​El terrible sufrimiento de los crustáceos vendidos vivos

El pasado martes y el pasado viernes, grabé unos vídeos en un supermercado del centro comercial Bonaire (Aldaia) en el que pude documentar la realidad de los crustáceos vendidos vivos, como bueyes de mar, cangrejos o bogavantes.



El primer día, estuve grabando varios vídeos en el que por una parte, una familia sentía remordimiento y reconocía sin ningún género de dudas que es mejor que el trabajo sucio ya esté hecho al notarse completamente el sufrimiento en esa ridícula pecera fuera de su hábitat (en la que apenas podía darse la vuelta).

Ese vídeo fue difundido en Instagram al igual que otro en el que un cliente compra uno de estos animales y la empleada lo coge con una red mientras varias personas graban y, tras preguntarle yo al cliente que si lo tenía que matar él, me dice que eso va a la cazuela y ya está (no salen imágenes de las personas).

Es decir, en el momento que los compra, empiezan a asfixiarse fuera del agua hasta que acaban en la cazuela muriendo lentamente y con una tremenda angustia estando incluso prohibido en otros países.

LA EMPATÍA DE DOS NIÑAS EL PASADO MARTES

El pasado martes, volví de nuevo al supermercado para comprar la larga lista de alternativas veganas que tienen acercándome de nuevo para documentar como esta vez, los crustáceos tenían las pinzas atadas y no podían ni siquiera moverse esperando ahí su muerte lenta por asfixia una vez los compren.

En este caso, al lado mío se encontraba una madre y dos niñas diciendo una de las pequeñas: "son mis amiguitas" y mientras grabo el vídeo sin sacar las imágenes de las pequeñas, les informo de que esos animales sufren y de que si quieren que alguien los compre y mueran a lo que responden un rotundo NO.

Explicándoles los motivos por los que llevan las pinzas, una de las niñas responde claramente: "para que no puedan defenderse" y se les informa de que esos animales deben estar en su hábitat y que en esas peceras sufren hasta que son sacados del agua y se van asfixiando hasta que los cuecen vivos

Lo único que falló en la grabación de ese vídeo, fue no tener un flyer de veganismo, pero al menos, tuvieron algo de información difundiéndose este vídeo en Instagram, en el que se reconoce con total seguridad, que la voz es la de una niña que empatiza con el dolor de esos animales.

MANIPULAN A LA INFANCIA Y SE LES INCULCA EL ESPECISMO

En la infancia, no se suele contar la cruel realidad que soportan los demás animales para que así, sean engañados sin saber lo que están consumiendo ni de dónde proviene mientras les ponen dibujitos de Peppa pig, la Abeja Maya o Nemo distorsionando la realidad mediante la fantasía puesto que los niños empatizan con los animales y simplemente, no conocen su situación al igual que pasa en los acuarios o zoos. La asociación española de pediatría, indica que la alimentación vegana, es perfectamente viable mientras se planifique bien y previene múltiples enfermedades confirmado por múltiples nutricionistas o hasta la Academia Americana de Nutrición y Dietética.



DESCONOCIMIENTO SOBRE LA INFANCIA VEGANA

Es completamente necesario contar todo esto puesto que hay mucho desconocimiento y mentiras respecto a la infancia vegana lo que llega a fomentar el bullying con quien simplemente, sabe la situación y elige no hacer daño.

Los veganos comemos lo mismo que los no veganos e incluso muchas más cosas puesto que descubrimos una alimentación deliciosa con productos diferentes y también disfrutando de los mismos puesto que cualquier sabor prácticamente, lo puedes conseguir hoy en día con el mismo sabor y textura evitando toda la situación.

También rechazamos vestirnos, entretenernos o comprar productos testados bajo experimentos sádicos e innecesarios en nombre de la falsa ciencia teniendo un gran porcentaje de productos "cruelty free".

Es decir, somos cuestionados por intentar hacer el bien y causar el menos daño posible durante nuestra existencia.

El veganismo además de no ser nada privativo, evita la angustia de millones de animales, una de las mayores causas de la crisis climática y el derroche de agua, de problemas de salud e incluso hambre en el mundo por criar en granjas millones de animales más que humanos que evidentemente, se alimentan de productos vegetales mientras no hay para alimentar a los niños más desfavorecidos lo que es absurdo a más no poder.

La mayoría de vegetales y de soja que se cultiva, se destina para los animales explotados.

EL SUFRIMIENTO DE LOS CRUSTÁCEOS

Tradicionalmente, los crustáceos se preparan cociendolos vivos en el agua, pero en países como Suiza esta práctica hace años que está prohibida en una ley de supuesto "bienestar" animal que no hace más que normalizar que matar está bien evitando ciertas cosas como si hubiera algo humanitario en secuestrar animales para matarlos innecesariamente, pero lo que he grabado en España, sería de todas formas ilegal en otros países.

En Suiza, estos animales tienen que ser anestesiados o aturdidos antes de su sacrificio y las legislación tampoco permite su transporte en hielo o agua helada. El tribunal superior italiano también prohibió en junio mantener vivas a las langostas en hielo, pues, asegura, les causa un sufrimiento injustificable antes de su también injustificable asesinato.

Para ser claro, en otros países no te pueden vender a esos animales vivos y deben hacerlo con el trabajo sucio ya hecho.

NO HAY FORMA HUMANITARIA DE MATAR A ALGUIEN QUE NO QUIERE MORIR

Son palabras de la bióloga Rosa Más que desde sus conocimientos científicos, confirma la terrible angustia y asfixia hasta la muerte de los crustáceos o cualquier animal utilizado en cualquier fin. "No hay ningún motivo para seguir utilizando a los animales, pero todos para dejar de hacerlo", señala la bióloga.

En Valencia, y en todas las ciudades, cada vez hay más opciones veganas espectaculares al igual que en tiendas o supermercados. El especismo significa la discriminación por especie y es que a un perro jamás lo consideramos una mera cosa como si se hace con un cerdo o un humilde crustáceo. Más allá de que no tienes que privarte de nada y mejoraría tu propia salud, piensa que estarás salvando vidas cada día con el buen hacer que ello supone a la vez de que no contribuimos a la muerte por malnutrición especialmente en la infancia o como digo anteriormente, industrias que arrasan con todo sin piedad a nivel medioambiental y que no dejarán a los jóvenes o más pequeños un planeta en el que poder vivir.

La realidad es clara como un día de sol y simplemente a partir de hoy, puedes pensar en todos los horrores que están sufriendo los animales en cualquiera de las industrias incluida la del huevo o los lácteos que además de toda la miseria, también conlleva muerte cuando puedes hacer tortillas de patata veganas, tienes más bebidas vegetales que de vaca, variedad de quesos veganos, yogures vegetales y cualquier receta de toda la vida que puedes hacer en su versión ética.

Esas niñas que empatizaron el pasado martes frente a unos animales sufriendo y angustiados en esa pecera, lo hicieron porque alguien les contó la realidad porque no nos olvidemos que si delante de cada producto pusiéramos el vídeo de cómo se obtiene de principio a fin, muy poca gente querría comprarlo, pero este mundo está lleno de mentiras y manipulaciones de las que puedes dejar de formar parte. Esos animales con los que las niñas mostraron tener humanidad, hoy ya son historia y hay en su lugar otros iguales pasando por la misma situación.

A LA INFANCIA LE GENERA TRISTEZA SABER LA VERDAD EMPATIZANDO

A la infancia todo sufrimiento animal le genera tristeza porque nacen con empatía y si de verdad se les informara aunque fuera mirando por su futuro, jamás querrían financiar la miseria que les duele cuando la conocen y presencian. Las emociones, de igual manera, son señales informativas que dirigen nuestra conducta en las situaciones que vivimos.

Nos ayudan a tomar decisiones correctas y a adaptarnos a la realidad.

Por tanto la tristeza es una emoción útil, aunque dolorosa, puesto que es el punto de arranque del proceso de aceptación de una realidad que nos daña.

De forma clara, estos animales se meten de uno en uno en una olla grande llena de agua hirviendo. Se tapa la olla y se lleva de nuevo el agua a ebullición. Y es en ese momento cuando empieza la lucha del animal por sobrevivir: forcejean y se retuercen raspando los lados de la olla en un intento por levantar la tapa para salir. Tardan hasta tres minutos en morir acabando de agonizar lentamente de las formas más angustiosas que te puedas imaginar.