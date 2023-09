Santiago Ruiz 2022 y Rosa Ruiz 2022, la esencia de las Rías Baixas

Bodegas Santiago Ruiz ha presentado la añada 2022 de sus dos vinos emblemáticos: Santiago Ruiz, coupage de las variedades esenciales de O Rosal, y Rosa Ruiz, monovarietal de albariño.

Dos vinos que evocan historias de viñedo, familia y legado, con los que, como cada año, se celebra la vida y los encuentros alrededor de una copa. Desde 1860, la bodega Santiago Ruiz está avalada como una de las pioneras de la Denominación de Origen Rías Baixas y su fundador, Santiago Ruiz, es reconocido por todos como “el padre del albariño”.

Rosa Ruiz representa la continuidad del espíritu creativo, siempre en defensa de la personalidad de Rías Baixas, de su padre. En 2015 la bodega presentó Rosa Ruiz, el primer vino distinto a Santiago Ruiz, su emblemática y única marca desde los orígenes de la firma. “De mi padre aprendí infinidad de cosas, y en especial su entusiasmo y esmero por cada uno de los pequeños detalles que hacen posible un gran vino” señala Rosa con un cierto orgullo nostálgico.

Santiago Ruiz 2022



Elaborado con cinco variedades autóctonas entre las que predomina la Albariño, seguida de la Loureiro, la Godello, la Treixadura y la Caiño Blanco, procedentes de viñedos propios ubicados en la subzona de O Rosal, donde se practica una vendimia manual y sostenible para fomentar la conservación y el desarrollo de la flora y la fauna nativa. Esta extraordinaria conjunción, es la responsable de la complejidad de este vino, cuya crianza se lleva a cabo sobre sus propias lías y separada por variedades antes de realizar el coupage definitivo.

En línea con su programa de sostenibilidad, la bodega, utiliza una botella de cristal más ligero con el fin de reducir emisiones y por tanto su huella de carbono. Su emblemática etiqueta relata una historia familiar de hace más de medio siglo. Fue creada por Isabel Ruiz, hija mayor del patriarca. Ella fue la responsable de dibujar un mapa para que los invitados a su boda pudieran llegar hasta la bodega de San Miguel de Tabagón, donde se celebraba el evento. Santiago Ruiz decidió añadir este mapa a su vino y así ha llegado hasta nuestros días.

La cata

Pajizo brillante y con limpios tonos verdosos. Aromas de manzana verde, piña, maracuyá, compota, piel de naranja con notas balsámicas y florales, típicos de la zona de Loureiro, (laurel, hierba luisa) y anisados (hinojo, menta) junto con un pequeño recuerdo mineral. En boca volvemos a encontrar la complejidad de la nariz, frutos cítricos, balsámicos y mineral; jugoso, fresco, bien estructurado, con cuerpo, entrada golosa y una acidez agradable.

Ideal para escoltar el sabroso marisco y pescado gallego y también para acompañar arroces mediterráneos, platos asiáticos, postres ligeros sin olvidar una degustación de queixos gallegos de las denominaciones protegidas de Tetilla y de San Simón de Costa.

Ficha. D.O. Rías Baixas. Graduación alcohólica: 12,5 º. Temperatura ideal de consumo, de 10 y 11 º C. P.V.P: 14,95 €.

Rosa Ruiz 2022 Rosa Ruiz 2022



Es la novena añada de este vino tan especial, un Albariño de edición limitada, tan sólo 10.200 botellas para los elegidos. De hecho, es un homenaje a la tradición de la bodega, y a la hija del fundador, quien cede su nombre al vino.

En 2014, por primera vez en su historia, la bodega elaboró este monovarietal que se sumaba a su emblemática marca Santiago Ruiz, reflejando así el equilibrio entre la tradición de la bodega y la voluntad de innovación. En palabras de Rosa Ruiz, el vino “habla de lo que somos, de nuestra personalidad". Un albariño 100% procedente de viñas viejas de unos 25-40 años, del típico parral de la subzona de O Rosal, la más meridional de las cinco subzonas de la D.O. Rías Baixas.

Al igual que ocurre en la botella Santiago Ruiz, la etiqueta de Rosa Ruiz está cargada de significado y sentimiento y expresa la unión entre padre e hija. Inspirada en una foto de ambos tomada en 1993 en la bodega en la que tanto compartieron juntos. Con el color rojo como protagonista, el favorito de Rosa Ruiz es una invitación a cruzar la puerta de la bodega y disfrutar de sus vinos. Desde hace décadas, Rosa comparte con Luisa Freire, enóloga, los quehaceres en esta histórica bodega siendo Luisa la coautora de los dos vinos de esta bodega.

La cata

Color amarillo brillante con ribetes dorados. Aromas intensos de fruta blanca, como pera, manzana y nectarinas envuelto con toques florales. En boca es amplio, con una entrada muy equilibrada. Las frutas aparecen de nuevo en el paladar, sobre todo las flores blancas; un sabroso y largo retronasal sugiere no sólo bandejas de pescados y mariscos galaicos sino además fiel acompañante de patés, aves, arroces valencianos; para rematar unas ruedas de quesos de Arzúa-Ulloa y Cebreiro y golosos postres de chocolates y frutos tropicales.

Ficha. D.O. Rías Baixas. Graduación alcohólica: 13º. Temperatura ideal de consumo, de 10 y 11 º C. P.V.P.: 18,95 €.

Bodegas Santiago Ruiz bodegasantiagoruiz.com Calle Santiago Ruiz, 36760-O Rosal. Pontevedra. España. T. 986 61 40 83.

Santiago Ruiz forma parte del grupo LAN

LAN, acrónimo de Logroño, Álava y Navarra, elabora vinos en: (D.O.Ca. Rioja), (D.O. Rueda) y en (D.O. Ribera de Duero); todas ellas integradas en Sogrape, grupo portugués fundado por Fernando Van Zeller Guedes, en 1942.

Sogrape nació para mostrar la calidad de los vinos portugueses al resto del mundo, partiendo de un único viñedo, en el valle del Douro, y centrado en la producción de Mateus Rosé. Actualmente la compañía está presente en más de 120 mercados y en posesión de unas 1.600 hectáreas de viñedos en Portugal, España, Chile, Argentina y Nueva Zelanda, bajo el liderazgo de Fernando da Cunha Guedes, actual Presidente y miembro de la tercera generación de la familia fundadora.

Bodegas LAN Paraje Buicio s/n. 26360. Fuenmayor. La Rioja. España info@bodegaslan.com +34 941 450 950.