Creapure es la patente de creatina de FITstore

La creatina es un elemento químico que el cuerpo de los vertebrados genera durante toda su vida mediante el páncreas, el hígado y los riñones. La sustancia también se obtiene gracias a la ingesta de alimentos como carnes rojas y pescados o se puede ingerir con el consumo de suplementos.

Los expertos de la tienda especializada FITstore explican que el uso de suplementos de creatina es común entre los deportistas amateurs y de alto rendimiento. Es por eso que en el mercado existen numerosos productos que atienden una creciente demanda, que se sustenta en las ventajas competitivas que aporta.

Creapure: un suplemento completo FITStore es una firma especializada en el desarrollo y comercialización de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Su equipo está formado por profesionales con una amplia experiencia en empresas del sector en las que pudieron constatar las necesidades del mercado. Con base en ese conocimiento lanzaron en 2019 su marca propia llamada FITStyle.

En su catálogo se encuentran varios suplementos de creatina, entre los que destaca Creapure. Es un producto a base de monohidrato de creatina que se consume disuelto en agua o zumo de frutas. Los fabricantes recomiendan una dosis de 3 gramos en 200 o 300 mililitros de líquido. La misma se debe tomar de 30 a 60 minutos antes de la rutina física.

Los miembros de FITStore señalan que el consumo del monohidrato de creatina es totalmente seguro y no tiene efectos colaterales. No obstante, siempre recomiendan que las personas no excedan la dosis aconsejada por el fabricante. También es importante contar con una buena hidratación, tomando al menos dos litros de agua al día.

Las razones por las que la creatina se ha vuelto tan famosa Los portavoces de FITStore señalan que la creatina ha ganado mucha popularidad por las ventajas que descubre cada día la comunidad científica. Para los deportistas es esencial porque actúa como una fuente rápida de energía durante ejercicios de alta intensidad y corta duración. Esto repercute positivamente sobre el rendimiento en disciplinas como el levantamiento de pesas o sprints.

El consumo de suplementos como Creapure ayuda a reducir la fatiga y el dolor muscular, mejorando la recuperación del cuerpo tras las rutinas de ejercicios. Esta sustancia también favorece la síntesis de proteínas y el volumen celular mediante la hidratación, lo que ayuda en el aumento de la masa muscular.

Los expertos de FITStore señalan que complementos de creatina como Creapure no solo son útiles para deportistas. También lo son para personas con otras ocupaciones. Informes sugieren que esta sustancia incrementa la capacidad de trabajo porque permite al cuerpo trabajar más duro durante más tiempo. También le atribuyen propiedades neuroprotectoras, de antienvejecimiento y efectos positivos sobre la función cognitiva.