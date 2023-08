SIRH globales: así ha evolucionado el software de recursos humanos

El mundo laboral ha experimentado una transformación sin precedentes en los últimos años gracias, principalmente, a las nuevas tecnologías. En esta situación, los Sistemas de Información de Recursos Humanos (SIRH) han sido clave, gracias a su capacidad de adaptación, a la hora de satisfacer las demandas de las empresas y los empleados.

¿Y cómo ha sido esa adaptación? ¿Cómo han evolucionado estas herramientas digitales de Recursos Humanos? Vamos a verlo punto por punto para comprobar cuánto ha mejorado este terreno, y qué posibilidades ha abierto.

De la gestión administrativa al empleado

El Software en recursos humanos cada vez ha abarcado más aspectos con el paso del tiempo. Así, la gestión de todo lo relacionado con este campo ha abandonado el formato físico y el papel tradicional para trasladarse por completo a las soluciones digitales y a internet. De hecho, esto ha permitido también apostar por un enfoque multidimensional en el que no solo importa la experiencia del personal de RRHH, sino de los empleados en general dentro de una empresa.

Del papel a la nube

En sus inicios, los SIRH se centraban principalmente en la automatización de las tareas administrativas relacionadas con la gestión de los empleados. Las nóminas, los registros de asistencia y otros procesos similares eran gestionados en su mayoría manualmente, lo que llevaba a invertir mucho tiempo y a posibles errores humanos. Con la evolución del software de RRHH, estas operaciones se trasladaron a plataformas digitales, permitiendo un acceso más rápido y seguro a la información crucial.

El empleado en el centro de todo

Con el tiempo, los SIRH se han transformado en herramientas que han dado muchísimom más énfasis a la experiencia del empleado. Las empresas han comprendido que la satisfacción y el compromiso de los trabajadores desempeñan un papel clave en su éxito. Así, los sistemas de recursos humanos modernos ya no solo automatizan las tareas administrativas, sino que también ofrecen portales personalizados donde los empleados pueden acceder a su información, presentar solicitudes de tiempo libre, acceder a formación y más.

Esto no solo agiliza toda la organización y gestión dentro de la empresa, también da más fuerza y facilidades a los trabajadores a la vez que libera tiempo para que los equipos de recursos humanos se centren en estrategias más significativas.

Big Data y toma de decisiones

Con la llegada de internet, las empresas tienen acceso a mayores volúmenes de información (Big Data). Esto, para equipos de recursos humanos, ha supuesto la implementación de nuevas herramientas en el software que facilitan el acceso a datos en tiempo real, así como la elaboración de análisis e informes vitales de forma totalmente automatizada:

Acceso a información y datos en tiempo real

Uno de los avances más emocionantes en la evolución de los SIRH globales ha sido la capacidad de recopilar y analizar datos en tiempo real. Las soluciones actuales son capaces de rastrear métricas clave, como el rendimiento individual, la rotación de personal y la diversidad en cualquier entorno de trabajo.

Toda esta información es importantísima para el negocio, ya que brinda una visión profunda de la salud organizacional y permite a los líderes prepararse a la hora de implementar cambios o determinar el mejor rumbo para la empresa.

Previsiones y toma de decisiones

La verdadera revolución de la tecnología para las empresas y RRHH reside en la analítica predictiva. Gracias a algoritmos avanzados e incluso a la Inteligencia Artificial, los SIRH ahora son capaces de identificar patrones y tendencias en los datos, lo que permite predecir problemas antes de que ocurran.

Desde la identificación de posibles dimisiones hasta la planificación de necesidades de formación, la analítica predictiva transforma la gestión de recursos humanos en un proceso proactivo en lugar de reactivo y lo que provoca en la toma de decisiones supone una mejora exponencial.

Formación continua y personalizada

La otra gran ventaja en la que han mejorado muchísimo los softwares de RRHH para empresas es en la formación de los empleados. Ahora pueden detectar las necesidades de los trabajadores a nivel profesional y facilitarles el acceso a una preparación que mejore sus aptitudes y, además, les ayude a crecer.

Aprendizaje online

La formación y el desarrollo profesional son esenciales para el crecimiento de los empleados y la empresa. Los SIRH han evolucionado para integrar soluciones de aprendizaje online, ofreciendo cursos y material de formación que los empleados pueden tomar a su propio ritmo. Esto no solo brinda flexibilidad, sino que también permite una actualización constante de las habilidades.

Desarrollo a medida

Cada empleado es único, y los SIRH lo han aprendido. Los sistemas actuales no solo ofrecen cursos genéricos, sino que también pueden recomendar programas de formación específicos basados en las metas y habilidades de cada empleado. Esto no solo mejora el desarrollo individual, sino que también contribuye a la construcción de equipos altamente competentes y cohesionados.