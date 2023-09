Hyundai está presente en la feria ECOMOV que se celebra en Valencia y reúne a diferentes fabricantes para dar a conocer su propuesta en movilidad “eco”

Hyundai Motor España está presente, un año más, en ECOMOV, un evento de referencia en movilidad sostenible que se celebra los días 15, 16 y 17 de septiembre en Valencia. Este año, la compañía contará con tres invitados especiales a este evento que serán los protagonistas: IONIQ 5, IONIQ 6 y KONA Eléctrico. Y es que, para todas aquellas personas que deseen conocer y experimentar la conducción de estos modelos, podrán hacerlo de forma totalmente gratuita.

ECOMOV, reconocido como uno de los eventos más importantes en el ámbito de la movilidad sostenible y la innovación tecnológica, reunirá, en su VIII edición, a expertos en la industria y apasionados por la sostenibilidad en un espacio donde podrán intercambiar conocimientos y experiencias; que durará todo el fin de semana, en La Marina.



Hyundai, pionera en la constante búsqueda de soluciones de movilidad sostenible, no podía faltar a la cita; este año presentará su visión de un futuro más limpio y eficiente con sus modelos IONIQ 5, IONIQ 6 y KONA Eléctrico, que estarán disponibles para aquellos visitantes que quieran probarlos, reservando previamente su cita en la web oficial del evento.

IONIQ 5, ha sido el primer vehículo eléctrico en conseguir el premio Coche del Año en el Mundo (en 2022)

Desde su lanzamiento en 2021, IONIQ 5 ha recibido numerosos galardones, como los tres premios en los World Car Awards en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York, el de Coche del Año en Alemania, Coche del Año en el Reino Unido, Coche del Año de Auto Express o Coche Eléctrico del Año de Auto Bild, entre otros.

El eléctrico IONIQ 5 cuenta con una autonomía disponible de más de 500 km con determinados acabados de tracción trasera, un diseño inspirado en el concepto EV "45" de Hyundai, una tecnología relevante y la mejor carga ultrarrápida de su clase, del 10 al 80 por ciento en sólo 18 minutos en condiciones óptimas de carga.

Con su lanzamiento, Hyundai anunció una nueva era en el diseño y una nueva experiencia de movilidad, que cambiaría las reglas del juego.

IONIQ 6, la nueva incorporación de la gama IONIQ que no deja indiferente a nadie

El nuevo modelo de la gama IONIQ se presentó en 2023 y, del mismo modo que su predecesor IONIQ 5, este modelo ha tardado muy poco tiempo en llenar su repisa de galardones. Y es que, el aclamado IONIQ 6 ganó los prestigiosos premios “World Car of the Year”, “World Electric Vehicle” y “World Car Design of the Year” en 2023 y también ganó el premio mejor vehículo eléctrico del Año de Car and Driver, añadiendo así otro codiciado honor a su vitrina de trofeos.

El coeficiente aerodinámico de IONIQ 6 es el más bajo de los modelos de Hyundai (0,21) y su autonomía eléctrica llega hasta los 614 km con una sola recarga, según la norma WLTP. Con un diseño innovador y totalmente disruptivo, IONIQ 6 nació para mejorar y empoderar a las personas en su día a día a través de la movilidad eléctrica a través de otra muestra del liderazgo en innovación tecnológica de Hyundai.

KONA Eléctrico, Mejor Coche de Cero Emisiones en los UK Fleet News Awards 2022

Una de las principales razones por las que el KONA Eléctrico es tan popular es su tren motriz totalmente eléctrico con cero emisiones locales. Disponible con dos opciones de baterías eléctricas -una de 64 kWh y otra de 39,2 kWh- que satisfacen los requisitos de los clientes, su batería de 64 kWh ofrece una impresionante autonomía de 484 kilómetros con una sola carga, según el WLTP.

El KONA Eléctrico se lanzó por primera vez en 2018, y en 2020 se sometió a una mejora integral del producto, aportando más estilo, conectividad y tecnología al modelo.

