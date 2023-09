​El 26 de agosto tuvo lugar la novena Jornada Mundial por el Fin del Especismo: en Valencia (España) hubo movilizaciones

En la web: https://end-of-speciesism.org/es/, con relación a la Jornada Mundial por el Fin del Especismo, se explica que "Diferentes grupos de defensa de los derechos de los animales en todas partes del mundo organizaron eventos para poner de manifiesto la discriminación especista y exigir que los intereses de los demás animales sean protegidos. Difunde este día [el 26 de agosto] y hagamos crecer juntos nuestra movilización.



Las colegas de València Animal Save me hacen llegar una nota de prensa sobre lo que hicieron en Valencia para el Fin del especismo el pasado 26 de agosto.

Revelando la realidad de la explotación animal en sintonía con la Jornada Mundial por el Fin del especismo

Explican que: "En vísperas de la Jornada Mundial por el Fin del especismo, que se celebra hoy 27 de agosto, València Animal Save llevó ayer a cabo una acción de concienciación en la Plaza de la Virgen de Valencia. El objetivo es promover la igualdad de trato hacia todas las especies animales."

Encuentro en la red (pues no conocía yo esta iniciativa), sobre las jornadas para el fin del especismo: "Creado en 2015 por la asociación suiza romanda PEA - Pour l'Egalité Animale (Por la Igualdad Animal), la primera edición de la jornada mundial por el fin del especismo ocurrió el 22 de agosto de 2015 y reunió aproximadamente 1000 personas durante una marcha organizada en Ginebra. Los años siguientes, la jornada mundial por el fin del especismo ocurrió el último sábado del mes de agosto."

Los voluntarios de València Animal Save explican su acción en la Plaza de la Virgen de Valencia: "A través de pantallas, tablets y ordenadores, se mostró la realidad de los animales en granjas, mataderos, peleterías y laboratorios. Mientras, activistas proporcionaban información a quienes se acercaban tras presenciar estas duras imágenes."

En su nota de prensa matizan qué es el especismo, cuestión que me parece importante:

"La RAE define el especismo como:

1. Discriminación de animales al considerarlos inferiores.

2. Creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales, y por ello puede utilizarlos en beneficio propio."

Y nos indican que "Desde este colectivo se destaca que el veganismo es una filosofía ética que excluye cualquier forma de explotación y crueldad hacia los animales. Esto incluye su uso para alimentación, vestimenta, entretenimiento, experimentos y otros fines."

"La reacción de las personas ante estas imágenes es común en nuestras concentraciones, mostrando la falta de conocimiento sobre la explotación animal. Por eso, creemos que la sociedad debe conocer la realidad detrás de los productos que consume".

En su nota de prensa informan de los siguientes puntos:

"En la Comunidad Valenciana, cientos de toros son víctimas en plazas y festejos. València Animal Save se manifestó en rechazo a las corridas en Alfafar el 19 de agosto".

"Casi medio millón de animales mueren por caza y otros en la industria peletera. Además, más de 900 millones de animales son sacrificados anualmente en mataderos en España. En el caso de los animales marinos, su muerte es incontable debido a asfixia lenta y angustiosa".

"Animales de distintas especies viven fuera de su hábitat en cautiverio en zoos y acuarios, sometidos a estrés constante. Caballos y aves sufren en crueles espectáculos".

"Se estima que 280,000 perros y gatos son abandonados en España anualmente, con alrededor de 50,000 de estos perros utilizados en caza".

"La industria del huevo sacrifica a los pollitos machos al nacer y a las gallinas tras su explotación, manipulación y hacinamiento. La misma suerte sufren vacas y terneros de la industria láctea".

"El veganismo, además de su base ética, ofrece beneficios en la lucha contra la sequía y la crisis climática. Esto se debe al exceso de agua y contaminación causada por la ganadería, así como al 46% del plástico marino proveniente de las redes de pesca".

"En términos de hambre, València Animal Save destaca la malnutrición infantil en muchos países y la escasez en España, mientras se crían millones de animales. La solución propuesta es destinar recursos vegetales directamente a la población, evitando la crianza masiva de animales".

"Expertos confirman que el veganismo es saludable en todas las etapas de la vida, además de prevenir enfermedades."

En conclusión nos encontramos ante individuos despiertos y conscientes. Ojalá se movilizasen más personas con igual voluntad que estos voluntarios y voluntarias.

Me parece fundamental plantar frente a la cara de los viandantes imágenes en movimiento de animales en los mataderos, en los lugares de hacinamiento, infiernos en vida, porque el consumidor de animales, el no vegano, siempre alega que "no quiere saber nada", explica airado "no me lo cuentes!", "prefiero no saberlo", "no quiero verlo!".

Es como si un violador de niños o mujeres después de cometidos los crímenes y delitos se negase taxativamente a ver las imágenes de sus acciones violentas. Aquí todo. En esta metáfora. Porque los animales usados por el humano en las múltiples formas en que en la esclavitud a la que lo ha abocado, los burla y lincha, son vulnerables... como niños. Y por eso los caníbales de animales no quieren saber, porque saben, internamente, que son monstruos.

Yo lo fui cuando no era consciente de serlo, cuando comía animales y no caminaba conscientemente por este mundo humano, lleno de resortes que activan el dolor y muerte animal, hasta que me di cuenta de lo que hacía, de mi responsabilidad en la mayor catástrofe moral de la historia, y di el paso para salir de la línea de la larga marcha hacia ningún lugar de las gentes con manos rojas.

Lo que me horroriza es que hoy en la llamada era de la información -muy distinta a la época, hace más de 25 años, en que me hice yo vegano- se sabe todo sobre lo que le ocurre a lo que quien come "carne", a esa carne antes de estar en el plato: que era un ser vivo, con miedos, con sueños, con alegrías, con deseo de su vida como tú de la tuya.

Que todos los días sean jornadas por el Fin del Especismo. Entremos en todos los lugares el lenguaje animal, porque el mundo cada día es más estúpido, y más cruel, y la primavera de los animales ha de llegar con los combatientes de las flores volando con el sol nuevo por los valles nuevos y sin los cazadores generando sombras en los bosques ni los verdugos llenando de oscuridad la ciudad.