​"Historias en Carretera", el podcast de IVECO España sobre el mundo del transporte, nos explica los ADAS o Sistemas de Asistencia a la Conducción

Las clásicas “operaciones salida” que colapsan las carreteras durante los meses estivales se convierten en uno de los puntos críticos para la seguridad vial, y es que el mayor flujo de tráfico se traduce directamente en un incremento considerable de la siniestralidad y, por tanto, un aumento de las víctimas por accidentes de tráfico.

Por esta razón, los fabricantes de vehículos llevan años inmersos en un continuo desarrollo de soluciones y tecnologías para cumplir con el objetivo de reducir esta nefasta tendencia. Como consecuencia, la seguridad activa integrada en los vehículos ha evolucionado de tal forma que se ha convertido en un auténtico “ángel de la guarda” que permite que las carreteras sean cada vez más seguras.

Una gama con las últimas tecnologías

Los ADAS o Sistemas de Asistencia a la Conducción ya son una parte fundamental del equipamiento de serie de la nueva gama de modelos de IVECO. Sus funciones son tan importantes como numerosas, y es que no sólo mejoran la seguridad, sino que colaboran con el conductor para hacer su trabajo más cómodo y sencillo.

El IVECO S-Way es una referencia en este sentido, y es que sistemas como el Control de Crucero Adaptativo, que permite mantener la velocidad y la distancia con el vehículo que circula por delante sin tener que acelerar o frenar, o el Lane Departure Warning System, que mantiene el camión dentro del carril avisando al conductor en caso de salirse del mismo involuntariamente.

Una de las tecnologías que más destacan los conductores de un IVECO S-Way es el Sistema Avanzado de Frenada de Emergencia, capaz de medir la distancia del vehículo que circula por delante para calcular el tiempo de reacción ante una posible colisión y emitir una alerta visual y auditiva para avisar al conductor en caso de detectar algún tipo de riesgo. Si el conductor reacciona a tiempo, el sistema le asiste en la frenada y, si no lo hace, el sistema ejerce de forma autónoma la máxima potencia de frenado. De esta forma, este dispositivo puede presumir de ser uno de los que más accidentes, lesiones y víctimas evita en las carreteras.

Juan Carlos Amarillo, Responsable de Homologaciones y Documentaciones de IVECO España, se convierte en el perfecto compañero de viaje para desvelar a los oyentes de Historias en Carretera todos los secretos y posibilidades de estos imprescindibles elementos de seguridad.

¿Cómo funcionan los Sistemas de Asistencia a la Conducción?

El primer paso para conocer cómo funcionan sistemas como el de Frenado de Emergencia o el Control de Crucero Adaptativo es conocer qué equipamiento es necesario instalar en cada vehículo: “Cuando se produce un incidente en la carretera, el motivo puede venir del propio vehículo o, en su defecto, por factores externos. Gracias a las centralitas, radares y cámaras instaladas en nuestros vehículos, podemos controlar cualquier tipo de situación que se produzca en la cabina para saber, por ejemplo, si el conductor activa el intermitente porque quiere cambiar de carril o ha pisado el freno porque realmente ha detectado un obstáculo”, explica Juan Carlos.

“Por supuesto, estos dispositivos también permiten tener totalmente controlada la información exterior, por lo que nuestros vehículos cuentan con radares capaces de medir la distancia a la que están los objetos que le rodean y cámaras que, entre otras misiones, observan en todo momento las líneas que delimitan los carriles”. Gracias a este conjunto, Juan Carlos no duda en afirmar que “la realidad es que a día de hoy la tecnología disponible nos lo pone bastante fácil”.

A partir de la información recogida por estos “pequeños vigilantes” totalmente invisibles, el conductor de un vehículo de la gama de IVECO se puede beneficiar de una interminable serie de ventajas: recibir un aviso inmediato en caso de que el Sistema de Control de Presión de Neumáticos (TPMS) detecte una pérdida de presión o, gracias al Hill Holder, arrancar en cualquier pendiente sin riesgo de que el vehículo bascule hacia atrás, algo especialmente determinante en vehículos que pueden llevar más de 30 toneladas de carga.

Un gran olvidado que para Juan Carlos tiene especial relevancia es el Sistema de Detección de Ángulo Muerto, y es que su importancia en un vehículo con la envergadura de un camión pesado es fundamental. Por esta razón, el IVECO S-Way lleva a este asistente a un nuevo nivel.

“El Sistema de Detección de Ángulo Muerto del IVECO S-Way consta de tres niveles que se manifiestan a través de una barra de luces LED instalada en el pilar A del lado del acompañante. Por ejemplo, cuando detecta a un ciclista que está en el ángulo muerto, se ilumina de color amarillo. En un segundo nivel, si nosotros pusiéramos el intermitente para hacer la maniobra hacia el lado donde está el ciclista, esa luz se pondría de color rojo, advirtiéndonos de que el peligro es inminente. El tercer y último nivel entra en funcionamiento si además actuamos sobre el volante con la intención de hacer un giro hacia esa dirección, emitiendo una señal acústica para evitar que el conductor siga con esa intención de girar”, explica Juan Carlos.

Siempre por delante

A pesar de que la legislación vigente todavía no ha hecho obligatoria la instalación de muchos de estos sistemas, la gama de vehículos ligeros y pesados de IVECO puede presumir de contar con ellos. Así lo afirma el Responsable de Homologaciones y Equipamiento de la marca en España: “el Sistema de Detección de Ángulo Muerto ha sido desarrollado específicamente para vehículos pesados, por lo que todavía no es obligatorio en vehículos ligeros. Sin embargo, desde IVECO hemos apostado por tener todos estos ADAS disponibles no sólo en la gama pesada, sino también en la gama ligera y en la gama media”.

Uno de los grandes retos a la hora de desarrollar este tipo de sistemas para una gama de vehículos tan extensa y versátil como la de IVECO es garantizar que estos sistemas de asistencia son tan efectivos en una IVECO Daily totalmente descargada como en un IVECO S-Way con 30 toneladas a sus espaldas.

Como no podía ser de otra forma, Juan Carlos conoce a la perfección el procedimiento para lograrlo: “los sistemas siempre se programan con una serie de tolerancias que te permiten cubrir todas estas condiciones tanto de vacío como de carga. El vehículo conoce la carga que lleva encima, por lo que adapta la potencia de frenada a esa carga y garantiza que será igual de efectiva independientemente del peso que transporte”.

Una tecnología en constante evolución

Durante los últimos años, el desarrollo de los Sistemas de Asistencia a la Conducción se ha convertido en un eje angular de la estrategia de IVECO. Por esta razón, su departamento de i+D no cesa en su empeño por poner a disposición de sus clientes nuevas tecnologías que sigan mejorando su calidad de vida y su seguridad abordo.

Tal y como cuenta Juan Carlos Amarillo, la próxima fecha marcada en el calendario de los fabricantes es el 7 de julio de 2024, y es que “todo vehículo que se matricule después de esa fecha va a estar obligado a incorporar una serie de ADAS que ahora eran opcionales, como por ejemplo en Asistente de Ángulo Muerto, la cámara de aparcamiento trasera o el Asistente de Velocidad Inteligente, que advierte al conductor de la velocidad máxima a la que puede circular en función de la vía tomando la información directamente de las señales de tráfico”.

La frase de la escritora "La mejor forma de mantener un hijo en casa es hacer el ambiente agradable y desinflar las ruedas del automóvil", Dorothy Parker.