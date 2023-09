Recupera tu melena tras el verano

Al igual que la piel, el cabello envejece con el paso de los años. Tras el verano conviene darle unos mimos extra para fortalecerlo y recuperarlo, no olvidemos que el sol, el mar o el cloro son devastadores…

Por aquí te contamos algunos de los tratamientos o productos estrella que te ayudarán a mantener tu melena radiante:

TBC -The Beauty Concept-

Paz Torralba, empresaria apasionada de la belleza, ha pensado en un protocolo para recuperar nuestra melena tras los excesos del verano: Bae Berry, una solución que ofrece la marca Goa Organics y que llega a The Beauty Concept Hair para reparar el daño capilar.

Con este tratamiento, de uso exclusivamente profesional, se consigue una rápida reconstrucción, reduciendo el daño producido en la fibra capilar, fortaleciendo la fibra dañada, reduciendo la rotura y mejorando el aspecto natural del cabello.

Entre los ingredientes de la gama Bae Berry, nos encontramos con una alta concentración de péptidos, aminoácidos y un alto contenido en aceite de coco, que penetran profundamente en el interior de estas fibras formando nuevos enlaces estructurales, contribuyendo a reforzar la estructura interna del cabello y ayudando a acidificar su PH después de procesos de decoloración o coloración.

Los péptidos penetran más fácilmente en el cabello y trabajan a nivel celular para fortalecer y recuperar la estructura capilar dañada. Los aminoácidos desempeñan un papel crucial en la reconstrucción capilar, ya que son los bloques de construcción de las proteínas que conforman el cabello. Al proporcionar aminoácidos al cabello, se fortalece su estructura, mejorando su resistencia y reduciendo la rotura y las puntas abiertas. Y por último, el aceite de coco, que ayuda a reducir la pérdida de proteínas y tiene un alto contenido de ácido láurico, que penetra fácilmente en el interior del cabello debido a su bajo peso molecular, nutriendo en profundidad.

Con esta fórmula se ayuda a promover la elasticidad y la resistencia del cabello, protegiéndolo de los daños causados por el calor, los productos químicos y otros factores ambientales.



Duración: 75 minutos Precio: 120 €

The Beauty Concept Calle Chile, 10. Tfno: 91 457 25 31

Calle de José Ortega y Gasset, 47 y 49. Tfno: 91 466 91 87

Hotel Mandarin Oriental Ritz, Madrid. Plaza de la lealtad, 5. Tfno: 91 701 68 88 www.thebeautyconcept.com

TEMPLA MEDICAL

Un nuevo centro de estética acaba de aterrizar en el centro de Madrid, Templa Medical, y llega con un concepto muy novedoso, un lujo asequible rodeado de grandes profesionales muy experimentados y con la más alta tecnología médico estética.



Situada en la madrileña calle de Génova número 7, abre sus puertas a mediados de este mes de septiembre, y entre sus tratamientos estrella para recuperar nuestro cabello tras el verano mos presentan:

HYDRACAPILAR KERAVIVE: el único tratamiento en 3 pasos que incluye un procedimiento en clínica y también un aerosol de 30 días para llevar a casa y potenciar el resultado.

a. Limpia+ exfolia: este paso consiste en extraer la suciedad, grasa e impurezas del cuero cabelludo y los folículos estimulando la circulación sanguínea

b. Estimula + nutre: el procedimiento Keravive proporciona una mezcla única de factores de crecimiento y proteínas cutáneas para conseguir y reparar el cuero cabelludo después del verano.

c. Por último, un spray para continuar con el tratamiento en el domicilio proporcionará una estimulación diaria nutriendo el cuero cabelludo y los folículos pilosos.

MOROCCANOIL

Los efectos del sol, el mar o el cloro de las piscinas resultan demoledores en nuestro cabello. Un aspecto reseco y quebradizo es la principal consecuencia de no haberlo protegido y cuidado lo suficiente frente a estos factores a lo largo del verano. Si ya no puedes poner medidas para evitarlo, desde Moroccanoil te recomiendan que empieces desde ya con esta rutina reparadora para devolver a tu melena un aspecto hidratado, fuerte y sano, sin sacrificar su largo:

1.- Champú reparador: Este champú limpia suavemente y ayuda a reparar el pelo dañado dejándolo nutrido, fuerte y manejable. Formulado a base de aceite de argán, queratina reconstructiva y ácidos grasos, es capaz de reparar las fibras y puntas abiertas para restaurar su elasticidad y brillo. PVP: 24€

2.- Acondicionador Reparador: Es el segundo paso de la rutina para devolver la hidratación y suavidad a tu melena, gracias al aceite de argán rico en antioxidantes. Este acondicionador desenreda suavemente los mechones para restaurar la salud capilar. PVP: 26€

3.- Mascarilla Reconstituyente: si necesitas una dosis extra de ayuda, esta mascarilla es perfecta. Formulada con manteca de karité, proteína vegetal y aceite de argán, sustituye al acondicionador. En tan solo 5-7 minutos se restaura las proteínas de la fibra capilar y mejorar su fortaleza desde dentro hacia fuera. PVP: 45€.



4.- Tratamiento Moroccanoil: el famoso aceite capilar multifunción será el broche final con el que acabar tu rutina capilar post verano. Suaviza el encrespamiento, desenreda, acondiciona y potencia el brillo consiguiendo un pelo sedoso, nutrido y visiblemente más saludable. Además, acelera el tiempo de secado para evitar el uso excesivo de las herramientas de calor. PVP: 49€.

GUERLAIN

La nueva rutina capilar de Abeille Rouyale de Guerlain es perfecta para revitalizar el pelo después del verano, su lujosa línea lleva el cabello a una nueva dimensión del cuidado, y esta época es sin duda la mejor para probarlo:

Champú Tratamiento revitalizante y fortificante: bálsamo limpiador que retira impurezas mientras fortalece y reconforta la piel. Con propiedades suavizantes y reparadoras, enriquecido con la tecnología Blackbee Honey Repair y reforzado con cafeína para fortalecer el cuero cabelludo. PVPR: 75€.

Acondicionador Tratamiento reparador y redensificante: crema de día ligera reafirmante de acción hidratante y protectora. Combina la tecnología Blackbee Honey Repair con la ectoína, que protege la queratina. Camma e hidrata el cuero cabelludo y repara la fibra de la raíz a las puntas. Con un 95% de ingredientes derivados de la naturaleza. PVPR: 75€.



Mascarilla Double R Luminosidad y Reparación: combina diferentes texturas, un bálsamo cremoso y un gel meloso. La fibra capilar queda reparada y nutrida, el cabello recupera su luminosidad y visiblemente se nota más denso y fuerte.

PVPR: 85€.

KOSEI

Los factores externos como el sol hacen estragos en nuestras melenas, rompe los puentes de disulfuro, altera los aminoácidos de la queratina y evapora su contenido hídrico. Mª José Tous, farmacéutica y formuladora de Kosei nos receta la línea 12.0 para recuperar el brillo, la resistencia y la flexibilidad de la melena.

La línea 12.0 debe su nombre a que la receta de estos laboratorios incluyen 12 aceites preciosos en tres texturas diferentes:

KOSEI 12.O SERUM CAPILAR REESTRUCTURANTE: fórmula anti-frizz, cuya textura admite una mayor concentración de elementos nutritivos y reparadores, con menos peso molecular que un acondicionador. Hidrata, nutre, fortalece de las herramientas térmicas, repara la fibra capilar dañada y ofrece resistencia gracias al Pantenol (provitamina B5). PVP: 23,86€.



KOSEI 12.O ACEITE CAPILAR REESTRUCTURANTE: en seco o en mojado, compuesto por 12 aceites preciosos. Aporta una lubricación natural sin siliconas. Hidrata, nutre intensamente y mantiene el encrespamiento a raya. PVP: 23,93€.

KOSEI 12.O MASCARILLA CAPILAR PROFESIONAL: tratamiento intensivo para los cabellos indomables tras el lavado. Además de los aceites preciosos presentes en toda la línea, contiene hidrolizado de proteínas de soja, que acondiciona, nutre y humecta el cabello, evitando la pérdida de color. Su silicio orgánico interactúa con la queratina de las escamas para cerrarlas. PVP: 22,46€.