¿Has sufrido un accidente de tráfico? Esto es todo lo que debes saber sobre la rehabilitación

Los accidentes de tráfico son situaciones que nadie desea vivir, pero, que desgraciadamente, todos los que conducimos nuestro día a día y, especialmente, los que más tiempo pasamos en la carretera, tenemos el riesgo de sufrir en cualquier momento mientras estamos al volante.

Ante este contexto, dada la desinformación generalizada que existe al respecto, hemos querido hacer un post especial sobre la rehabilitación por accidente de tráfico, en el que vamos a contar la importancia que tiene en la recuperación de las posibles lesiones sufridas y, en definitiva, todo lo que debes saber para estar informado en caso de que tú o un ser querido sufrieseis un accidente de coche en algún momento.

¿Cuáles son las lesiones más comunes en los accidentes de tráfico?

Aunque cada accidente es único y no se puede generalizar, existen ciertas lesiones que son muy comunes entre los conductores que han sufrido algún incidente en la carretera, entre las que destaca el latigazo vertical, también conocido como Whiplash, que consiste en una lesión que aparece tras un brusco movimiento del cuello, primero hacia adelante, y después hacia atrás.

Así mismo, los traumatismos abdominales y las heridas en la zona del abdomen también son muy frecuentes, destacando el hígado, el intestino delgado o los brazos como los órganos más afectados. Por otro lado, decir que los accidentes de tráfico también pueden causar daños psíquicos y, de hecho, el trastorno por estrés postraumático es muy habitual al sufrir un accidente de coche, que puede llegar a dejar cicatrices emocionales muy importantes.

¿Cuáles son los plazos de recuperación de las lesiones de un accidente de tráfico?

Cumplir con los plazos adecuados es fundamental para asegurar una buena recuperación, y también para que no prescriba el derecho a indemnización. Por ello, lo ideal es consultar a médico especializado lo antes posible tras sufrir el accidente, y también a un abogado de tráfico.

Legalmente, el plazo para comenzar la rehabilitación de una lesión leve es de 15 días, estando consideradas como leves aquellas lesiones que necesitan un tratamiento de recuperación de unos 3 meses aproximadamente.

En cambio, las lesiones graves y muy graves no tienen un plazo establecido legalmente, sino que dependerá de las circunstancias de cada lesión. En cualquier caso, lo primero es cumplir con un periodo de curación, antes de comenzar el tratamiento de recuperación de la zona lesionada. Si has sufrido una lesión grave o muy grave, debes tener en cuenta que mientras dure la rehabilitación, tendrás derecho a mantener la baja laboral, y todos los días que estés de baja se utilizarán para calcular la indemnización que recibirás.

Y, ¿qué ocurriría si en un mismo accidente sufrieses una lesión leve y una lesión muy grave en diferentes zonas del cuerpo? En ese caso, un médico especializado sería el que tendría que indicarte los plazos de recuperación de cada lesión, los cuales es importante que cumplas, ya que de lo contrario podría ocurrir que intentasen rechazar los costes de la rehabilitación.

¿Quién es el encargado de pagar una indemnización por accidente de tráfico?

Al sufrir un accidente en la carretera, la persona que haya sufrido el accidente podrá escoger dónde recibir la atención sanitaria necesaria para su rehabilitación, aunque es importante tener en cuenta que los gastos variarán en función de cada caso.

Por lo general, la compañía de seguros de la persona responsable del accidente es la que tiene que pagar los gastos de rehabilitación, así como los costes asociados a la reparación del vehículo. A día de hoy, la gran mayoría de compañías aseguradoras cuentan con convenios con diferentes centros médicos, normalmente concertados, pudiendo escoger el lesionado el que desee entre las opciones disponibles.

También tienes la posibilidad de acudir a un centro privado para recuperarte de tus lesiones, pero, en caso de que no esté dentro del convenio de Unespa, será el lesionado el que tendrá que pagar la asistencia médica y, posteriormente, solicitar el reembolso a la aseguradora.

¿El seguro podría negarse a afrontar el pago de una rehabilitación por accidente de tráfico?

Aunque no es lo habitual, existen diferentes circunstancias que podrían llevar a una aseguradora a negarse a pagar los costes de rehabilitación de lesiones ocasionadas por un accidente de tráfico:

- Que la póliza cuente con una serie de limitaciones para el conductor y otras personas que pudieran estar dentro del vehículo.

- El conductor se encontrase bajo los efectos del alcohol o estupefacientes en el momento del accidente.

- No exista una relación causal entre las lesiones sufridas y el accidente de tráfico.

- Que argumente que ya se ha recuperado y recibido el alto por la recuperación de las lesiones.

En definitiva, la rehabilitación es indispensable para una buena recuperación de las lesiones sufridas en un accidente de tráfico, la cual puede tener un plazo de pocos meses e incluso días, o de varios meses o años, en función de la gravedad del accidente y las lesiones sufridas.