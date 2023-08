​"Trenque Lauquen": un viaje errático por las llanuras argentinas

Filmin estrena el próximo viernes 1 de septiembre, en exclusiva en plataformas digitales, "Trenque Lauquen", el monumental drama de cuatro horas a manos del reputado colectivo cinematográfico argentino El Pampero Cine, en concreto, de la directora Laura Citarella ("La mujer de los perros"), quien también coescribe el guion junto a la actriz Laura Paredes ("La flor").



La historia, ambientada en la ciudad bonaerense que da título a la película y que significa "laguna redonda", sigue a Laura (Laura Paredes), una botánica desplazada a la zona que desaparece de la noche a la mañana dejando una misteriosa nota: «Adiós, adiós. Me voy, me voy» –un guiño a la canción de Violeta Parra–. Rafa (Rafael Spregelburd) y Ezequiel "Chicho" (Ezequiel Pierri), dos hombres que la amaban, salen en su búsqueda como si de dos investigadores asalvajados y suspicaces se tratara.



"La película es parte de una idea más amplia", explica Citarella, "un grupo de películas, iniciado con Ostende (2011), en las que el mismo personaje vive distintas vidas en diferentes pueblos de la provincia de Buenos Aires (...) La idea central que cruza toda la saga es un tipo de Sherlock Homes femenina perdida en pueblos, en busca de aventuras. Una película compuesta por diferentes clases de mujeres (...) Mujeres que, por distintas razones, huyen (...) La maternidad. La conquista de territorios. Hombres enamorados. Hombres nobles. Hombres idiotas. La burocracia y las flores. El pueblo. Los humanos. Los animales. Las plantas. Lo desconocido".



Con una estructura no lineal que, además, cruza géneros y transita entre realismo y onirismo, la película se embarca en un vaivén de certezas e incógnitas que la narración no duda en hacer bailar a su antojo, abriendo más interrogantes que cerrándolos. Asimismo, esta búsqueda infinita, que cada personaje vive a su manera, es adornada por mitos y habladurías de la transmisión oral que nos revelan la magia de la llanura argentina.



"Trenque Lauquen", dividida en dos partes de 120 minutos, tuvo su estreno mundial en la Sección Horizontes del Festival de Venecia y estuvo seleccionada en el Festival de San Sebastián, dentro de la Sección Zabaltegui, además de ser premiada en Mar del Plata y en el D'A Film Festival, entre otros. Tras su paso por cines españoles el pasado mes de junio, distribuida por Vitrine, y su prodigiosa cosecha de elogios por parte de la crítica especializada, la película llegará a Filmin el viernes 1 de septiembre. Este estreno se suma a las siete películas de El Pampero Cine que ya figuran en el catálogo de Filmin desde el pasado mes de julio, cuando la plataforma dedicó una colección al colectivo argentino.