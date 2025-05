El tráfico interinsular en Canarias; Clave para el desarrollo económico y social del Archipiélago

Crecimiento y concentración del tráfico interinsular en 2023

El tráfico interinsular en Canarias se ha convertido en un elemento clave para el desarrollo económico y social del archipiélago. Durante 2023, el número de pasajeros que viajaron entre las islas alcanzó los 4.527.114, registrando un aumento significativo de más de 450.000 viajeros en comparación con el año anterior.

Este notable incremento refleja una recuperación contundente tras el periodo de pandemia, impulsado principalmente por la reactivación del turismo interno y el fortalecimiento de las relaciones laborales y comerciales entre las distintas islas. Además, evidencia la dependencia que tienen los residentes canarios respecto a los desplazamientos interinsulares para el desarrollo cotidiano de actividades esenciales como el trabajo, la educación o la salud.

Un aspecto clave del estudio revela que las islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, concentran un 64,3% tráfico total, consolidándose como los principales centros de movilidad dentro del archipiélago. Esta concentración de viajeros en ambas islas pone de relieve la importancia estratégica de fortalecer infraestructuras y servicios aeroportuarios en estos hubs principales, facilitando no solo el tránsito habitual sino también la comodidad y eficiencia en la experiencia de los pasajeros.

En contraste, Lanzarote y Fuerteventura muestran cifras inferiores, aportando un 14,1% y 10,7% respectivamente al tráfico total. Sin embargo, destaca especialmente el caso de La Palma, que con un 10,9% mantiene una alta dependencia del tráfico interinsular debido a la necesidad de acceso a servicios especializados no disponibles localmente. Este dato enfatiza la necesidad de mejorar significativamente la conectividad aérea con estas islas no capitalinas para equilibrar el desarrollo económico y social en todo el archipiélago.

Temporalidad y oportunidades estratégicas para el marketing La temporalidad también es un factor relevante en el comportamiento del tráfico interinsular. Los meses de julio y agosto, coincidiendo con la temporada alta turística, representan los picos más importantes con un 9,7% y un 9,3% respectivamente. Estos datos proporcionan información esencial para las estrategias comerciales y turísticas, permitiendo planificar campañas promocionales y reforzar la capacidad operativa de los aeropuertos durante estos periodos críticos. Adicionalmente, octubre sorprende con una alta movilidad (8,8%), lo que sugiere oportunidades interesantes para diversificar y extender las temporadas turísticas más allá del verano tradicional.

Desde un punto de vista comercial, el tráfico interinsular ofrece valiosas oportunidades para la publicidad en aeropuertos. El perfil sociodemográfico del viajero interinsular refleja una audiencia con un nivel educativo alto y poder adquisitivo medio-alto, que permanece en los aeropuertos durante tiempos prolongados, especialmente en salas de embarque y áreas comerciales. Esto convierte a los aeropuertos canarios en espacios altamente efectivos para campañas de publicidad exterior que busquen impactar a este público estratégico.

Conectividad, publicidad y proyección futura En definitiva, el análisis del tráfico interinsular proporciona datos cruciales para entender la movilidad en Canarias. El aumento constante de pasajeros, la concentración en las islas capitalinas, y la alta dependencia de ciertas islas como La Palma, son aspectos esenciales para la planificación futura del transporte aéreo, la conectividad y las estrategias de marketing y publicidad que busquen maximizar su impacto en el archipiélago.

Este crecimiento sostenido en la movilidad interinsular no solo fortalece la economía local y el mercado interno, sino que también garantiza una conectividad fluida entre los residentes, turistas y profesionales, consolidando así un futuro más interconectado y próspero para todas las islas del archipiélago canario.

