Aeven y Schneider Electric colaboran para ofrecer una solución líder en estabilidad para la red danesa

Aeven, operador premiado en centros de datos, se ha asociado con Schneider Electric para desarrollar la primera solución de estabilización de red de Dinamarca. La clave del buen resultado ha sido el SAI Galaxyä VX y el software EcoStruxureä de Schneider Electric, eficientes desde el punto de vista energético y de última generación. El proyecto garantiza una mayor estabilidad y resistencia de la red danesa local sin afectar a la seguridad de los centros de datos ni a la integridad de los clientes de Aeven Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha entregado un proyecto de estabilización para apoyar la red eléctrica danesa, en colaboración con Aeven, proveedor de soluciones digitales adaptativas y de centros de datos.

Recién desvinculada de NNIT, Aeven acumula más de tres décadas de experiencia en el sector de las infraestructuras digitales. Como empresa independiente, Aeven tiene su sede en Dinamarca, con presencia en Filipinas y República Checa. Proporciona servicios digitales y de centros de datos eficaces y seguros a clientes del sector público, del sector de la inteligencia artificial y las biociencias, así como a mercados regulados como el financiero.

La estabilización de la red eléctrica danesa

Después de décadas de éxito en la consolidación de la estabilidad en los países nórdicos, la transición verde de la energía fósil y la dependencia de las renovables, combinada con un entorno macroeconómico difícil, ha hecho que las autoridades danesas se esfuercen por garantizar la estabilidad del suministro. Debido a la topografía de Dinamarca, algunas partes de la red del país se enfrentan hoy a un aumento significativo de los picos de demanda, lo que ha obligado a las autoridades a recurrir a los grandes consumidores de energía para aliviar la situación a corto y largo plazo.

En respuesta a esta petición, Energinet, el operador de sistemas de transmisión danés, creó un grupo de Reserva de Frecuencia Rápida (FFR), mediante el cual los centros de datos y otras industrias de alto consumo energético pueden apoyar a la red con servicios de estabilización de frecuencia. En colaboración con el equipo de investigación y desarrollo de Schneider Electric en Kolding y sus homólogos de servicios en París, Aeven construyó una solución personalizada de sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) Galaxy VX para proporcionar FFR y estabilizar la red de energía local.

Por primera vez en Dinamarca

En 2022, los expertos técnicos de Aeven utilizaron un megavatio (MW) de capacidad de uno de sus centros de datos daneses para apoyar este proyecto crítico. Tras adquirir por primera vez el SAI Galaxy VX de Schneider Electric en 2017, Aeven utilizó su tecnología patentada eConversion y el software EcoStruxure Microgrid Advisor para crear una solución FFR específica, que ayudaría a estabilizar la red durante los picos de demanda.

Desde su inicio, el proyecto tardó doce meses en probarse, validarse y ponerse en marcha, y ha aumentado significativamente la eficiencia operativa del parque existente de SAI Galaxy VX de Aeven. Por ejemplo, al utilizar el modo de funcionamiento eConversion de la empresa, que ofrece una eficiencia de hasta el 99% sin comprometer la disponibilidad, Aeven ha reducido el gasto energético de los SAI en un 68% al año, sin sacrificar la estabilidad del centro de datos.

EcoStruxure Microgrid Advisor de Schneider Electric, es una plataforma de software basada en la nube, que permite a las empresas controlar y automatizar de forma más dinámica los recursos energéticos in situ, utilizando algoritmos predictivos para conectarse sin problemas a la energía descentralizada cuando sea necesario.

Innovación sostenible

De cara al futuro, Aeven tiene previsto ampliar el alcance para incluir la posibilidad de generar varios MW en más centros de datos, lo que demostrará el gran valor que puede aportar el sector a la generación de energía renovable y a la construcción de un futuro más sostenible y resiliente. La solución FFR de Aeven acaba de ganar el premio al "Proyecto de centro de datos sostenible" en los Danish Data Center Industry Awards por su enfoque en la construcción de un futuro positivo para el clima y su uso de la innovación tecnológica para ayudar a resolver uno de los mayores retos de Dinamarca. También ha sido nominada al Premio Anual de la Cámara de Comercio Danesa, que reconoce la acción digital a favor de la sociedad en general.

"La innovación es una parte fundamental de la ética de Aeven, pero para innovar con éxito, tenemos que colaborar con socios afines, en los que haya una comprensión mutua de los negocios de cada uno", dijo Peter Kristian Soegaard, Director del Centro de Datos de Aeven. "Schneider Electric entiende la necesidad de que la sostenibilidad y la resiliencia vayan de la mano. Este proyecto nos ha permitido trabajar juntos para crear un hito nacional, utilizando la innovación para ayudar a estabilizar la red y marcar una diferencia positiva para el medio ambiente".

"Como empresa, nuestra misión es ser el socio de nuestros clientes en materia de sostenibilidad y eficiencia, y a través de una búsqueda incesante de la innovación sostenible, Aeven y Schneider han logrado algo pionero para la industria danesa", dijo Marc Garner, SVP, Secure Power Division, Schneider Electric, Europa. "Escuchando las necesidades de los proveedores de energía locales y colaborando estrechamente con Aeven, hemos ayudado a crear una solución que, si se adopta a escala, puede beneficiar a las comunidades no sólo de Dinamarca, sino de todo el mundo".

Sobre Aeven

Aeven siempre tuvo una fuerte identidad, incluso antes de que la empresa de capital riesgo Agilitas viera su potencial como empresa independiente y decidiese ayudarles a crear un negocio separado de NNIT. Al igual que ellos, creían que el sector necesitaba redefinirse para tener sentido en un mundo en rápida evolución. De ahí nació la idea de la Infraestructura Digital Adaptable.

La historia comenzó al servicio del sector de las biociencias hace casi tres décadas. Desde entonces, se han esforzado por ampliar su actividad trabajando con una amplia gama de empresas danesas que operan a escala mundial en sectores sujetos a leyes y normativas estrictas, controles financieros y requisitos de nivel de servicio extremadamente elevados.

Hablar cada día con clientes para los que el fracaso no es una opción, les ofrece una comprensión más profunda de lo que impulsa su negocio y les ayuda a desarrollar y perfeccionar su experiencia.

