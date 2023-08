​Lola Soriano Sarmiento, la hermana hondureña de Rubén Darío

Aunque no se sabe mucho sobre la vida de Lola Soriano Sarmiento, se dice que al igual que su hermano Rubén Darío, sintió pasión por la literatura, y en su adolescencia escribió muchos poemas, de los cuales ninguno se conserva.



Dolores Soriano Sarmiento, nació en octubre de 1871, en Choluteca, Honduras, hija de Juan Benito Soriano y Rosa Sarmiento Alemán.

En 1873 muere su padre Juan Benito Soriano, quien era miembro de una familia que se estimaba mucho en San Marcos. Los Soriano fueron mandados al extranjero para estudiar, uno a Francia, los otros a San Salvador, detalla la Revista Iberoamericana en su reportaje "San Marcos de Colón (Rastros de la niñez de Rubén Darío)".

No tuvo contacto alguno con su hermano durante su niñez, hasta años después que supo de él por la publicación del libro Azul… en 1888, presentado por su madre Rosa Sarmiento.

El 26 de enero de 1893, muere su cuñada Rafaela Contreras, y su hermano Rubén se refugia en el alcohol, ella junto a su madre lo acompaña en su dolor, su sobrino Darío Contreras queda al cuidado de la hermana de Rafaela, Julia Contreras.

"Pasé ocho días sin saber nada de mí, pues en tal emergencia recurrí a las abrumadoras nepentas de las bebidas alcohólicas. Uno de esos días abrí los ojos y me encontré con dos señoras que me asistían; eran mi madre y una hermana mía, a quienes se puede decir que conocía por primera vez”, relata Rubén en su libro La vida de Rubén escrita por él mismo.

Tras recuperarse, un mes después, el 8 de marzo de ese mismo año, su hermano se casa nuevamente con la joven Rosario Murillo Rivas.

El 3 de mayo de 1895 muere su madre Rosa Sarmiento a los 50 años de edad.

El 18 de agosto de 1904, desde San Salvador, le envía una carta a su hermano para hablarle de su primogénito, Rubén Darío Contreras, que fue criado por la hermana de su esposa, Julia Contreras y Ricardo Trigueros.

En 1915 su hermano Rubén regresa muy enfermo a Nicaragua, este fue atendido por su amigo Luis H. Debayle, en enero de 1916 se traslada a la ciudad de León, donde falleció el 6 de febrero de ese año. Lola lo visitó constantemente en sus últimos días.

En 1940 conoce a María Dolores Soriano Estrada, conocida como Lola Soriano, maestra y promotora cultural, fundadora del Liceo Lola Soriano, Casa de Arte y Cultura, de la Biblioteca Infantil y de la Biblioteca Histórica del Colegio, a quien consideró su sobrina espiritual.

Lola Soriano, estuvo casada con Saturnino Turcios, y falleció el 27 de Julio de 1949 en San Salvador, El Salvador, fue sepultada en el nicho número 1 del Puesto a Perpetuidad número 13, cuadro "R", calle "INTERIOR del Cementerio General Sección Ilustres, propiedad de la Sra. Margoth de Guerra Trigueros, detalla Alejandro Bolaños Geyer en su libro "Rubén".

La fotografía de Lola Soriano fue publicada por la poeta y periodista española Carmen Conde en su libro “Acompañando a Francisca Sánchez”.