Ocho pasos para prevenir los ciberataques a tu tienda online

En los últimos años, los ciberataques se han convertido en una amenaza cada vez más habitual, tanto para los negocios como para las administraciones públicas. De hecho, hace apenas unos días el Ayuntamiento de Sevilla sufrió un ciberataque que ha puesto en peligro los datos y ha demorado los trámites de los ciudadanos de la capital andaluza. Según datos de Telefónica, en 2021 se produjeron en España más de 40.000 ciberataques al día. Entre ellos, el phishing, es decir, la suplantación de la identidad a través de un correo falso, ha sido el más común de todos. Asimismo, el Centro Criptológico Nacional de España señala que el 61% de los ciberataques sufridos a lo largo de ese año fueron de “alto riesgo”.



En el caso de los e-commerce, la seguridad informática es un aspecto crucial para garantizar un servicio fiable y que cumpla con las garantías de los compradores. Según el Informe de Ciberseguridad elaborado por Cisco, entre las organizaciones que sufren ataques, el 29% pierde ingresos y el 38% pierde más del 20% de sus ingresos totales. Las pérdidas aumentan cuando los clientes no consideran que el servicio y el comercio electrónico son lo suficientemente seguros. Cada año, en todo el mundo, el coste derivado del abandono de los carritos de la compra asciende a 2.530 millones de euros.

El aumento de la digitalización en el sector de la logística y el transporte también ha hecho que esta industria sea más vulnerable a los ataques de piratas informáticos y ciberdelincuentes. Esto se debe a la escasa prevención de los ciberataques por parte de las organizaciones y a la falta de una normativa unificada que establezca normas mínimas de seguridad y prácticas obligatorias.

En este contexto, la compañía líder en soluciones logísticas Packlink ha identificado una serie de medidas para garantizar una mayor seguridad y credibilidad del comercio electrónico:

Autenticación de dos factores o autenticación fuerte del cliente (SCA): permite a los usuarios controlar y proteger su información y redes vulnerables exigiendo una doble autenticación para acceder al servicio.

Sistema de información KYC (Know Your Customer): Es decir, procedimientos para obtener y adquirir datos e información sobre sus propios clientes, recurriendo a entidades como empresas de consultoría o expertos.

Prevención del fraude omnicanal: Es necesario implantar la tecnología en todas las plataformas y garantizar una experiencia de compra segura, procesando los datos también mediante soluciones de IA (Inteligencia Artificial) y Machine Learning.

Elaboración exhaustiva de perfiles de usuario: para los mercados y el comercio electrónico, es importante implantar una tecnología que permita elaborar perfiles precisos de los usuarios en línea, respetando al mismo tiempo todas las normas de privacidad necesarias.

Utilizar solo las mejores pasarelas de pago: Una pasarela de pago es el intermediario entre el comercio electrónico y el procesador de pagos que recibe el dinero de la persona que realiza la compra. Utilizar sólo pasarelas de pago seguras y fiables reforzará la confianza del cliente en el comercio electrónico.

Copia de seguridad automatizada: La copia de seguridad es el proceso mediante el cual se crea una réplica de los archivos corporativos, permitiendo a las organizaciones protegerse contra la pérdida de datos y posibilitando su posterior restauración.

Proteger el área de administración: Mantener un sitio web seguro implica mantener actualizada el área de administración. Deben establecerse contraseñas y nombres de usuario seguros, no deben asignarse credenciales compartidas y el acceso debe restringirse a direcciones IP conocidas.

Limitar los intentos de acceso: La administración puede estar integrada en la plataforma de comercio electrónico como un complemento (plug-in) o como una solución de terceros. Esto fortalece la seguridad del comercio electrónico y limita los intentos de acceso y los ciberataques.

“La credibilidad de las organizaciones se ve a menudo comprometida por los ciberataques, por lo que es crucial garantizar un servicio óptimo a sus clientes manteniendo a salvo los datos y la privacidad. Packlink, como plataforma de envíos, reconoce la importancia de las vulnerabilidades en el sector de la logística y el transporte y se compromete a mantener altos estándares de seguridad”, señala Noelia Lázaro, directora de Marketing de Packlink.