Colores como vínculo emocional

Una mirada al océano bastaría para darnos cuenta de la inmensidad de todo lo que nos rodea, lo que somos es apenas una gota. La manera de sentir y entender las experiencias, los deseos, las aficiones hasta las palabras es muy diversa en matices y tonos. Nuestras emociones cambian con los colores, el cómo nos sentimos y lo que pensamos simboliza siempre un más allá de los sentidos.

En realidad, todo se podría vincular con los colores: sueños, notas musicales, animales, letras, platillos de comida, números, etc., y viceversa. Los colores también son sonidos, el cyborg Neil Harbisson lo ha demostrado, gracias a la antena que tiene instalada en la cabeza, con la que puede escuchar los colores, debido a la acromatopsia que padece en su retina que le impide verlos.

Los colores nos despiertan, incitan y seducen. No podemos vivir sin ellos, la vida no sería la misma. Si no pudiéramos verlos, de seguro también nos instalaríamos una antena en la cabeza para escucharlos. De esta magia y curiosidad que llama nuestra atención en ojo, mente y cerebro, las empresas, el arte y el marketing se aprovechan para elaborar estrategias de venta. A veces no nos percatamos de esto, pero un color puede hacer que compremos o reaccionemos de manera predeterminada hacia algo.

De acuerdo con Anna Franklin, experta en la psicología del color y directora del Sussex Colour Group, en Inglaterra, quien ha estudiado los procesos neuronales de la retina y el cerebro, ha afirmado que se trata de receptores o “conos” en la parte posterior del ojo, los cuales se vinculan a las vías neuronales para así dar lugar a millones de colores diferentes.

La manera en que se experimenta el color se origina en la corteza visual del cerebro, allí es donde se procesan las señales tomando en cuenta el contexto, como iluminación o fondo. Posteriormente, en otras áreas del cerebro esta información es determinante para generar otras visiones, estéticas y juicios sobre el color.

Sin duda alguna, los colores influyen en los estados de energía y emociones, tanto que las experiencias y sucesos de la vida están estrechamente relacionados. El simbolista francés Arthur Rimbaud en su poema “Vocales” hizo de esta relación un soneto: “A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul”. Rimbaud, de forma abstracta les da a las vocales un color y desarrolla las imágenes que representa cada una de las letras: “U, temblores divinos del mar inmenso y verde”.

Como sabemos, el significado de los colores es relativo para diferentes culturas y cada quien le puede dar el significado que desee, pero dentro del mercado objetivo del marketing los colores representan algo muy definido. Si tienes una empresa es necesario tomar el significado universal de estos colores, para que evoques en los consumidores las emociones adecuadas. Estos son algunos de los significados:

El color rojo simboliza el amor, el entusiasmo y la energía.

El color azul transmite lealtad, paz y competencia.

El color verde se asocia a la naturaleza, la sanación y la calidad.

El color amarillo se vincula a la felicidad y la creatividad.

El color naranja simboliza la valentía, el éxito y la sociabilidad.

El color rosa refiere a lo dulce, la compasión, la sinceridad y la elegancia.

El color morado es el de la realeza, el lujo y la ambición.

El color negro se asocia a la seguridad y a la sofisticación.

El color blanco representa la sencillez, la inocencia, la honradez y la limpieza.

Antes de comenzar cualquier emprendimiento es necesario pensar en los colores que se utilizarán, seleccionar bien la ruleta cromática y reflexionar sobre cuál es el efecto y el impacto que se desea lograr en el mundo. Sin colores los lugares son sólo lugares, ¿será que lo único que puede revolucionar la vida es una revolución de colores?