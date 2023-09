La técnica de cirugía de aumento de pene del Dr. César Noval es reconocida por la Revista de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana

En el pasado mes de junio, la Revista de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana destacó la innovadora técnica de aumento de pene desarrollada por el cirujano César Noval en un artículo científico. Después de un exhaustivo proceso de revisión y evaluación que duró meses, su método fue reconocido como una innovación genuina en lugar de una simple variación de procedimientos previos. Este logro es de gran trascendencia, ya que respalda científicamente su enfoque.



La cirugía de alargamiento y engrosamiento del pene ha sido un desafío técnico para los cirujanos, dado que las técnicas tradicionales no han arrojado resultados satisfactorios para los pacientes. Por lo tanto, el Dr. César Noval, en colaboración con otros profesionales médicos, se propuso compartir su experiencia con una técnica reproducible que evita el uso de extensores y las complicaciones asociadas a la infiltración de grasa.

Para ello, realizaron un análisis retrospectivo de 750 casos de alargamiento y engrosamiento primarios del pene utilizando la técnica NEF (No Extenders No Fat - No Extensores No Grasa). En este estudio, evaluaron la técnica quirúrgica, sus resultados y las posibles complicaciones. La técnica NEF se basa en la creación de un colgajo de avance cutáneo junto con un colgajo de fascia de Scarpa, así como la infiltración de nanofat en las fascias profundas del pene.

Los resultados de esta serie de casos mostraron tasas de satisfacción de los pacientes, complicaciones y retoques significativamente mejores en comparación con las técnicas anteriores. En el grupo de pacientes estudiados, se logró un aumento promedio de 4.8 cm en la longitud en estado de reposo, con un rango que varió entre 2 y 8.1 cm. En cuanto al engrosamiento, se alcanzó un incremento promedio de 1.17 cm (con un mínimo de 0.5 y un máximo de 1.8 cm).

De este modo, se puede concluir que la técnica NEF representa una mejora con respecto a las técnicas previas, que eran más invasivas y presentaban tasas de complicaciones más elevadas. Es esencial proporcionar apoyo psicológico y asistencia profesional preoperatoria, especialmente en casos de dismorfofobia. El trabajo pre y postoperatorio resulta fundamental para estos pacientes. Además, el Dr. César Noval destaca la importancia de establecer expectativas realistas en los pacientes como primer paso crucial antes de someterse a la cirugía.

Repasamos la destacada trayectoria del Dr. César Noval

César Noval, un cirujano plástico y estético de renombre, obtuvo un notable reconocimiento desde sus primeros años académicos al ganar el Premio Extraordinario de Licenciatura en Medicina. Este premio marcó el inicio de una carrera de gran interés. Completó sus estudios de Medicina en la Universidad de Valencia y luego se especializó en Cirugía Plástica Estética y Reparadora a través del sistema Nacional de Especialidades MIR en España. Posteriormente, amplió sus conocimientos durante dos años en Estados Unidos, donde adquirió nuevas técnicas.

A lo largo de su carrera, el experto cirujano César Noval ha trabajado en importantes ciudades como Miami, París, Los Ángeles y Manhattan, atendiendo a miles de pacientes y adquiriendo una amplia experiencia en el ámbito de la sexualidad masculina. Gracias a su experiencia, se ha convertido en un referente en este tipo de procedimientos.

En la actualidad, el Dr. César Noval lleva siete años ejerciendo como cirujano plástico y, desde 2014, es el director de su propia clínica privada en Valencia. A lo largo de su trayectoria profesional, ha centrado gran parte de su carrera en procedimientos como el alargamiento y el engrosamiento del pene.



Además de su destacada carrera en el campo médico, el Dr. Noval Font ha deseado contribuir a ayudar a otros hombres a mejorar su sexualidad. Por esta razón, recientemente publicó su libro titulado "Tu Pene: tu libro", con el objetivo de brindar apoyo a aquellos hombres que deseen someterse a este tipo de intervención y aclarar cualquier tipo de duda sobre el tema, rompiendo así tabúes relacionados con la sexualidad masculina.