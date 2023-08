​Sara Sálamo debuta como directora y productora con el cortometraje “La manzana”

Sara Sálamo ha iniciado este mes la grabación de su primer cortometraje, “La manzana”. Esta es la primera vez que la actriz se pone detrás de las cámaras para dirigir y producir una historia, también escrita por ella misma. Tras tres años de formación en dirección y guion, compaginándolo con el rodaje de películas como “El favor”, de Juana Macías, y “Al otro barrio” de Mar Olid, la actriz debuta como directora, productora y guionista de su primer proyecto cinematográfico. También aparecerá en el corto como actriz en una de las secuencias.



El pasado 13 de agosto finalizó la grabación de este proyecto, una historia que la propia actriz define como una oda a las madres. En ella, Sara profundizará en su propia infancia, a través de una narrativa poética y visual con la que simboliza la llegada a la madurez. Este proyecto llega tras la publicación de su primer libro, “El ocaso del mono que arañaba la pared”. De hecho, fue la llamada de una productora para llevar esta historia a la pantalla lo que impulsó a Sara a formarse en guion y dirección de cine.

Detrás de “La manzana” hay un equipo técnico cien por cien femenino. “En esta historia, que es una oda a las madres, quería estar rodeada de una energía femenina”, comenta Sara. La mayoría de ellas son mujeres con las que ya había coincidido en proyectos previos. El equipo artístico, por su parte, está formado por tres actrices y tres actores.

Para poner en marcha la grabación de este proyecto, la actriz ha montado también su propia productora, MONTAUK CINEMA SL. En paralelo a la grabación de este corto, Sara está trabajando en el proceso de escritura de su primer largometraje.

“Lo más complejo de este proceso es y ha sido, sin duda, discutir conmigo misma. Me ha costado vencer el miedo para poder lanzarme a probar. He sentido mucha presión por mi propia exigencia, debatiéndome entre querer dar en la diana con el primer proyecto, y ser amable y respetuosa conmigo misma, diciéndome que también es sano que me permita fallar”, afirma Sara.