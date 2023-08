Consejos útiles para saber cómo destapar la nariz congestionada

La congestión nasal es un síntoma que prácticamente cualquier persona padece varias veces en su vida. Esta situación puede ser causada por varias afecciones o enfermedades e impide respirar de forma adecuada. Ante esta situación, muchas personas buscan cómo destapar la nariz, ya que, aun cuando estos síntomas no suelen ser graves, causan fuertes molestias y disminuyen la calidad de vida de las personas.

Consejos eficaces y naturales para aliviar la congestión nasal Una de las primeras medidas para evitar la congestión es mantener hidratada la mucosa nasal, sobre todo en zonas o temporadas de clima seco, así como en áreas con altos niveles de polución, esta mucosa tiende a secarse e inflamarse y deja de funcionar adecuadamente. Para mantenerla limpia e hidratada se puede utilizar suero salino o agua de mar, una o dos veces por día. Otra recomendación es controlar la humedad en la vivienda, y mantenerla entre un 40 % o 60 %, para evitar que el ambiente se reseque y afecte a la mucosa nasal. Para ello, se recomienda tener plantas de salón y colocar recipientes con agua sobre los radiadores en las habitaciones.

Por otro lado, una vez presente, se puede aliviar la congestión mediante vahos. Esto consiste en inhalar vapor de agua, lo que ayuda a drenar la mucosidad nasal, especialmente cuando se combina con plantas como el eucalipto, que tiene propiedades descongestivas. Otra alternativa es la cebolla, aunque no tiene un olor muy agradable, su composición la hace un muy buen mucolítico y descongestionante nasal, a la vez que ayuda a calmar la tos.

Además, en cuanto al drenaje de la mucosidad, uno de los métodos más sencillos y efectivos es inclinar la cama de modo que la cabeza quede por encima de los pies, para lo cual solo se requiere de unas alzas de entre 3 y 4 centímetros en sus piernas o utilizar doble almohada.

La solución eficaz y natural cuando la congestión nasal es síntoma de sinusitis La congestión nasal es causada por la inflamación de la mucosa y el aumento de la mucosidad retenida. Sus causas más frecuentes son la rinitis y, sobre todo, las infecciones del sistema respiratorio, como la sinusitis, la gripe o el resfriado común. Salvo complicaciones, ninguna de estas condiciones es especialmente grave. No obstante, la congestión nasal puede ser sumamente molesta, y cuando persiste durante varios días, impacta negativamente la calidad de vida del que la sufre.

Muchas veces, esta situación se puede mejorar parcialmente con los consejos antes mencionados. Sin embargo, cuando sufrimos un episodio de sinusitis aguda o crónica (se prolonga más allá de 3 meses) se puede recurrir a un spray nasal natural, Nasodren®. Este Producto Sanitario clase II es 100 % natural y contiene únicamente extracto de ciclamen, sin conservantes ni excipientes en su formulación. Además, cuenta con un doble mecanismo de acción, lo que le permite aliviar todos los síntomas de sinusitis desde la primera aplicación y sin efecto rebote.