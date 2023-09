Les están robando el mérito

Quiero enviar desde aquí el máximo reconocimiento, la más sentida enhorabuena y la más sincera felicitación a las campeonas mundiales de fútbol. Al equipo y todas las personas que a ello contribuyeron.

Me enardece, me subleva, me revienta y me desquicia el desprecio, el ninguneo y la injuria que se está causando a un conjunto de chicas dignas de las mayores loas y reconocimiento a nivel nacional. Y ello se hace desde todas las instancias gubernativas e informativas de la España más despreciable en la que nos han sumido. Han postergado, arrinconado y ninguneado al equipo y su triunfo en aras a la idiotez de un verriondo zurumbático.

Gobierno, ministras, sumar, la yoli, el Sánchez, las feminazis en manada, los periodistas comprados, las TVs, los borregos, las redes monocordes, etc. etc. han despreciado, y siguen haciéndolo, de forma inmisericorde a las Campeonas Mundiales del Fútbol.

Hablamos de algo realmente serio, grave, lamentable, peligroso, denunciable y socialmente castigable, mucho más que la idiotez de un mamerto casquivano. En esto me uno a la muchísima gente digna y sencilla que piensan exactamente igual que lo que en este comentario decimos.

Todas las feministas y todos los "masculinistas" que nos preciamos y que tenemos algún sentido común y aprecio por las mujeres, sentimos en el alma la bajeza con la que todos los antes mencionados han actuado, siguen haciéndolo y van a seguir hasta el total enfangamiento y destrozo del grandísimo, histórico y meritorio triunfo de las españolas.

El show es ya hispano-mundial, montado por nuestros gobernantes y sus feminazis consejeras que están haciendo tanto daño, tanto mal y perjuicio como ha hecho y sigue haciendo el sanchismo, núcleo esencial de tanto menticidio (crimen contra las mentes).

¿Cuándo podrán nuestras valientes chicas volver a soñar con la gloria que les deparaba su gran hazaña y que vieron truncada por la maldita envidia de otras miserables que les arrebataron el disfrute merecido, ganado y ahora violentado?

¿Quién va a devolver a España el honor, el prestigio, el valor y la honra de ser campeona mundial de fútbol femenino? ¿Lo hará la Yoli manipuladora, falsa, azuzadora, mentirosa y ladrona de éxitos ajenos? ¿Lo hará el miserias calzonazos, indigno presidente en funciones, máximo responsable de las mayores desgracias españolas en la democracia por él desfigurada? O ¿lo harán esas corifeas portavoces de partido y de gobierno que, a fuer de papanatas, no tienen la más mínima habilidad para expresarse con criterio, con razón, con dignidad, con nobleza y sentido común?

Ya sabemos que las TVs, en su conjunto y salvo dignas excepciones, son papanatas voceras que mecánicamente, y no humanamente, reproducen la voz de su amo. Lo mismo decimos de la prensa nacional, en su gran mayoría, y la local con dependencia esclavizada. ¿Dónde han sepultado el juicio, el criterio, la objetividad, la información y la verdad? Porque no es informar ser eco borroso y podrido de las órdenes emanadas de un desgobierno mentiroso, de partidos abducidos, de políticos macarras enfangados en su inmundo muladar.

¿Para cuándo queda que los informadores informen, los gobernantes gobiernen, los ministros administren y las heroínas reciban los honores y el reconocimiento ganados y merecidos? España enfangada por la inconsciencia, la miseria, la podredumbre de todos los actores en este lamentable show bochornoso; y también de todos los que en él se enfangan, se regodean, se burlan y se emporcan a costa de las mujeres que merecen honores, respeto y reconocimiento.

Mi reconocimiento, alabanza y respeto para el equipo triunfador de personas que han sido barridas y silenciadas por toda la oficialidad de este país, deteriorado hasta las mismas entrañas por todos sus dirigentes.

¡¡Viva el equipo femenino del fútbol español!!