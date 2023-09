Cómo llegar a ser patrón

Para aquellos que estén considerando navegar y tengan, dentro de un período de tiempo razonable, la libertad de navegar en su propio barco, ya sea propio o alquilado, lo que sigue pretende ser respuesta los primeros interrogantes que les pueden venir a la mente.

¿Se necesita alguna titulación especial para navegar? Para salir a navegar en España como responsable de la embarcación, sin necesidad de un patrón ajeno, con embarcaciones con una potencia superior a 15 CV, es necesario tener una licencia o titulación náutica, que dependerá de la eslora del barco que se quiera gobernar y de la cantidad de millas que se quiera alejar de la costa (entre otros).

En las páginas web de diversas instituciones públicas, como en distintas escuelas asociadas con Pasión Náutica, se pueden comparar todas las titulaciones náuticas españolas y sus atribuciones.

Estos cursos son los que la Administración exige haber cumplimentado para obtener licencias de patrones y capitanes. Pero la realidad es que los títulos otorgados por algunas escuelas "en cumplimiento" de las exigencias pertinentes no brindan al alumno las horas necesarias para adquirir experiencia y destreza para ser verdaderos patrones, salvo que tengan experiencia previa. La legislación española permite legalmente navegar, pero los cursos son eminentemente teóricos, solo exigen un fin de semana de formación práctica sin evaluación de ningún tipo para navegar con confianza y seguridad, tanto para el barco como para la tripulación de la que se es responsable.

¿Cómo se puede aprender a navegar? Aquellos que deseen aprender a navegar y no cuenten con experiencia previa tienen varios caminos, más allá de obtener las titulaciones pertinentes antes y/o durante el tiempo en que empiezan a coger el timón.

Como se ha dicho anteriormente, la oferta de horas de práctica de los cursos que habitualmente ofrecen las distintas escuelas es la exigida, pero, por lo demás, escasa.

Hay escuelas que ofrecen cursos avanzados, de perfeccionamiento, etc.

Cuanto más se navegue con diferentes patrones en diferentes barcos y condiciones, más íntegra y completa será la formación. Por eso es que Pasión Náutica llega continuamente a acuerdos con distintas escuelas y clubes, en principio de Andalucía, para así poder ofrecer a sus asociados la libertad de elegir con quién navegar en cada momento.

¿Dónde se puede aprender a navegar? Casi toda España está rodeada por diferentes mares, así que hay multitud de lugares donde escoger. Esta elección es muy personal y en parte estará condicionada por cercanía geográfica; en su reciente entrada al mercado, Pasión Náutica ve en Andalucía la ventaja de sus condiciones climáticas, cosa que la hace navegable un alto porcentaje de días al año. Pero eso es una decisión personal, y, si se vive en el interior, sugieren valorar los medios de transporte a los puertos más convenientes.

¿Cuánto tiempo se tarda en aprender a navegar? En realidad nunca se termina de aprender, pero un fin de semana es muy poco.

Los programas de esta firma, basados en navegar gran cantidad de horas aprendiendo con diferentes condiciones, barcos y patrones, apuntan a navegar un mínimo de 300 horas en aproximadamente un año. Así, se practicará la planificación de travesías, la gestión de tripulaciones con y sin experiencia y la navegación en zonas complejas. Además, un 20 % de su proceso se destinará a las maniobras en puerto y la navegación nocturna.

El avance del alumno será gradual, saliendo siempre acompañado por responsables experimentados y compañeros con distinta experiencia; cada uno irá sintiendo la transformación en la confianza de gobernar la embarcación. Hay que tener en cuenta que, si a lo que se aspira es a poder coger un barco en clubes donde los alquilan sin patrón, para la admisión al acceso se sale con un capitán que pone a prueba las habilidades del patrón al mando de la embarcación, y allí dirá si este está en condiciones o si su solicitud es rechazada. Y si la idea del interesado es comprar un barco y no tiene la experiencia suficiente, tendrá que estar contratando un patrón profesional privado hasta que coja la experiencia.

La extensión en el calendario de ese tiempo necesario para adquirir fluidez dependerá de la disponibilidad y compromiso de cada uno. Hay clubes y escuelas que ofrecen formación continua intensa, ideal para quienes no tienen disponibilidad periódica semanal, y otros con clases semanales.

En Pasión Náutica se adaptan a las expectativas de cada uno y, de ser necesario, ofrecen formaciones personalizadas individuales o grupos reducidos.