Andrés Santana, primer Premio Elías Querejeta de la Academia de Cine

Es uno de los más destacados productores independientes del cine español y europeo de las últimas décadas y ha promovido películas que han logrado numerosos reconocimientos y premios. El rey pasmado, Días contados –Concha de Oro del Festival de San Sebastián–, El viaje de Carol, Secretos del corazón –Premio Ángel Azul del Festival de Berlín–, Mararía, Blackthorn: Sin destino y Nadie quiere la noche, entre otros títulos, llevan la marca de Andrés Santana, distinguido con el Premio Elías Querejeta, creado por la Academia de Cine para reconocer a los productores y productoras que asumen riesgos en el desarrollo creativo de su oficio apostando por la internacionalización del cine español y la carrera de cineastas noveles.



En su primera edición, este premio ha recaído en el veterano productor canario, ganador de 4 Premios Goya, que recibirá este reconocimiento el próximo 25 de septiembre, en el marco del Festival de San Sebastián.

“El productor no se limita a aportar el dinero necesario para hacer una película. Con los profesionales adecuados que puedan transmitir sueños, emociones, sentimientos y realidades dentro del contexto de cada historia, creamos las películas que respaldamos. Nuestro trabajo es convertir los sueños en realidad”, expone Andrés Santana, que se entrega en cada película a conciencia. “Unas salen mejor y otras peor, pero en cada una lo doy todo. Hasta que no tengo entre manos una historia que de verdad que me llene, que como espectador sé que me va a emocionar o interesar, no la llevo a cabo. Nunca he hecho, ni haré, una película en la que no crea”, recalca este veterano profesional, que fue parte de las primeras producciones de Fernando Trueba, Fernando Colomo, Eloy de la Iglesia o Ricardo Franco.

Director de producción desde 1969 en cerca de cien películas (Bajarse al moro, El sueño de Tánger, El viaje a ninguna parte, Laberinto de pasiones, Los santos inocentes, El vuelo de la paloma, Mambrú se fue a la guerra, Yo soy esa, El mar y el tiempo, La fuga de Segovia y Ópera prima), Andrés Santana ha rodado con directores como Imanol Uribe (El rey pasmado, Días contados, El viaje de Carol y Plenilunio), Montxo Armendáriz (Secretos del corazón), Manuel Gutiérrez Aragón (Visionarios), Mateo Gil (Blackthorn: Sin destino) e Isabel Coixet (Nadie quiere la noche), y también está detrás de los documentales dirigidos por Diego Galán (Pablo G. del Amo, un montador de ilusiones), Ricardo Franco (Después de tantos años) y Sigfrid Monleón (Ciudadano Negrín, El último truco. Emilio Ruiz del Río y Mario Camus según el cine).

Figurante, ayudante de producción, director de producción –trabajo que le valió tres goyas por El rey pasmado, Blackthorn y Nadie quiere la noche– y productor –conquistó la estatuilla a la mejor película junto con Imanol Uribe por Días contados–, Andrés Santana siempre tiene muy presente su tierra, Canarias, donde filmó el ambicioso proyecto Mararía y La caja. Enamorado del cine, según su propia definición, ha producido películas en inglés con directores españoles en lugares internacionales, caso de Blackthorn, rodada en Bolivia y protagonizada por el norteamericano Sam Shepard; y Nadie quiere la noche, filmada parte en Noruega con Juliette Binoche, bajo la dirección de Isabel Coixet, su primera mujer cómplice, a la que luego se sumó Ángeles Reiné en Salir del ropero.

Vicepresidente de la Academia de Cine con Aitana Sánchez-Gijón como presidenta, Santana siempre ha tenido como espejo en su oficio al recordado productor que da nombre a este premio: Elías Querejeta. En su biografía ‘El vuelo de la cometa’ manifiesta que en los años setenta Elías Querejeta “era el único productor que se desmarcaba de la tendencia dominante en este país, con un cine arriesgado, de autor, cercano al europeo o al japonés que a mí tanto me gustaba. Admiro enormemente el valor con el que ha seguido definiendo su línea de producción hasta hoy, sin desviarse de ella. Siempre he admirado en el cine de Elías su apuesta por la calidad y la vanguardia".

Del que es uno de sus dos principales referentes, no olvida una de sus frases. “Decía que hacer una película es un acto de libertad. Que hay que saber bien la que eliges hacer porque parte de la vida se irá con ella. En eso coincido con él. A los dos nos gusta hacer un cine que nace de dentro, de los sentimientos. Un cine con el corazón”, destaca en el libro el productor premiado.

Elías Querejeta fue el hombre que puso en pie La caza, El espíritu de la colmena, El desencanto, El sur, Tasio, Habla, mudita, Pascual Duarte, Mamá cumple 100 años y Los lunes al sol, entre otras muchas películas que han suscitado debate, y contribuyó a la carrera de cineastas como Carlos Saura, Víctor Erice, Manuel Gutiérrez Aragón, Montxo Armendáriz, Gracia Querejeta y Fernando León de Aranoa, entro muchos otros. Productor de productores, el también director y guionista vasco, estuvo detrás de algunos de los mejores títulos de la filmografía nacional. Este año se cumple el décimo aniversario del fallecimiento de Querejeta, miembro de Honor de la Academia de Cine, que también le reconoció con la Medalla de Oro.