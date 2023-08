Sydney Sweeney protagoniza "Reality", un prometedor estreno que llega en septiembre

Filmin estrena el próximo viernes 15 de septiembre, en exclusiva en España, la película "Reality", ópera prima de Tina Satter, en el que será el estreno directo más destacado de la plataforma durante el ultimo cuatrimestre del año.

La película, presentada con éxito en la sección Panorama de la última edición del Festival de Berlín, se basa en la obra de teatro "Is This a Room", escrita y dirigida por la propia Satter, y a su vez es la recreación de la transcripción real de la conversación que mantuvieron dos agentes del FBI con la veterana de las Fuerzas Armadas y traductora de la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense Reality Winner, el 3 de junio de 2017.

Winner fue acusada tras aquel encuentro de la filtración no autorizada de información clasificada sobre la intervención del gobierno ruso en las elecciones presidenciales en EE.UU. de 2016 que ganó Donald Trump. Fue condenada a cinco años y tres meses de cárcel, en la que fue la mayor condena de la historia impuesta por una corte federal por la filtración no autorizada de información gubernamental a un medio de comunicación.



"Reality" ha sido hasta la fecha el gran proyecto creativo de Tina Satter. La directora entró en contacto con la familia de Reality Winner tras su sentencia en 2018, y pudo también reunirse por Zoom con la propia protagonista después de su salida de prisión en 2021. “Me siento increíblemente agradecida y afortunada de que hayan sido tan abiertos desde el principio... No hubiese hecho este trabajo sin su apoyo”, reconoce la directora. Sidney Sweeney, cuya interpretación ha sido ampliamente alabada por la crítica, también pudo contactar con Reality Winner, primero por mail y después por Zoom. "Fue un recurso increíble poder comunicarme con ella", afirma la actriz.



Uno de los aspectos más diferenciales de la película es que su guion es la transcripción palabra a palabra del encuentro real que dos agentes del FBI mantuvieron el 3 de junio de 2017 con Reality Winner. "Siento que la película es más poderosa que la típica obra basada en hechos reales, y parte de su integridad es que el lenguaje se haya mantenido intacto", explica Satter. La puesta en escena incluye archivos reales, como el documento oficial de la transcripción del FBI del que se muestran fragmentos en pantalla, así como fotos y contenidos colgados por Winner en sus redes sociales. "En sí misma una transcripción es la traducción de una grabación, que a su vez es el registro de un instante en el tiempo. Las publicaciones en redes sociales son también registros. Mezclar la transcripción del 3 de junio con elementos de la realidad de Reality forma parte de ese acto de traducción", concluye la directora.



Junto a Sydney Sweeney en el reparto destaca la participación de Josh Hamilton ("The Walking Dead") y Marchánt Davis ("The Day Shall Come").