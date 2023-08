​“Un llanto sefardí”, canción interpretada en español y hebreo

Este pasado 15 de agosto fue el estreno del videoclip de la canción “Un Llanto Sefardí”, a través de la plataforma de YouTube. La letra y el arreglo musical es de la autoría de la poeta y compositora española Teresa Mascarenhas, la música e ingeniero de sonido fue realizado por el reconocido compositor, multiinstrumentista y cantante gibralteño John Adam Mascarenhas que junto a la excelente cantante y poeta israelí Refaela Vardi han realizado una excelente interpretación, John canta en español y Refaela en hebreo con subtítulos en español y hebreo.



Para conocer un poco más de este proyecto músical le he realizado unas preguntas, a Teresa, John y a Refaela y con mucho gusto a continuación les comparto las respuestas, la letra de la canción fue traducida del español al inglés por Teresa y del inglés al hebreo por Refaela Vardi.

¿Querida Teresa: —¿cómo nace la canción ‘un llanto sefardí’? — Esta canción nació hace algunos años en un hermoso viaje que John y yo hicimos a Córdoba, (España). Estuvimos caminando por sus callecitas estrechas; disfrutando de toda la riqueza e historia de la que presume esta tierra, y en pleno corazón de la judería, visitamos La Casa de Sefarad, nos sentimos muy entusiasmados y emocionados. Mi esposo siempre ha sentido mucho interés por la cultura y religión hebrea. Y allí me propuso componer esta canción.

Así que al regresar a casa comencé a escribir la letra, y una vez terminada, comenzamos a trabajar en ella y en la música. Esta canción tuvo muchos retoques y cambios a lo largo de los años, y al final quedó guardada en una de tantas carpetas del escritorio.

Pero fue hace unos meses, trabajando en una compilación poética que se acaba de publicar recientemente, CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA (HC EDITORES, Costa Rica), llevada a cabo por Carlos Javier Jarquín, escritor y columnista nicaragüense, en la cual participaron artistas, escritores y poetas de diferentes países del mundo, unidos en la lucha y defensa al medio ambiente, fue a través de él que tuvimos el honor de conocer a Refaela Vardi, una gran voz israelí que nos impresionó bastante, gracias a Carlos Javier pudimos contactar con ella y de nuevo retomamos la canción. Y hoy por hoy nos sentimos muy orgullosos y contentos con los resultados obtenidos, la canción ha mejorado muchísimo, gracias a la colaboración de esta gran cantante, Refaela. Ha sido un gran placer trabajar a su lado.

¿Cómo describes el sentimiento que sientes saber que esta canción ha sido interpretada en español y en hebreo? —Me siento muy emocionada, mucho más de lo que las palabras puedan describir.

Escribir la letra de una canción, y sentir como va tomando su forma con la música es puramente mágico.

Esta canción era muy especial para nosotros, y tener la gran oportunidad de que no solo haya sido traducida al hebreo por Rafaela, sino que haya sido cantada en su lengua original, es algo increíble. Me siento muy orgullosa y feliz. Rafaela ha hecho un gran trabajo y con su aporte enriqueció enormemente la canción.

Estimado John: —¿Qué significa para usted haber interpretado en dueto la canción “un llanto sefardí”, en colaboración con la distinguida cantante israelí Refaela Vardi? —Desde siempre he sentido un respeto muy grande hacia la cultura judía, aquí en Gibraltar viven muchos judíos que son descendientes sefardí, y yo sentía una necesidad y un profundo sentimiento de poder componer un tema que fuese dedicado a ellos, y al conocer a Rafaela Vardi, nos dimos cuenta que ella era realmente la persona indicada para esta canción.

Ella posee una maravillosa voz y es una gran cantante. Me siento muy satisfecho y orgulloso del gran y magnífico trabajo realizado por Rafaela, no sólo ya en la colaboración para interpretar esta canción sino por su trabajo como traductora y editora de este fabuloso vídeo que ha realizado y que espero que guste y que llegue a muchos corazones.

Querida Refaela: —¿Qué significa para usted haber interpretado la canción “Un llanto sefardí” a dueto con el cantante gibraltareño John Adam Mascarenhas? — John Adam Mascarenhas es un gran cantante y músico a escala mundial. Es por eso que estaba emocionada y tuve el honor y el placer de cantar este hermoso dueto con él. Su interpretación es maravillosa y la melodía que él ha compuesto, que consiguió hacerla más fuerte de momento a momento, penetró profundo en mi corazón y alma, e hizo que la cantara con mucha emoción.

Usted ha sido la editora del videoclip de esta canción: — ¿Cómo fue su experiencia trabajando la edición de este video? — Antes que yo editase el vídeo, cerré mis ojos y escuché la canción. Comencé a imaginar cómo construiría el videoclip. Imaginé una chica paseando en el desierto y buscando alcanzar el amor que ella soñó de tener en una nueva tierra, como una ilusión óptica.

Incorporé efectos que crearan la ilusión de un sueño, de amaneceres e intensificar los efectos así como John construía la melodía.

Con el fin de añadir también subtítulos en español, aprendí cómo combinar el idioma español en mi teclado además del hebreo e inglés que tengo.

Estoy muy orgullosa del video que he creado.

La transmisión del videoclip se realizó simultáneamente a través del canal de YouTube de Refaela Vardi: (https://youtu.be/QeXTA421BJs) y el canal de Mo Anam Cara (https://youtu.be/HE2MeP6HBm0).

A través de estas líneas felicito a Teresa, Refaela y a John por este estupendo trabajo que han realizado en esta producción musical. Les agradezco a cada uno de ustedes que tuvieron la amabilidad de responder mis preguntas para esta nota periodística. La traducción de las respuestas de Refaela del inglés al español fue realizada por Teresa Mascarenhas, gracias poeta por tu colaboración.