constante ternura con la que cincelan la palabra y martillan la escritura.

Este es el caso de la talentosa poeta, collagista y editora mexicana Melissa Nungaray Blanco. Una joven que he tenido la oportunidad de conocer gracias a los andares del oficio de escribir, y con la que he charlado para realizar esta hermosa entrevista, en la que conoceremos un poco más de su vida, obra y uno que otro de los tantos proyectos personales y artísticos en los que se desenvuelve con fineza y compromiso.

Sin más por agregar, los invito a que pasen a conocer un poco del talento literario que emerge en nuestra entrevistada el día de hoy.



¿De dónde es Melissa Nungaray? —Nací el martes 29 de septiembre de 1998 en Guadalajara, Jalisco, pero se podría decir que ya soy mexiquense, porque he vivido la mayor parte de mi vida en el Estado de México. Me gusta más el frío que el calor.

¿Desde qué edad nace el interés por el oficio de escribir en Melissa Nungaray? —Desde que tenía 5 años, cuando escuchaba a mi papá leer poesía en voz alta. Mi papá y yo teníamos un juego, él me leía y yo le respondía con alguna frase inspirada en el poema que me había recitado. Luego, ya que aprendí a leer me solté a escribir y llené todo un cuaderno de escritos, los cuales dieron lugar a mis primeros libros, Raíz del cielo y Alba-vigía.

¿Tenías pensado ser poeta desde un principio o habías barajado otras opciones literarias? —Ni lo pensé. Nunca fue mi afán dedicarme a la poesía, fue ella quien me atrapó. De niña participaba en la Dimensión Colorida, un programa de radio de la UdeG, y en un taller de teatro de Conaculta, pero ha sido y es la escritura poética la actividad que más me ha apasionado.

¿Qué o quién te motivó a dedicarte a la expresión artística? —Los libros que he leído, la propia vida, mis padres y mis amigos. ¿Cuántos libros has publicado y sobre qué temas versan? —Hasta ahora, he tenido la oportunidad de publicar 5 libros y una plaqueta. Aquí te detallo un poco sobre cada uno de ellos: 1. Raíz del cielo - En este libro, a través del lenguaje poético, busco el autoconocimiento y el reconocimiento en Dios. Todo lo que existe se exalta en el asombro. 2. Alba-vigía - Aquí, me sumerjo en temas como la pérdida, la ausencia, la muerte y la profunda conciencia de estar vivo. Es una reflexión sobre la existencia y sus misterios. 3. Sentencia del fuego - En este libro, exploro la relación entre el ser y la nada, un conflicto mediado por el amor no correspondido. Es una profunda inmersión en las emociones y las contradicciones humanas. 4. Travesía: Entidad del cuerpo - Este trabajo representa una caída al vacío, al Inframundo, y mi esfuerzo por aceptar este viaje. Aquí, indago en la relación entre la mente y el cuerpo, desde una perspectiva surrealista. 5. El cuerpo descansa en algún lugar (plaqueta) - En esta plaqueta, continúo explorando la aceptación del camino, mientras sigo indagando en la experiencia del cuerpo y su significado. Gracias a estos poemas, obtuve el segundo lugar en el IV Premio Nacional de Poesía Joven Jorge Lara en 2014. 6. El cielo cae a voces - En esta obra, regreso al origen después de aceptar quién soy. A través de la Palabra, me sumerjo en mi propia historia en busca de mi identidad, aunque en el camino, descubro que no me encuentro. Este proceso refleja una experiencia compartida por muchos.

¿Podrías contarnos cómo surge tu primer poemario? —El origen de mi primer poemario, Raíz del cielo, es realmente interesante. Todo comenzó cuando fui invitada por la locutora Yademira López Barragán al programa de radio "De pico picorendo", donde tuve la oportunidad de compartir algunos de mis poemas. Después de esa experiencia, Patricia Medina, la editora de Literaria Editores, se puso en contacto conmigo y me propuso la idea de publicar mis poemas.

¿Qué poéticas cultiva Melissa Nungaray en su obra? —Las poéticas que rodean mis obras abarcan la exploración profunda del ser, la introspección, la búsqueda de identidad, el viaje interior y la reflexión sobre temas universales como el amor, la pérdida y la existencia.

¿Es difícil ser escritora en la posmodernidad? —Mis mejores maestros son los libros y el tiempo. A pesar de que el mundo se fragmenta y se vuelve cada vez más veloz y errático, trato de encontrar unidad en medio de todo el caos.

¿Cuáles son tus libros y autores favoritos? —A lo largo de mi vida, he tenido el placer de explorar la obra de varios autores, pero he apreciado especialmente a Gloria Gervitz, Eliseo Diego, Francisco Hernández, José Carlos Becerra, José Gorostiza, T. S. Eliot, Vicente Huidobro, William Blake, Titos Patrikios, Rainer Maria Rilke, Leopoldo María Panero, Olga Orozco, Fernando Pessoa, Edgar Lee Masters, y otros más. El libro que recomendaría, por ahora, es Migraciones de Gloria Gervitz.



¿Qué podrías rescatar de este viaje literario que has emprendido? —La importancia de trabajar en silencio, observar con sinceridad, empatía y una mente inocente, abierta a nuevas experiencias y posibilidades.

¿Crees que hay cosas que se pueden mejorar en el mundo literario? ¿Cuáles serían? —No lo sé, las cosas nunca son como uno quiere y es mejor no tratar de controlar eso, sino dejar que fluya, tal vez no sea un camino muy fértil, pero al menos hay semillas.

¿Qué piensa tu familia de este camino literario? ¿Alguna vez te dijeron mejor dedícate a otra cosa? —Mis padres me han apoyado en este camino, cada uno a su manera, así que estoy contenta con la aceptación, el respeto y la comprensión por parte de ellos. No me han impuesto nada que yo no quisiera hacer, me han dejado decidir.

¿Cómo crees que puede hacer un escritor para adaptarse a los cambios en esta era digital? —Aprovechar todos los recursos existentes en línea: colaborar con revistas, diarios, enviar manuscritos a concursos, compartir el trabajo e interactuar en redes sociales con los lectores, etc. Es importante adaptarse a los contenidos de la web, porque es lo que más se consume. Si uno sólo se basa en publicar de forma tradicional los libros y ya, se está excluyendo al público más joven y limitando las formas de expresión.

Es bien sabido que diriges la revista literaria “En la Másmedula”, un proyecto literario de alto valor y compromiso con la literatura mundial. ¿Cómo surge este proyecto? —La creación de la revista literaria “En la Másmedula” surgió de mi profunda pasión por la literatura y mi determinación personal. Había colaborado previamente con otras revistas, pero no estaba satisfecha. Esto me inspiró a emprender mi propio proyecto editorial. Además de mi interés en la programación de páginas web, aunque no soy una experta, me impulsó a crear un espacio en línea para compartir esta pasión literaria con otros.

Recientemente salió tu obra “El cielo cae a voces”, ¿podrías contarnos cómo fue el proceso creativo de esta obra? —Durante ese tiempo, permití que las palabras fluyeran hacia mí de manera natural y espontánea, como si tuvieran vida propia. Solía sentarme frente a una presa junto a mis perros, observaba las ondas en el agua, la elegancia de las garzas y la curiosa visita de vacas, lagartijas, lagartos cornudos y libélulas. Estos elementos de la naturaleza y el silencio jugaron un papel fundamental en la gestación de esta obra.

¿En cuáles librerías o plataformas digitales podemos adquirir tus obras literarias? —Puedes adquirir mi libro El cielo cae a voces en la Librería Castálida, ubicada en el Parque de la Ciencia Fundadores de Toluca. Algunos de mis otras obras están disponibles en plataformas digitales como Mercado Libre y en la Librería del Fondo de Cultura Económica Carlos Fuentes en Zapopan, Jalisco.

¿Qué significa la literatura para Melissa Nungaray? —Es como una puerta que se abre hacia otros mundos más vastos, un aliento que da vida a lo imposible, y un refugio que se convierte en un verdadero hogar. Como bien dijo el autor Jorge Luis Borges, “La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido". Para mí, la literatura es precisamente eso: un viaje de descubrimiento, una búsqueda de significado, una conexión profunda con el alma humana a través de las palabras, un sueño que aún no acabo de descifrar…

¿En la escritura tenés algunas influencias literarias o has cultivado un estilo personal? —He cultivado un estilo personal que va evolucionando con cada uno de mis libros. Aunque no puedo evitar ser influenciada por las voces literarias que he apreciado a lo largo de los años, mi proceso creativo se siente como un constante diálogo: leo, me inspiro y escribo. En este proceso, busco fusionar las influencias literarias con mi voz única para crear un lenguaje literario que sea auténticamente mío.

¿Cómo crees que podemos dentro de la sociedad, inculcar la pasión por la literatura en nuestra juventud? —Creo que podemos fomentar la pasión por la literatura entre nuestra juventud aprovechando las redes sociales, ya que los jóvenes están cada vez más inmersos en estas plataformas digitales. A pesar de que estas redes, como TikTok, suelen centrarse en el entretenimiento, tenemos la oportunidad de hacer que la literatura sea atractiva y relevante para los jóvenes al presentarla en formatos adaptados a sus preferencias. Podríamos explorar representaciones teatrales, sketches, reseñas en vídeo y otros formatos creativos que les resulten interesantes.

Además, podríamos cambiar la percepción que los jóvenes tienen sobre la literatura, recordando cómo en épocas pasadas se utilizaban representaciones teatrales y espectáculos para educar e involucrar al pueblo. Así, podríamos organizar eventos literarios interactivos que involucren a los jóvenes, fomentando su participación y creando un vínculo más cercano con la literatura, tal como se hacía en tiempos antiguos.

¿En alguna ocasión has pensado en dejar de escribir y dedicarte a otro oficio? —Sí, en ocasiones he contemplado la idea de explorar otros caminos profesionales. Me atrae la idea de dominar la programación y crear robots, o incluso adentrarme en el mundo del biohacking para mejorar el cuerpo humano con tecnología. A pesar de mi profundo amor por la escritura, también siento curiosidad por campos como la robótica y la programación. Quién sabe, tal vez en otra vida tenga la oportunidad de explorar estas pasiones.

¿Qué le dirías a los chicos y chicas que están tratando de acercarse a la literatura y quieren dar sus primeros pasos en la escritura? —Les diría a los jóvenes que están dando sus primeros pasos en la literatura y la escritura que nunca se rindan. Las críticas, ya sean buenas o malas, no deben influir en su pasión por escribir. Es importante aprender a desvincular lo externo de su proceso creativo. Los animaría a escribir con frecuencia y de manera constante, luego a revisar sus propios textos con un ojo crítico. No tengan miedo de desechar lo que no funciona y seguir escribiendo. El camino de la escritura es una travesía de autodescubrimiento y crecimiento constante, y cada palabra escrita es un paso en esa dirección.

Algunas palabras que quisieras dedicar a alguien por este andar en la literatura. —No tengan miedo de ser auténticos, de escribir con pasión, de hablar con convicción, de debatir y defender aquello que más aman. Crean en sí mismos y en el poder de sus palabras. A lo largo de esta travesía, es posible que encuentren a quienes los rechacen simplemente por ser quienes son, pero también encontrarán personas que valorarán y compartirán su misma pasión e intensidad en este viaje.