Terribles imágenes de la realidad que esconde la industria porcina

Nuevamente, Igualdad Animal se ha infiltrado en granjas para mostrar lo que los consumidores no saben, y la industria ganadera oculta. Por ejemplo, a los cerdos se les somete a procedimientos dolorosos como la mutilación de cola sin anestesia, además las condiciones propias de la explotación provoca que muchos animales mueran en granjas o se encuentren enfermos y lesionados.



Los videos y fotografías obtenidos por el equipo de investigaciones de esta organización internacional en el mes de mayo y junio, dejan claro que la crueldad es una constante en la vida y muerte de estos animales.

La evidencia corresponde a la etapa de engorde que empieza después del destete y muestra la vida de los cerdos antes de llegar al matadero. Parte de la información publicada en este artículo, está recogida de la propia web de la fundación igualdad Animal.

Todo esto nos vuelve a plantear el debate del infierno que se esconde tras nuestro plato y lo innecesario que es financiar toda esta crueldad con todas las alternativas deliciosas que tenemos, pero de eso ya hablaremos después, ya que lo importante, es poner el foco en lo que está pasando.

OS DEJO SOLO ALGUNAS DE LAS CRUELDADES DOCUMENTADAS

Prolapsos de útero por la presión de los embarazos y partos a los que son inducidas las cerdas para la producción, también prolapsos de ano por la presión abdominal, en cerdas y cerdos.

Heridas y lesiones en diversas partes del cuerpo de los cerdos como lomo, ojos, piernas, en la piel de cuello y hombro, algunas heridas tenían pus.

Animales con genitales inflamados e infecciones en los pezones.

Signos evidentes de falta de control es la cojera y también se documentó.

Algunos cadáveres eran mordidos por otros cerdos.

Hay signos de falta de higiene como gusanos y cadáveres de ratas.

Estas evidencias documentadas no son una excepción, las condiciones de la industria que explota cerdos son similares en todo el mundo.

Cuando he ido con València Animal Save a las puertas del matadero de Torrent para documentar la situación, siempre llegan sin comida ni agua para que bajen más rápido, completamente aterrorizados, sucios, amontonados como si fueran bolsas de basura y con diferentes lesiones que siempre quedan grabadas por las personas que allí acudimos para poder hacer llegar estos vídeos a redes sociales y medios de comunicación, ya que la explotación animal tiene un vacío narrativo enorme.

Por mi cuenta también he estado en otros como mercavalencia y las condiciones de los cerdos son iguales.

Con València Animal Save se ha documentado la misma situación frente al matadero de Algemesí en los pollos que con 40 días mandan al matadero y esos días, sufren el hacinamiento, crueldad y suciedad en naves industriales en las que nunca ven la luz del sol, el aire es irrespirable y son manipulados genéticamente para engordar rapidísimamente y enviar al apartado, sangriento y oscuro matadero.

NI MUCHO MENOS ESTO ES UN CASO PUNTUAL

Las prácticas y condiciones dentro de la industria de la carne son similares en todo el mundo, las cerdas se mantienen en jaulas para gestar y parir, los lechones son sometidos a mutilaciones como la castración, corte de cola y de dientes sin anestesia, aunque algunas también se practican en animales de más edad. Los cerdos que son explotados por su carne en cualquier lugar del mundo sufren durante toda su vida y matanza.

No es la primera vez que Igualdad Animal hace una investigación como esta en España, en 2017 investigó más de 170 granjas y coincide con los hallazgos recientes, además ha denunciado el maltrato e incumplimiento de la ley por El Escobar y El Pozo estando el procedimiento judicial abierto a día de hoy.

De acuerdo a datos oficiales del 2022, en España se matan más de 56 millones de cerdos, posicionando a este país en primer lugar a nivel europeo y tercero a nivel mundial, aunque en ese último año la producción disminuyó por primera vez en la última década.

La producción porcina en España se lleva a cabo en granjas industriales, donde se crían cerdos en deplorables condiciones y con graves incumplimientos a la normativa, debido a las terribles condiciones de vida que soportan los cerdos en nuestro país, del 10 al 15% de los nacidos mueren en las granjas antes de ser enviados al matadero.

LA SOLUCIÓN ES TUYA

Tú puedes poner fin a esta crueldad animal, animales como los cerdos, que son criados para producir carne, son maltratados sin escrúpulos, viven en espacios que no les permiten expresar comportamientos naturales, además sufren con procesos como la mutilación sin anestesia, el alojamiento en jaulas para las cerdas, así como la privación de luz solar y aire fresco. Al elegir alimentos libres de crueldad, se reduce enormemente la cantidad de animales que se crían en estas condiciones y el sufrimiento en el mundo.

Toda industria que explota animales es igual de cruel y no necesitamos de ellos más que su perdón. La industria pesquera (carne, pero en este caso de animales marinos), es igualmente terrible para los animales que acaban muriendo lentamente por asfixia y una tremenda angustia, suponiendo las redes de pesca casi la mitad de plásticos en el mar.

En la industria del huevo, los pollitos machos agonizan en una bolsa de basura o son triturados vivos en una máquina por no servir para la producción y así, encerrar y manipular genéticamente a las gallinas para producir muchísimos más huevos hasta que ya no pueden más los animales y son enviados al sanguinario matadero.

La industria láctea funciona igual, ya que los terneros son separados de sus madres y asesinados para poder manipular genéticamente a las vacas y que den muchísima más leche de forma artificial y mediante las inseminaciones por la fuerza, traen masivamente animales y cuando una vaca ya no produce tanto, al mismo matadero que la industria cárnica.

COMPLETAMENTE INNECESARIO

Todo esto para un momento de placer innecesario y cuyos sabores hasta se pueden conseguir en versión vegetal. Las personas veganas no nos privamos de nada, ya que descubrimos nuevos sabores espectaculares haciendo maravillas que puedes buscar en Internet con tofu, seitán, verduras o soja texturizada, pero también disfrutamos de todos los productos en su versión ética.

Existen embutidos veganos, productos similares a los cárnicos o pesca, queso vegano, una larga lista de bebidas vegetales (difícil es no encontrar hoy una cafetería que tenga bebida vegetal), disfrutamos de toda la repostería, queso vegano y de absolutamente todo.

Los supermercados y tiendas cada vez tienen más opciones, al igual que los restaurantes y que, además, cada vez abren más completamente veganos. Algo delicioso a probar es la tortilla de patatas vegana cuyas recetas tienes en internet y no se utiliza huevo, sino sustitutos como la harina de garbanzo que además de ser más saludable, te sale mucho más económico y delicioso mientras evitas la crueldad e impacto medioambiental.

TÚ PUEDES ELEGIR QUÉ COMPRAR, LAS VÍCTIMAS PROTAGONISTAS DE ESTE ARTÍCULO NO PUEDEN ELEGIR NADA

Como digo, el veganismo simplemente se basa en la ética y en el respeto, intentando no hacer daño a alguien que sufre y siente. En consecuencia, evita utilizar a los animales en cualquier fin como podría ser alimentación, experimentos inútiles en nombre de la ciencia sádica, entretenimiento, vestimenta o cualquier otro.

En los zoos y acuarios también los animales viven en condiciones miserables fuera de sus hábitats y con duros entrenamientos para hacer espectáculos.

Hemos hablado del infierno que soportan los animales por culpa de explotarlos a nuestro antojo, pero no pensar ellos, también tiene consecuencias para las personas y es que la crisis climática que estamos atravesando, viene principalmente por la contaminación de la industria ganadera al igual que la sequía o casi la mitad de plásticos en el mar que provienen de las redes de pesca.



Mucha gente dice preocuparse por el hambre en el mundo hasta que pones las cifras sobre la mesa y aportas pruebas de que el hambre en el mundo jamás existiría si los recursos vegetales que se utilizan para cebar a millones de animales más humanos, se destinarán directamente a hacer los productos veganos y habría alimentos más que de sobra y esto lo confirma incluso hasta la ONU diciendo que una alimentación basada en plantas es necesaria para evitar el hambre en el mundo y la escasez de combustible.

Si hablamos de salud que nada tiene que ver ni con el veganismo ni con el especismo, la ignorancia hace que muchas veces las personas veganas sean señaladas y acosadas simplemente por buscar no hacer daño y burlándose de que les va a faltar proteína cuando justamente es todo lo contrario y llegamos a prevenir un montón de enfermedades como dicen múltiples nutricionistas o algunas fuentes expertas como la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría explicando de forma clara que en cualquier etapa de la vida, se puede vivir con una alimentación vegana.

Según la RAE, el especismo es: 1. Discriminación de animales al considerarlos inferiores. 2. Creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales, y por ello puede utilizarlos en beneficio propio.

LA INFANCIA VEGANA CRECE EDUCADA EN LA VERDAD

En la infancia también es completamente viable y precisamente, por ahí empieza todo, ya que el ciberacoso muchas veces es contra las madres y padres que difunden la alimentación vegana en la infancia. Las personas que buscan hacer daño a quien no lo quiere hacer, simplemente tienen un serio problema que solucionar, ya que con leer un poco, se darían cuenta de que el veganismo busca ser coherente con todas las especies de animales y subsidiariamente, repercute en que tengamos un lugar mínimamente digno en el que vivir o en el que vivan las futuras generaciones.



Precisamente se dice a los que promovemos una alimentación vegana en la infancia que adoctrinamos a los niños cuando precisamente es todo lo contrario le pones los dibujos de Peppa pig o crecen con juguetes de animales teniendo una gran empatía hacia ellos mientras, por otro lado, no saben lo que se esconde tras su plato y precisamente no se le dice por qué la infancia tiene muchísima empatía y todo deriva de ahí porque una vez se va a normalizando que es normal servirnos de los animales, cuando son adultos ya han normalizado comer "de todo" y utilizar a los animales inconscientemente de otras formas.

Cuando mostramos vídeos de mataderos y granjas en el centro de Valencia, la infancia es quien más humanidad muestra, por lo que no somos los veganos los que adoctrinamos a la infancia por educarles en que todas las especies de animales deberían tener los mismos derechos, que no necesitamos utilizarlas para nada y por contarles la verdad del sufrimiento que provoca según que acción. Te reto a que si tienes hijos los lleves a un matadero y a las granjas a ver todo el proceso anterior y también, a una fábrica de productos veganos con incluso los mismos sabores y me dices que opción selecciona sabiendo la verdad.



El material visual documentado por igualdad Animal, es demoledor y demuestra la peor cara de los "humanos".

Hoy en día ser vegano es lo más fácil que existe en el mundo e incluso tienes esta web para que te ayuden en todo gratuitamente 22 días, por lo que si sientes compasión o empatía, más fácil no lo puedes tener hoy en día: https://desafio22.com/ .

CONCLUSIONES: TENEMOS EL PODER PARA LIBERAR A LOS ANIMALES

Cada gesto que haces, supone la angustia y miseria de los animales o la contribución a la liberación animal y si se puede vivir perfectamente sin utilizar a los animales, no tiene lógica hacerlo. En lo que has tardado en leer este artículo, millones de animales han perdido su vida de las peores maneras y muchos otros, están aterrorizados en esos ocultos lugares de crecimiento acelerado y miseria absoluta que, como se ha explicado, repercute en la sequía, hambre en el mundo, problemas de salud y la crisis climática que estamos atravesando.

También se ha hablado de que las alternativas vegetales no son nada privativas, por lo que ninguna lógica veo en querer seguir haciendo daño, ya que si hablamos de precios, también es más barato, por ejemplo, la tortilla de patatas vegana y todas las recetas que puedes buscar en Internet. Algunos caprichos, pues evidentemente serán más caros como si los compras de origen animal, pero ya te digo que no tienes que privarte de nada y lo bueno es disfrutar al máximo las deliciosas legumbres, verduras, cereales, tofu y otros productos mientras, por otro lado, también puedes disfrutar de los productos de siempre evitando un daño inhumano a los animales y las personas.

València Animal Save es uno de los colectivos que en Valencia hace este tipo de activismo y puedes seguirlo con ese nombre en redes sociales y a corto plazo, se necesita gente para un acto en diciembre que se celebra el día de los derechos de los Animales y se hace un gran acto impactante en la plaza de la Virgen de Valencia dando voz a diferentes maltratos a los animales.

El infierno existe y se llama granja, matadero, laboratorio, peletería...

Imagínate por unos segundos estar en el lugar de cualquiera de las víctimas nombradas en este artículo y lógicamente, pedirías a gritos ayuda porque nadie evidentemente quiere venir al mundo a sufrir cada segundo de sus vidas y como los animales, lógicamente sienten, pues no está justificado utilizarlos cuando podemos no hacerlo.

Además de que en Internet puedes buscar un montón de recetas, restaurantes y lugares con opciones veganas, puedes escribirme a defensaanimal2023@gmail.com si de verdad tienes interés por cambiar una realidad tan injusta como fácil de evitar.

Igualmente, puedes unirte a la web de apoyo y también hay innumerables colectivos dispuestos a informarte de lo que necesites para que la ética que todo el mundo tenemos, pueda aplicarse a todas las especies de animales, ya que nadie haría lo esto a un perro ni tampoco mataría con sus propias manos a la víctima independientemente de su especie.

Es más, la mayoría de personas suelen huir de estas terribles imágenes que se ocultan de todos los debates y de la mayoría de medios de comunicación que cuando le dan voz, muchas veces es para pedir mejoras especistas y ridículas que nunca suceden porque no hay forma ética de manipular genéticamente, criar masivamente, separar de familias a los animales, hacinarlos, explotarlos y matarlos.

Todas las excusas ridículas y absurdas como que las plantas sienten cuando tienen sistema nervioso en el cerebro, la mayoría se destinan a cebar a los animales y en todo caso jamás sería comparable con todo lo que acabo de contar, ya son desde hace años desmontadas al igual que cualquiera de todas cuya respuesta se puede resolver muy fácil, ya que la única excusa válida sería que se quiere hacer daño y se debe decir de cara con humildad y sin esconderse.

FINALIZO INVITÁNDOTE A PENSAR EN LAS VÍCTIMAS LA PRÓXIMA VEZ QUE HAGAS LA COMPRA

En fin, si me tomo todas las semanas tiempo en escribir voluntariamente artículos de opinión para hacer llegar todo esto, es precisamente por la tristeza que me produce que innecesariamente tantos animales inocentes estén angustiados y viviendo situaciones inimaginables y subsidiariamente, estemos haciendo que falten recursos y mueran niños de malnutrición o no tengan un futuro planeta en el que vivir. Por eso, el veganismo es una filosofía ética de vida que se basa en la coherencia y en hacer el menor daño posible durante nuestra existencia.

Muchos de los animales cuando presentan problemas que no permitan su destino al consumo, se les deja morir agonizando lentamente porque es más rentable, eso que proporcionarles asistencia veterinaria, como fue el caso hace unos años de la oveja Fátima, considerada literalmente basura para la industria animal recibiendo el santuario compasión animal un aviso de que la oveja estaba en lamentables condiciones frente a la basura de una granja.

Los santuarios de animales son lugares que, a pesar de no recibir las indecentes subvenciones que recibe la ganadería, dan a los animales todos los cuidados, paz y libertad sin ni un céntimo de ayuda más que de la gente solidaria que quiere esa vida para los animales, independientemente de la especie a la que pertenezcan.

Espero que este artículo te haya hecho reflexionar y que, a partir de ahora, seamos consecuentes respetando a todos los animales y dando la posibilidad a la infancia de no hacer daño diciéndoles la verdad para que puedan crecer con conciencia y concluyo con esta frase para reflexión: Mientras el círculo de su compasión no abarque a todos los seres vivos, el ser humano no hallará la paz por sí mismo (Albert Schweitzer).