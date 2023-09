Fácil es ser zurdo en un país liberal, ¿y al revés?

Palabras inspiradas de Javier Milei que me hubiese gustado decir a mí: ”A los zurdos de mierda no se les puede dar ni un milímetro. Si piensas distinto de ellos te van a aniquilar. Ese es el punto: si piensas distinto te van a aniquilar. Tú al zurdo no le puedes dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. No puedes negociar con el zurdo, con el zurdo no se negocia, con esa mierda no se negocia porque te van a llevar puesto. Si tienen entre sus filas un golpeador que caga trompadas a la mujer, lo ocultan. Si entre sus filas hay uno que acosan a un periodista, lo esconden. Es decir: a todos los de ellos lo tapan, lo camuflan, lo enmascaran. Es decir, cualquier aberración que hagas, lo encubren. Ahora bien: si estás del otro lado, te van a estropear, te van a matar, te van a dar con lo que sea, no les importa arruinarte la vida. ¿Por qué? Porque no piensas como ellos.

¿Saben lo bueno que hay en todo esto? Como el error es humano, los zurdos nos obligan a ser mejores que ellos. Los estamos aplastando en la batalla cultural. Somos más productivos. Somos superiores moralmente, estéticamente. Somos mejores en todos los sentidos y les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado poniendo torres de guita para hacernos mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Es muy fácil ser zurdo en un país liberal, pero es imposible ser liberal en un país zurdo. ¡Esto es de manual!