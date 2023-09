Consejos para prevenir ampollas, rozaduras y callos en los pies con la llegada del otoño

Cada vez que cambia de temporada, toca hacerlo también de calzado. Ya sea cuando se recupera un calzado que hace tiempo que no se usa, o por estrenar algún par nuevo, es habitual que aparezcan ampollas, rozaduras, callos y otro tipo de lesiones.

Termina el verano y empieza el otoño. Se hace el cambio de armario, se va preparando la casa para las nuevas temperaturas y también las prendas que se vestirán en los próximos meses… Pero pocos son los que se paran a pensar en las consecuencias que tienen estos cambios para el cuerpo. Y de entre todas las partes que lo componen, los pies son sin duda los grandes olvidados.

A la llegada del buen tiempo, son muchos los que se preocupan de evitar callos en los pies, aunque solo sea por estética. Sin embargo, con la llegada del frío y el calzado más cerrado, comienza la indiferencia, algo nada favorable para la salud de esta parte tan delicada del cuerpo. De hecho, no cuidar los pies y hacer una correcta transición entre un tipo de zapatos y otros trae consecuencias nefastas que se suelen traducir en dolencias y horribles molestias. Para evitar esta situación hay que tomar nota de los mejores consejos para cuidar los pies de cara al otoño.

Elegir un calzado adecuado, de buena calidad y la talla correcta

Los zapatos de piel y aquellos fabricados en materiales que permiten una buena transpiración son los adecuados para favorecer el cuidado de la piel. Esto mismo ocurre con la elección de calcetines, mejor de algodón o fibras naturales que sintéticos.

Otro factor de suma importancia en relación al calzado es elegir la talla correcta. El número puede variar en dependencia de la marca elegida, por este motivo hay que probarlos y asegurarse que son los apropiados. Es habitual tener un pie ligeramente más grande que otro, razón por la cual también importante probar ambos zapatos.

Realizar el cambio de calzado de manera progresiva

Los cambios bruscos en general no son buenos, en el caso de los pies no es diferente. Es mejor ir pasando del calzado de otoño al de invierno poco a poco que hacerlo de golpe. De este modo, se da tiempo a los pies a acostumbrase a la nueva situación. En este sentido, conviene no hacer el cambio en un día que se vaya a caminar demasiado o hacer algún tipo de sobreesfuerzo.

Mantener una buena hidratación

Por otro lado, hay que mantener la piel de los pies siempre limpia y bien hidratada, usando cremas hidratantes, aceites, vaselina o cremas específicas de pies. Estos cuidados son esenciales para evitar rozaduras, pues uno de los factores que incrementa exponencialmente el riesgo de sufrirlas es la sequedad.

Utilizar productos de Hansaplast, los mejores aliados para proteger y cuidar los pies

Además de los consejos dados con anterioridad, conviene conocer que hay muy buenos productos en el mercado que se han diseñado para estos fines. Es el caso de la amplia gama que presenta Hansaplast, entre los que cabe destacar los siguientes.

Protector de rozaduras

Se trata de un Apósito Antipresión especialmente preparado para proteger la piel del pie frente a la fricción y la presión provocadas por cierto tipo de calzado, entre los que se incluyen los tacones altos, las botas de montaña o las botas de esquí. Estos apósitos ofrecen protección acolchada que alivia de forma inmediata la presión y previene la aparición de ampollas. Son transparentes y se pueden recortar al tamaño y forma que se desee, ofreciendo protección durante varios días.

Apósito para Callos

La función de este producto es la de ablandar los callos gracias al ácido salicílico. Este ingrediente se encuentra el centro de este objeto con forma de anillo de espuma que se encarga de reblandecer la estructura que sujeta las células del callo. Como resultado, la callosidad se pelará con facilidad. Se puede comprar en tiritas de fácil aplicación y proporcionan alivio y protección duradera.

Apósito para Ampollas

En este caso se trata de una compresa que cuenta con una cámara de gel activo de hidrocoloide que ofrece una protección superior y alivia el dolor de forma instantánea. La efectividad de la cámara de gel activo se basa en el principio de cicatrización húmeda, una tecnología que utiliza superabsorbentes para drenar el líquido de la ampolla, al mismo tiempo que hace que se forme una capa protectora de gel sobre la herida para facilitar su cicatrización.



Asimismo, protege frente a la suciedad y las bacterias para que no penetren en la herida. El apósito está diseñado para aplicarlo con facilidad y permanecer en su lugar durante 48 horas, ya que es resistente al agua y al sudor.